ইউসুফের সাংসদ তহবিলের 1.55 কোটি টাকায় মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত চার থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা

ইউসুফের সাংসদ তহবিলের 1.55 কোটি টাকায় মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত চার থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা
বহরমপুর লোকসভার বেলডাঙা, নওদা, রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসছে ৷ আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতেই এই টাকা দেওয়া, জানালেন সাংসদ ৷
Published : February 13, 2026 at 9:58 PM IST
বহরমপুর, 13 ফেব্রুয়ারি: গত কয়েক মাসে একাধিক ইস্যিুতে অশান্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলা ৷ অশান্তি রুখতে প্রতি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে জেলা পুলিশকে ৷ এমনকি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে জেলার আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে উদ্যোগী হলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ৷ জেলার চারটি উপদ্রুত থানা এলাকায় সিসিটিভি বসাতে সাংসদ তহবিল থেকে 1 কোটি 55 লক্ষ টাকা তুলে দিলেন ইউসুফ ৷
জেলার সংবেদনশীল চার থানায় হাই রেজুলেশনের সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বেলডাঙা, নওদা, রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে ৷ বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান বলেন, "আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য পুলিশকে 1 কোটি 55 লক্ষ টাকা দিয়েছি ৷ যাতে পুলিশ-প্রশাসন হাই রেজুলেশন ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি চালাতে পারে ৷"
মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "নজরদারি চালিয়ে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া এবং কোনও ঘটনা ঘটলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তদন্ত চালাতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে ৷ টেন্ডার দিয়ে ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ খুব দ্রুত কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷"
উল্লেখ্য, গত বছর দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানা এলাকা ৷ সংঘর্ষ থামাতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে জেলা পুলিশকে নাজেহাল হতে হয় ৷ শেষে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন করা হয় ৷ এরপর বেলডাঙাও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ যার আঁচ নওদা ও রেজিনগরে গিয়ে পড়ে ৷
এমনকি সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রঘুনাথগঞ্জ ও সামশেরগঞ্জ ৷ সামশেরগঞ্জে দুষ্কৃতীদের হাতে মৃত্যু হয় বাবা-ছেলের ৷ এমনকি ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা ৷ অবরোধ, ভাঙচুরের ঘটনায় এলাকার শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয় ৷ সেই ঘটনার তদন্তভার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে গিয়েছে ৷ এই মুহূর্তে এনআইএ-র হেফাজতে রয়েছে 31 জন ৷
উল্লেখ্য, বেলডাঙা, রেজিনগর, নওদা ও শক্তিপুর এই চার থানা এলাকাকে উপদ্রুত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই চার থানা এলাকা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হচ্ছে ৷ সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি পুলিশি তদন্তে সাহায্য করবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ৷ আর এই সিসিটিভি ক্যামেরার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে সাংসদ তহবিলের টাকায় ৷