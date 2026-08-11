9 অগস্টের 'সাক্ষী'দের তালিকা তৈরি, আরজি করের নার্স-চিকিৎসক-স্টাফকে তলব সিবিআইয়ের

9 অগস্টের 'সাক্ষী'দের তালিকা তৈরি, আরজি করের নার্স-চিকিৎসক-স্টাফকে তলব সিবিআইয়ের
আগামী সপ্তাহে তালিকায় থাকা বেশ কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সিবিআই ।
Published : August 11, 2026 at 7:42 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডের তদন্তে ফের গতি বাড়াচ্ছে সিবিআই । 2024 সালের 9 অগস্টের আগের রাতে হাসপাতালে নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে কারা ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে কারা কী দেখেছিলেন, পাশাপাশি ঘটনার আগে ও পরে তাঁদের গতিবিধি কী ছিল, সেই তথ্য খতিয়ে দেখতে নতুন করে একাধিক নার্স, চিকিৎসক থেকে হাসপাতালকর্মীকে তলব করা হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর । তদন্তের নতুন পর্যায়ে ওই দিন হাসপাতালের ঘটনাপ্রবাহকে আরও বিস্তারিতভাবে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, 9 অগস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি আলাদা তালিকা তৈরি করা হয়েছে । ওই তালিকায় রয়েছেন হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য কর্মী । বিশেষ করে ঘটনার দিন নির্যাতিতা তরুণী চিকিৎসকের আশপাশে ছিলেন বা তাঁর সঙ্গে কোনওভাবে যোগাযোগ হয়েছিল, এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । আগামী সপ্তাহে তালিকায় থাকা বেশ কয়েকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি চলছে ।
তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, ঘটনার আগে তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে কার কার যোগাযোগ হয়েছিল, রাতে তিনি কোথায় ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কারা কথা বলেছিলেন এবং ঘটনার পর প্রথম দিকে হাসপাতালে ঠিক কী ঘটেছিল এই সমস্ত তথ্য এক জায়গায় নিয়ে আসা । প্রত্যেকের বক্তব্য আলাদা ভাবে নথিবদ্ধ করে অন্য সাক্ষ্য ও নথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার পরিকল্পনা রয়েছে তদন্তকারীদের ।
সম্প্রতি শিয়ালদা আদালতে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছিল সিবিআই । সেই শুনানির সময় নিহত চিকিৎসকের পরিবারের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়, ঘটনার দিন হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে থাকা বন্ধু এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের কেন আরও বিস্তারিতভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না । পরিবারের তরফে বিশেষ করে জানতে চাওয়া হয়, 9 অগস্ট রাতে তাঁর মেয়ের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন বা যাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, তাঁদের বক্তব্য কতটা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হয়েছে । এর পরেই তদন্তে ওই দিকটিতে নতুন করে জোর দেওয়া হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর ।
তদন্তকারীরা মনে করছেন, ঘটনার সময়কার প্রত্যক্ষ ও পারিপার্শ্বিক তথ্য একত্রিত করতে হাসপাতালের কর্মীদের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । সেই কারণেই 9 অগস্টের 'টাইমলাইন' আরও নির্দিষ্টভাবে তৈরি করার চেষ্টা চলছে । ধর্ষণ ও খুনের তদন্তের পাশাপাশি আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলাতেও নতুন করে তথ্য সংগ্রহ করছে সিবিআই । হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আমলে বিভিন্ন সামগ্রী কেনাকাটা এবং সেই কেনাকাটার বিল মেটানোর পদ্ধতি নিয়ে একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে ।
সিবিআই সূত্রের দাবি, ওই সময় হাসপাতালে কী কী সামগ্রী কেনা হত, কোথা থেকে কেনা হত, কেনাকাটার জন্য কী ধরনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হত এবং সেই সমস্ত সামগ্রীর বিল কী ভাবে তৈরি ও পেমেন্ট করা হত-মূলত সেই বিষয়গুলিই সাক্ষ্যগ্রহণের সময় জানতে চাওয়া হয়েছে । কেনাকাটার নথি, বিল এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য মিলিয়ে দেখার কাজও চলছে । অর্থাৎ, আরজি কর-কাণ্ডের মূল তদন্তে একদিকে যেমন 9 অগস্টের ঘটনাপ্রবাহকে ফের খতিয়ে দেখা হচ্ছে, তেমনই সমান্তরালভাবে হাসপাতালের আর্থিক লেনদেন ও কেনাকাটার প্রক্রিয়াতেও নজর রাখছে সিবিআই । দুই তদন্তেই নতুন তথ্য উঠে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর তদন্তকারীদের ।