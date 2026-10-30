সিসিটিভি, ওয়াচ টাওয়ার, নিরন্তর নজরদারি ড্রোন ক্য়ামেরায় ! ফুলপ্রুফ করা হচ্ছে নৈহাটি বড়মার পুজো

সিসিটিভি, ওয়াচ টাওয়ার, নিরন্তর নজরদারি ড্রোন ক্য়ামেরায় ! ফুলপ্রুফ করা হচ্ছে নৈহাটি বড়মার পুজো
Boro Maa temple: চোরবাগান বিপর্যয় থেকে শিক্ষা ৷ বিপদের আঁচ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার জন্য ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন ৷
Published : October 30, 2026 at 6:27 PM IST
ব্যারাকপুর, 30 অক্টোবর: চোরবাগান বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে বেনজির নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হচ্ছে নৈহাটির বিখ্যাত বড়মার পুজোকে ৷ পুজো শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাই এবার তৎপর প্রশাসন ৷
পুজো সুষ্ঠুভাবে এবং নিরাপদে পরিচালনা করতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুরসভা, মন্দির কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সব দফতরের সঙ্গে এক বৈঠক করেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং ৷ তিনি জানিয়েছেন, শুধু পুজো চলাকালীন নয়, প্রতিমা নিরঞ্জনের সময়েও বেশ কিছু বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হবে ৷ থাকবে প্রচুর সিসিটিভি , ওয়াচ টাওয়ার, নিরন্তর নজরদারি চলবে ড্রোন ক্য়ামেরা দিয়েও ৷ বিপদের আঁচ পেলেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার জন্য কোনওরকম ফাঁক রাখতে চাইছে না প্রশাসন ৷
এছাড়া, নৈহাটির রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার, জিআরপি এবং আরপিএফ অফিসারদের সঙ্গেও কথা হয়েছে তাঁদের ৷ পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য, শিয়ালদা , হাওড়া , কল্যাণী হোক বা মালদা- কোন দিক থেকে কত যাত্রীর ভিড় আসবে বড়মার পুজো দেখতে এবং কোন কোন বাসস্ট্য়ান্ড থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় করবেন, সেসব আগে থেকেই তথ্য নিয়ে রাখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলও চলছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷
মন্দির কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন দু'দিন আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বড়মার পুজোয় আসা লাখ লাখ ভক্তের ভিড় সামাল দিতে আগামী 6 থেকে 14 নভেম্বর পর্যন্ত ভক্তদের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে বড়মার মন্দিরের দরজা । নৈহাটির বড়মা মন্দিরে সারা বছরই বিপুল সংখ্যক ভক্ত মায়ের পুজো দিতে আসেন ৷ কিন্তু দীপান্বিতা অমাবস্যায় ভক্তদের সংখ্যা লাখের কোটা ছাপিয়ে যায় ৷ গত 103 বছর ধরে নৈহাটির অরবিন্দ রোডে বিশালাকার বড়মার মূর্তি পূজিত হয়ে আসছে । তিন বছর আগে সেখানেই বড়মার মন্দির এবং তাঁর কষ্টিপাথরের স্থায়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় ৷
তারপর থেকে এই মন্দিরে বড়মার নিত্যপুজো হয়ে থাকে । প্রাচীন রীতি মেনে দীপান্বিতা অমাবস্যায় প্রতি বছর অরবিন্দ রোডের উপরে বড়মার বিশাল মূর্তি তুলে আলাদা পুজোও করা হয় ৷ পুজো উপলক্ষে সারা রাজ্য, এমনকী ভিনরাজ্য এবং বিদেশ থেকেও মায়ের দর্শন পেতে মানুষ এখানে আসেন ৷ প্রাচীনকাল থেকেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত নৈহাটি কালীপুজোর জন্য বিখ্যাত । তার সঙ্গে বড়মার মাহাত্ম্য এখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ৷ তাই এখন কালীপুজোর সময় নৈহাটিতে দর্শনার্থীর সংখ্যা কয়েক লাখ বেড়ে গিয়েছে ।
শুধু তাই নয়, এই সময় লাখ লাখ ভক্ত গঙ্গাস্নান করে দণ্ডি কেটে মায়ের মূর্তি পর্যন্ত পৌঁছন । তার সঙ্গে যোগ হয় সাধারণ মানুষের ভিড় ৷ দুইয়ে মিলে অপ্রশস্ত রাস্তায় কালো মাথা ছাড়া আর কিছু নজরে আসে না ৷ তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণে কালীপুজোর সময় বড়মার মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
