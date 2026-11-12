এবার আক্রান্ত কমল 14.1 শতাংশ, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাংলার প্রশংসায় কেন্দ্র

এবার আক্রান্ত কমল 14.1 শতাংশ, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাংলার প্রশংসায় কেন্দ্র
center praises states: দেশের অন্যান্য রাজ্যও ডেঙ্গি মোকাবিলায় বাংলার অভিজ্ঞতা অনুসরণ করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় পর্যালোচনা বৈঠকে জানানো হয়েছে ।
Published : November 12, 2026 at 6:45 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: ডেঙ্গির প্রকোপ থাকলেও রাজ্য তা এবার অনেকটাই সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে বলে দরাজ সার্টিফিকেট পাওয়া গেল কেন্দ্রের কাছ থেকে ৷ এই বিষয়ে বাংলার উদ্যোগ ও কর্মপদ্ধতির প্রশংসা করল কেন্দ্র । শুধু তাই নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যও ডেঙ্গি মোকাবিলায় বাংলার অভিজ্ঞতা অনুসরণ করতে পারে বলে কেন্দ্রীয় পর্যালোচনা বৈঠকে জানানো হয়েছে । রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যানেও মিলেছে সাফল্যের ইঙ্গিত ।
গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে প্রায় 14.1 শতাংশ । তবে এই সাফল্য নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই বলেই মনে করছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা । তাঁদের মতে, ধারাবাহিক নজরদারি ও জনসচেতনতা প্রচার বজায় না থাকলে পরিস্থিতি ফের খারাপ হতে পারে ।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এই স্বীকৃতি রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল । তাঁর বক্তব্য, স্বাস্থ্য দফতরের পাশাপাশি পুরসভা, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত এবং জেলাশাসকের দফতরের কর্মীদের যৌথ উদ্যোগেই এই স্বীকৃতি এসেছে । ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে মাঠে নেমে কাজ করা স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে কেন্দ্রের এই প্রশংসা আরও উৎসাহব্যঞ্জক হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বলে দাবি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ।
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কাজল কৃষ্ণ বণিকের বক্তব্য, কেন্দ্রের এই স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক । তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে ফের বাড়তে পারে ডেঙ্গির প্রকোপ । রাজ্যে ভেক্টর কন্ট্রোলার থেকে শুরু করে নজরদারির কাজে যুক্ত কর্মীর সংখ্যা কম । স্বাস্থ্য দফতরের বহু কর্মীকে জনস্বাস্থ্যের কাজের পাশাপাশি জনসমীক্ষার মতো অন্যান্য দায়িত্বও সামলাতে হচ্ছে । তাঁর মতে, ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার জনসচেতনতা । কোনও এলাকায় এক সপ্তাহ সচেতনতামূলক প্রচার বন্ধ থাকলে পরের সপ্তাহে সেখানে ফের আগের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে । তাই সাফল্য ধরে রাখতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ।
স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2025 সালের 1 নভেম্বর, 44তম সপ্তাহের শেষে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 17 হাজার 32। সেখানে 2026 সালের 31 অক্টোবর, 44তম সপ্তাহের শেষে আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 14 হাজার 634। অর্থাৎ, এক বছরে আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে 2 হাজার 398 । শতাংশের হিসাবে প্রায় 14.1 শতাংশ । কেন্দ্রের প্রশংসা এবং সংক্রমণ কমার পরিসংখ্যান রাজ্যের ডেঙ্গি মোকাবিলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ছবি তুলে ধরলেও, সেই সাফল্য আগামী দিনেও ধরে রাখাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ ।
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