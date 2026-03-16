শ্বাসনালীতে আটকে সিমেন্ট, একরত্তির প্রাণ বাঁচাল এনআরএস হাসপাতাল
দু’দিন আগে খেলতে খেলতে একটি ছোট বস্তু গিলে ফেলে শিশুটি । প্রথমে বিষয়টি ধরা না-পড়লেও পরে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ।
Published : March 16, 2026 at 8:24 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: শ্বাসনালীতে সিমেন্টের টুকরো ! প্রাণ সংশয় এক বছরের এক শিশুর ৷ একরত্তির প্রাণ বাঁচাল কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল । শ্বাসনালিতে আটকে থাকা সিমেন্টের টুকরো বের করে এনে পুত্রসন্তানের নবজন্ম দিলেন হাসপাতালের চিকিৎসকরা ।
পরিবার সূত্রে খবর, প্রায় দু’দিন আগে খেলতে খেলতে একটি ছোট বস্তু গিলে ফেলে শিশুটি । প্রথমে বিষয়টি ধরা না-পড়লেও পরে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় । দ্রুত শিশুটিকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা । চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে সন্দেহ করেন, বস্তুটি শ্বাসনালীতে ঢুকে ফুসফুসের পথে আটকে রয়েছে । প্রথমে চিকিৎসকেরা ব্রঙ্কোস্কোপি পদ্ধতিতে শ্বাসনালীর ভিতর দিয়ে একটি বিশেষ যন্ত্র প্রবেশ করিয়ে বস্তুটি বের করার চেষ্টা করেন । সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতেই সমস্যা মেটে ।
কিন্তু ওই বস্তুটি শক্তভাবে আটকে থাকায় নিরাপদে তা বের করা সম্ভব হয়নি । এদিকে, বাড়তে থাকে শিশুটির শ্বাসকষ্ট ৷ তখনই চিকিৎসকেরা দ্রুত জটিল অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন । এরপর কার্ডিয়ো-থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি (সিটিভিএস) বিভাগের চিকিৎসকেরা বুকের অস্ত্রোপচার বা থোরাকোটমি করে সরাসরি শ্বাসনালীর কাছে পৌঁছন । অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শ্বাসনালীতে আটকে থাকা বস্তুটি বের করে আনেন তাঁরা ।
প্রথমে পরীক্ষা-নীরিক্ষার সময় বোঝা যায়নি, আটকে থাকা বস্তুটি ঠিক কী ! অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকেরা দেখে অবাক হয়ে যান যে, শিশুটির শ্বাসনালীতে আটকে ছিল শক্ত সিমেন্টের একটি টুকরো । এই জটিল অস্ত্রোপচারটি করে সিটিভিএস সার্জন চিকিৎসক ভুবনদীপ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চিকিৎসক দল । গোটা প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন বিভাগের প্রধান চিকিৎসক শম্পা দত্তগুপ্ত । সফল অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ।
চিকিৎসক ভুবনদীপ মুখোপাধ্যায় জানান, "ছোট শিশুদের মধ্যে এ ধরনের দুর্ঘটনা অস্বাভাবিক নয় । এই বয়সে শিশুরা কৌতূহলবশত নানা জিনিস মুখে দেয় । ফলে অসাবধানতাবশত ছোট বস্তু শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়ার ঝুঁকি থাকে ।" এজন্য শিশুদের নাগালের মধ্যে কয়েন, পাথর, খেলনার ছোট অংশ, বীজ, বাদাম বা নির্মাণসামগ্রীর মতো ছোট বস্তু রাখা উচিত নয় বলে পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা । তাঁদের মতে, সামান্য অসাবধানতাও এইসব ক্ষেত্রে বড় বিপদের কারণ হতে পারে ।