কারণ, একইসঙ্গে মন্দির ও মায়ের মৃণ্ময়ী রূপ দর্শন এবং দণ্ডি কাটার ভিড় সামাল দেওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে করছে প্রশাসন ও মন্দির কমিটি ৷ শুধু বড়মার পুজো নয়, দীপান্বিতা অমাবস্যায় নৈহাটির অরবিন্দ রোডে একাধিক বড় কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয় ৷ এসব পুজো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য এখন থেকেই পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়েছে ৷
ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে খোদ পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা বারবার এলাকা পরিদর্শন করছেন ৷ এলাকার সমস্ত পুজো কমিটি এবং স্থানীয় বিধায়ককে নিয়ে একাধিকবার বৈঠক করেছেন পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা ৷ ইতিমধ্যে, দর্শনার্থীদের জন্য রুট ম্যাপও তৈরি করা হয়েছে ৷
বড়মা পুজো কমিটির সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য এদিন বলেন, “এ বছর আমাদের বড় কালীপুজো 103তম বর্ষে পদার্পণ করছে । এবার কালীপুজো চলাকালীন ভক্তরা শুধুমাত্র অরবিন্দ রোডে বড়মার মৃণ্ময়ী মূর্তি দর্শন করতে পারবেন এবং পুজো দিতে পারবেন । সেই পুজো 8 নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ৷ কিন্তু কালীপুজোর সময় 6 থেকে 14 নভেম্বর মায়ের মন্দির বন্ধ থাকবে ৷ এই ক’দিন মায়ের নিত্যপুজো হলেও কোনও ভক্তকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না ৷"
তাপস যোগ করেন, "আসলে কালীপুজোর সময় এখানে লাখ লাখ ভক্ত আসেন ৷ অত মানুষের ভিড়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায় ৷ তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ পুজো নিয়ে প্রশাসন আমাদের সঙ্গে সব ধরনের সহযোগিতা করছে ৷ পুজোর সময় পর্যাপ্ত পুলিশকর্মী মণ্ডপ ও মন্দিরে উপস্থিত থাকবেন ৷ মহিলাদের নিরাপত্তায় উপস্থিত থাকবেন মহিলা পুলিশকর্মী ৷ মন্দির কমিটির তরফে গত বছরের তুলনায় নিজেদের ভলান্টিয়ারের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিচ্ছি ৷”
মন্দির কমিটির মুখপাত্র অনন্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, “চোরবাগানের মতো কোনও ঘটনা যাতে নৈহাটিতে না ঘটে তার জন্য প্রশাসন সব ধরনের পদক্ষেপ করছে । বড়মার পুজো উপলক্ষে অরবিন্দ রোডে কেন্দ্রীয় বাহিনীরও টহলদারি চলছে ৷ পুলিশ ও প্রশাসনের সহযোগিতায় নিশ্চিতভাবে মায়ের পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে ৷”
মন্দির কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমলকুমার ঘোষের কথায়, “দীপান্বিতা কালীপুজো চলাকালীন অরবিন্দ রোডে মায়ের বিশাল মূর্তি দর্শন করতে যে পরিমাণ ভক্তের ঢল নামে, তা সামাল দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে ৷ এর উপর যদি মন্দির খোলা থাকে, ভক্তের সংখ্যা আরও অনেক বেড়ে যাবে ৷ এতে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায় ৷ তাই পুজোর সময় কয়েক দিন দর্শনার্থীদের জন্য মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে ৷ মায়ের পুজোর সময় যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুলিশ, প্রশাসন, মন্দির কমিটির সঙ্গে এনসিসি কর্তৃপক্ষও সবরকম পদক্ষেপ করছে ৷”
পুজোর সময় মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন ব্যারাকপুরের বাসিন্দা দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ৷ তাঁর বক্তব্য, “গত কয়েক বছরে নৈহাটির বড়মার মন্দিরে ভক্তের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে ৷ পুজো চলাকালীন ভিড় আরও বাড়বে ৷ এদিকে যেখানে মায়ের মন্দির, সেই অরবিন্দ রোড ততটা প্রশস্ত নয় ৷ ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকেই যায় ৷ এবার দুর্গাপুজোয় চোরবাগানের ঘটনা এখনও কারও মন থেকে মুছে যায়নি ৷ তাই কালীপুজোর সময় মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত সঠিক এবং সময়োপযোগী ৷”