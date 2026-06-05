বায়ুসেনা ঘাঁটির দিকে তাক করা সিসি ক্যামেরা ! পানাগড়ে নিরাপত্তা-উদ্বেগ, গ্রেফতার দুই

বায়ুসেনা ঘাঁটির দিকে তাক করা সিসি ক্যামেরা ! পানাগড়ে নিরাপত্তা-উদ্বেগ, গ্রেফতার দুই
গ্যারেজের নিরাপত্তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ক্যামেরার মুখ সামরিক ঘাঁটির দিকে কেন ? ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কারণ জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : June 5, 2026 at 11:05 AM IST
দুর্গাপুর, 5 জুন: দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির দিকে তাক করে বসানো হয়েছিল সিসি ক্যামেরা ! এই অভিযোগে পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটির সংলগ্ন এলাকা থেকে দু'জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ । ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁকসা ও পানাগড়জুড়ে । তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, বিষয়টি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ৷ এর পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি না তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসার 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটির পাশেই রয়েছে একটি গ্যারেজ । ওই গ্যারেজের মালিক মুন্না পণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, গ্যারেজের সামনে একটি উঁচু পাইপের মাথায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল । তদন্তে উঠে এসেছে, ক্যামেরাটির অবস্থান এমন ছিল যে তার 'ফোকাস' সরাসরি বায়ুসেনা ঘাঁটির দিকেই পড়ছিল ।
এই তথ্য সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি । কারণ, পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটি দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি এলাকা । সেখানে সামরিক বিমান, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত কার্যকলাপ পরিচালিত হয় । ফলে ঘাঁটির গতিবিধি নজরবন্দি করার কোনও চেষ্টা আদৌ হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত ।
তদন্তকারীদের একাংশের মতে, সাধারণ নিরাপত্তার জন্য লাগানো সিসি ক্যামেরার অবস্থান ও অ্যাঙ্গেল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । যদি গ্যারেজের নিরাপত্তাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ক্যামেরার মুখ সামরিক ঘাঁটির দিকে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগেও পানাগড় বায়ুসেনা ঘাঁটির সামনে সন্দেহজনক কার্যকলাপের অভিযোগে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছিল । ফলে নতুন এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে নারাজ তদন্তকারীরা । পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে একজন মুন্না পণ্ডিত । তাঁর বাড়ি পানাগড় রেলপাড় এলাকার ট্যাংকিতলায় । অপর অভিযুক্তের পরিচয় এবং তাঁর ভূমিকা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনার ডঃ প্রণব কুমার বলেন, "দুই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । কী উদ্দেশ্যে ওই স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে । সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত শেষ হলেই প্রকৃত কারণ সামনে আসবে ।"
সিসি ক্যামেরার অবস্থান ঘিরে শুরু হওয়া তদন্ত শেষ পর্যন্ত কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের ।