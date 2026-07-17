বাংলায় রেকর্ড ভোটের কারণ ছাপ্পাহীন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন: জ্ঞানেশ কুমার
শুক্রবার নয়াদিল্লিতে এক অল ইন্ডিয়া মিডিয়া কনফারেন্সে এই কথা বলেন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার৷
Published : July 17, 2026 at 10:36 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 জুলাই: রাজনীতিতে নির্বাচনের সময় কোনও রাজনৈতিক দল সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে প্রতিপক্ষের ৷ কিন্তু কয়েকমাস আগে পশ্চিমবঙ্গে হয়ে যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি অন্যতম সমালোচিত ব্যক্তির নাম ছিল জ্ঞানেশ কুমার ৷ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ভোটের সময় বারবার সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তাঁর নির্বাচন পরিচালনা পদ্ধতি নিয়েই বারবার প্রশ্ন তুলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ৷ বিধানসভা নির্বাচন-পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার দু’মাস পর কার্যত সেই সমালোচনার জবাব দিলেন জ্ঞানেশ কুমার ৷
শুক্রবার নয়াদিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের তরফে এক অল ইন্ডিয়া মিডিয়া কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে সারা দেশের সাংবাদিকদের সামনে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের প্রসঙ্গ তোলেন ৷ তিনি বলেন, ‘‘কোথায় কোনও ছাপ্পা বা রিগিং হয়নি । বা কোথায় বুথ জ্যামিং হয়নি । আজ এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই বাংলায় এবার ইতিহাস তৈরি হয়েছে ।’’ তাঁর মতে, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্যই বাংলায় এবার রের্ডক হারে ভোটদান হয়েছে ৷
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের কয়েকমাস আগে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন চালু করে নির্বাচন কমিশন ৷ সেই পর্ব থেকেই বারবার কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধেও একাধিকবার তোপ দাগা হয়েছে ৷ নির্বাচনের সময় নেওয়া কমিশনের একাধিক পদক্ষেপ নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল ৷ কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে কাজ করার অভিযোগ করা হয়েছে ৷
ভোট-পর্ব মিটে যাওয়ার দু’মাস পর কার্যত সেই প্রসঙ্গ উসকে দিয়েই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বললেন, ‘‘গত 4 মে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরোতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়েছিল সবার । বাংলায় ভোট পড়ার হার ছুঁয়েছিল 93.70 শতাংশ । যে অস্ট্রেলিয়ায় ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক বা Mandatory Voting, সেখানকার রেকর্ডও 91 শতাংশে আটকে যায় । আর অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল বলেই বাংলা আজ বিশ্বমঞ্চে ভোটদানের নিরিখে সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে । এমন নির্বাচন বাংলা আগে কখনও দেখেনি ।’’
যদিও কোনও রাজনৈতিক দল বা কোনও নেতার নাম করেননি জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁর বক্তব্যে এসআইআর-এর কথাও উঠে এসেছে ৷ তিনি বলেন, ‘‘কমিশন ভারতীয় সংবিধান মেনে এবং আরপি অ্যাক্ট মেনে প্রথমে SIR এবং নির্বাচন পরিচালনা করেছে । কমিশনের বিরুদ্ধে অনেকের অনেক ক্ষোভ-অভিযোগ ছিল ।’’ কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে দেন যে তিনি কারও অঙ্গুলিহেলনে কাজ করেননি । নিয়ম মেনে কমিশন শুধু নিজের কর্তব্যটুকু পালন করেছেন ।