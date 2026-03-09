'কার্জন গেট যেন আমেদাবাদ', ভারত বিশ্বসেরা হতেই নাচ-গান-উচ্ছ্বাস বর্ধমানে
ঐতিহাসিক টি-20 বিশ্বকাপ জয় করেছে ভারত ৷ একাধিক রেকর্ড ছুঁয়েছে ও গড়েছে টিম মেন ইন ব্লু ৷ মোতেরায় শাপমুক্তিতে বর্ধমানের কার্জন গেটে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ৷
বর্ধমান, 9 মার্চ: বর্ধমান শহরের কার্জন গেট থেকে গুজরাতের আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের মধ্যে দূরত্ব প্রায় 1955 কিলোমিটার । কিন্তু কে বলবে এতটা দূরত্ব ! টি-20 বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত নিউজিল্যান্ডকে 96 রানে হারানোর পরই কার্জন গেট চত্বরে যেভাবে রাতভর নাচ-গান-উচ্ছ্বাস চলল, সাধারণ মানুষ হয়তো বলবে কার্জন গেট থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বেই স্টেডিয়াম ! রাত যত বেড়েছে মানুষের ঢল ততই বেড়েছে । এ যেন দুর্গাপুজোর অষ্টমী কিংবা নবমীর রাত । আট থেকে আশি সামিল সেই উন্মাদনায় ।
রাতের ঝলমলে আলোতে ঠিক যেন মনে হচ্ছিল আমেদাবাদের পাশে কার্জন গেট কোনও একটা ছোট্ট শহর । চারিদিকে কাতারে কাতারে মানুষ । পুব আকাশে লালচে রঙের চাঁদ উঁকি দিচ্ছে । সঙ্গে হালকা ঠান্ডা হাওয়া বইছে । এদিকে আট থেকে আশি সামিল বিশ্বজয়ের উন্মাদনায় । বাজি, পটকা, আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠে যখন বর্ধমানবাসী বাড়ির পথ ধরছেন তখন ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে ।
এমনিতেই রবিবার সন্ধেয় পুরো দেশবাসীর সঙ্গে স্রোতে গা-ভাসিয়ে কম-বেশি প্রায় সকলেই চোখ রাখছিলেন টিভির পর্দায় । তবে যারা বিভিন্ন কাজে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন তাঁদের চোখ আটকে গিয়েছিল কার্জন গেট চত্বরে থাকা 218 সেন্টিমিটার সাইজের এলইডি টিভিতে । সারাবছর ধরে এই টিভিতে সন্ধের দিক করে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রিকেট কিংবা ফুটবল দেখানো চলে । পথ চলতি মানুষ ক্লান্ত হয়ে একটু জিরিয়ে নিতে কিংবা কয়েকজন মিলে স্রেফ আড্ডা দিতে ওই চত্বরে দাঁড়িয়ে টিভির পর্দায় চোখ রাখেন ।
রবিবারের ফলাফলে প্রথম দল হিসেবে টি-20'তে তিনবার বিশ্বসেরার তাজ পরল ভারতীয় দল ৷ 2007, 2024 সালের পর 2026 সালে টি-20 ক্রিকেটে ফের বিশ্বচ্য়াম্পিয়ন হল ভারত ৷ মোতেরায় এদিন টসে জিতে যখন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক সূর্য কুমার অ্যান্ড কোং'কে ব্যাট করতে পাঠান তখন থেকেই গুঞ্জন শুরু। কিন্তু ভারতের দুই ওপেনার সঞ্জু স্যামসন (46 বলে 89 রান) ও অভিষেক শর্মা (21 বলে 52 রান)-র জুটি যখন ব্যাটে-বলে ঝড় তুলেছে তখন থেকেই একটা আলোর আশা দেখতে থাকেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।
এরপর ঈশান কিষাণের (25 বলে 54 ) ও স্লগ ওভারে শিবম দুবের (8 বলে 26 রান) ভারতকে 255 রানে পৌঁছে দিতেই কার্ডন গেট চত্বরে শুরু হয় একপ্রস্থ বাজি পোড়ানো। এরপর তো বল হাতে জাসপ্রিত বুমরা (15/4) ও অক্ষর প্যাটেলের (27/4) ইঙ্গিত দিচ্ছিল টি-20 বিশ্বকাপ জয় আর শুধু সময়ের অপেক্ষা। অভিষেক শর্মার প্রথম ওভারে ডাফি তুলে মারতে গেলে তিলক বর্মার হাতে ধরা পড়তেই আসমুদ্রহিমাচল উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে। জাতীয় পতাকা, বাজি পোড়ানো আর উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে কার্জন গেট চত্বরও ।
ক্রিকেটপ্রেমী আসিফ খানের মতে, "আমরা খেলা ভালোবাসি । ভারতের জয় দেখতে চাই । ফলে ভারত জিতবে আর আমরা পথে নেমে আনন্দ করব না তা হয় নাকি । আরেক ক্রিকেট অনুরাগী রবি কিস্কু বলেন, "সাইকেল নিয়ে কয়েকজন বন্ধু মিলে কার্জন গেটে চলে আসি । এরপর রাতভর আনন্দ করে ভোরে বাড়ি ফিরব ৷"