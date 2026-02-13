ETV Bharat / state

ইউসুফের সাংসদ তহবিলের 1.55 কোটি টাকায় মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত চার থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা

বহরমপুর লোকসভার বেলডাঙা, নওদা, রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসছে ৷ আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখতেই এই টাকা দেওয়া, জানালেন সাংসদ ৷

CCTV CAMERA
বহরমপুর লোকসভার সাংসদ ইউসুফ পাঠান ৷ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 13, 2026 at 9:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বহরমপুর, 13 ফেব্রুয়ারি: গত কয়েক মাসে একাধিক ইস্যিুতে অশান্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলা ৷ অশান্তি রুখতে প্রতি ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে জেলা পুলিশকে ৷ এমনকি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে জেলার আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে উদ্যোগী হলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ৷ জেলার চারটি উপদ্রুত থানা এলাকায় সিসিটিভি বসাতে সাংসদ তহবিল থেকে 1 কোটি 55 লক্ষ টাকা তুলে দিলেন ইউসুফ ৷

জেলার সংবেদনশীল চার থানায় হাই রেজুলেশনের সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের বেলডাঙা, নওদা, রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় সিসি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে ৷ বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান বলেন, "আইনশৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য পুলিশকে 1 কোটি 55 লক্ষ টাকা দিয়েছি ৷ যাতে পুলিশ-প্রশাসন হাই রেজুলেশন ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারি চালাতে পারে ৷"

ইউসুফের সাংসদ তহবিলের 1.55 কোটি টাকায় মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত চার থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা (ইটিভি ভারত)

মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "নজরদারি চালিয়ে সাধারণ মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া এবং কোনও ঘটনা ঘটলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তদন্ত চালাতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে ৷ টেন্ডার দিয়ে ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ খুব দ্রুত কাজ শেষ হয়ে যাবে ৷"

উল্লেখ্য, গত বছর দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানা এলাকা ৷ সংঘর্ষ থামাতে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে জেলা পুলিশকে নাজেহাল হতে হয় ৷ শেষে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন করা হয় ৷ এরপর বেলডাঙাও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ যার আঁচ নওদা ও রেজিনগরে গিয়ে পড়ে ৷

এমনকি সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রঘুনাথগঞ্জ ও সামশেরগঞ্জ ৷ সামশেরগঞ্জে দুষ্কৃতীদের হাতে মৃত্যু হয় বাবা-ছেলের ৷ এমনকি ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক খুনের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা ৷ অবরোধ, ভাঙচুরের ঘটনায় এলাকার শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হয় ৷ সেই ঘটনার তদন্তভার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র হাতে গিয়েছে ৷ এই মুহূর্তে এনআইএ-র হেফাজতে রয়েছে 31 জন ৷

উল্লেখ্য, বেলডাঙা, রেজিনগর, নওদা ও শক্তিপুর এই চার থানা এলাকাকে উপদ্রুত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ এই চার থানা এলাকা সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হচ্ছে ৷ সিসিটিভি-র মাধ্যমে নজরদারি চালানোর পাশাপাশি পুলিশি তদন্তে সাহায্য করবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ৷ আর এই সিসিটিভি ক্যামেরার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে সাংসদ তহবিলের টাকায় ৷

TAGGED:

YUSUF PATHAN
UNREST AREAS OF MURSHIDABAD
MP LAD FUND
ইউসুফ পাঠান
CCTV CAMERA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.