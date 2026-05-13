কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে পুর সংস্থাগুলিতে সিসিটিভি, নজরদারি করবেন স্বয়ং মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা

কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে পুর সংস্থাগুলিতে সিসিটিভি, নজরদারি করবেন স্বয়ং মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা
শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই স্থানীয় স্তরে পরিষেবা উন্নত করতে এই অভিনব মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
Published : May 13, 2026 at 4:51 PM IST
কলকাতা, 13 মে: ক্ষমতায় এসে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরে কর্মসংস্কৃতি বদলাতে ইতিমধ্যেই একাধিক কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দিয়েছে নতুন সরকার । রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরের মতোই এবার স্থানীয় প্রশাসন তথা পুরপ্রশাসনগুলিতে সঠিক কর্মসংস্কৃতি ফেরাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করল রাজ্যের পুর দফতর ।
রাজ্যের 121টি পুরসভা, সাতটি পুরনিগমের তিনটি শিল্পনগরীতে দৈনন্দিন কাজকর্মের উপর এবার থেকে সরাসরি নজরদারি চালানো হবে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে । আর সেই নজরদারির মূল কেন্দ্র হতে চলেছে খোদ পুরমন্ত্রীর নিজস্ব চেম্বার । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশেই স্থানীয় স্তরে পরিষেবা উন্নত করতে এই অভিনব মনিটরিং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
স্থানীয় স্তরে সাধারণ নাগরিকদের দৈনন্দিন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পুরসভাগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সেই কথা মাথায় রেখেই রাজ্যের সমস্ত পুরসভা ও পুরনিগমগুলিকে সরাসরি নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ বার্তায় অগ্নিমিত্রা জানিয়েছেন যে, তাঁর অধীনে থাকা রাজ্যের 128টি পুরসভা এবং কর্পোরেশনের সিসিটিভি ক্যামেরা সরাসরি তাঁর দফতরে থাকা মনিটরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে । এর ফলে কোন আধিকারিক বা কর্মী কখন অফিসে ঢুকছেন, কখন অফিস থেকে বেরোচ্ছেন এবং সঠিক সময়ে অফিসের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা তিনি নিজে সরাসরি মনিটরিং করবেন ।
মন্ত্রী আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, এর আগে পুরসভাগুলিতে এই ধরনের কোনও নজরদারির ব্যবস্থা বা মনিটরিং ছিল না, যার ফলে পরিষেবায় খামতি থেকে যেত । কিন্তু বর্তমান সরকার এই মনিটরিং ব্যবস্থা শুরু করতে বদ্ধপরিকর । তিনি জনপ্রতিনিধি এবং কর্মীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন যে, সাধারণ মানুষ তাঁদের ভরসা করে এই চেয়ারে বসিয়েছেন, তাই নিজেদের কাজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা সকলের প্রাথমিক কর্তব্য । প্রত্যেকে নিজের দায়িত্বটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলে রাজ্য অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন । দফতরের সহকর্মীরা মানুষের স্বার্থে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন বলেও তিনি জানান ।
পুরসভার কর্মসংস্কৃতি পরিবর্তনের পাশাপাশি রাজ্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' নিয়েও এদিন বড়সড় ঘোষণা করেছে প্রশাসন । জানানো হয়েছে, যে সকল মহিলারা এর আগে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে এসেছেন, তাঁদের সকলেই নতুন 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার'-এর আওতায় সুবিধা পাবেন । তবে এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সরকার অত্যন্ত কঠোর পদক্ষেপ করছে । যে 91 লক্ষ নাম বিভিন্ন কারণে তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, সেই নামগুলি ফের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্ক্যানিং করা হবে । এই কঠোর স্ক্যানিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি এবং যাঁরা এদেশের বৈধ নাগরিক নন, তাঁদের নাম তালিকা থেকে চিরতরে বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । তবে বিচারাধীন অবস্থায় থাকা ব্যক্তিরাও যাতে এই সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে ।
এই সম্পূর্ণ আবেদন প্রক্রিয়াটিকে সাধারণ মানুষের জন্য আরও সহজলভ্য এবং দুর্নীতিমুক্ত করতে একটি নতুন অনলাইন পোর্টাল খুব দ্রুত চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । নতুন এই পোর্টালটি প্রযুক্তিগত দিক থেকে এতটাই সহজ করে তৈরি করা হবে যাতে যে কোনও সাধারণ নাগরিক খুব সহজেই এর মাধ্যমে ঘরে বসে আবেদন করতে পারেন । পূর্ববর্তী সরকারের আমলে 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পের মাধ্যমে আবেদন নেওয়ার যে পদ্ধতি ছিল, বর্তমানে সেই পদ্ধতি থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি অনলাইনে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । যাঁরা নতুন করে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক, তাঁদের এই ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমেই নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে ।
অন্যদিকে, গতকাল ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে রাজ্য প্রশাসন । প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে একটি ব্যবসা চালানোর কারণেই এক নিরীহ সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক প্রাণহানি ঘটেছে । এই ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা রুখতে মুখ্যসচিব এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি অত্যন্ত কড়া প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে । সাধারণ নিয়মে সরকার দুর্ঘটনাগ্রস্ত মৃত বা আহতদের পরিবারকে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে, তা অবশ্যই দেওয়া হবে । কিন্তু এর পাশাপাশি প্রস্তাব রাখা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির বেআইনি কার্যকলাপের জন্য অন্যের প্রাণহানি বা বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেই মূল অভিযুক্তের সম্পত্তি বা বাড়ি থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করবে সরকার । বেআইনি কারবারিদের মনে ভয় তৈরি করতেই এই কঠোর প্রস্তাবের ভাবনা বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।