আরজি করে চিকিৎসক খুনে শিয়ালদা আদালতে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই
এদিন আদালতে আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার মোট চারটি বিষয় তুলে ধরে । তাদের প্রশ্ন, নির্মল ঘোষের গ্রেফতারের বিষয়টি কতদূর ?
Published : July 30, 2026 at 5:44 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: আরজি কর হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় এবার শিয়ালদা আদালতে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই । আজ আদালতে সিবিআইয়ের তরফ বলা হয় যে, কলকাতা হাইকোর্টের আদেশে এই ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে । তারা ঘটনার তদন্ত করছে ।
এদিন আদালতে আরজি করের নির্যাতিতার পরিবার মোট চারটি বিষয় তুলে ধরে । তাদের প্রশ্ন, নির্মল ঘোষের গ্রেফতারের বিষয়টি কতদূর ? কারণ নির্যাতিতার দেহ উদ্ধারের পর আরজি কর হাসপাতাল থেকে নির্মল ঘোষ ও তাঁর ছেলের নেতৃত্বে একদল লোক দেহটি আরজি কর হাসপাতাল থেকে উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তড়িঘড়ি দাহ করে দিয়েছিল বলে অভিযোগ । পরিবারের অভিযোগ, তাদের অজান্তেই তাদের মেয়েকে পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করার ফলে গোটা তথ্য প্রমাণ সেখানেই নষ্ট হয়ে যায় । এই ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে নির্মল ঘোষকে দায়ী করেছে নির্যাতিতার পরিবার ৷ এদিন আদালতে তারা বলে, নির্মল ঘোষকে গ্রেফতারির বিষয়টি বারবার তুলে ধরা হচ্ছে ৷ সেই তদন্ত কতদূর এগলো ?
এছাড়াও মৃত চিকিৎসক ছাত্রীর পরিবার বলে, 2024 সালে 9 অগস্ট, অর্থাৎ যেদিন ঘটনাটি ঘটেছিল, ঠিক তার আগের রাতে তাদের মেয়ের সঙ্গে যে সব বন্ধুবান্ধব খাবার খেয়েছিলেন, এবং শেষবার যাঁদের সঙ্গে মৃতার কথা হয়েছিল, তাঁদের জেরা করা উচিত । তাঁদের জেরা করলে একাধিক তথ্য সামনে আসবে এবং এই ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতি আরও ভালোভাবে হবে বলে মনে করে নির্যাতিতার পরিবার ।
এছাড়াও পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয় যে, এই ঘটনার তদন্তে নেমে এফএসএল-এর বেশ কিছু কর্মী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একাধিক তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছেন । এই বিষয়ে তদন্ত কতদূর এগলো, তাও জানতে চায় নির্যাতিতার পরিবার ৷ তাদের আরও দাবি, এই ঘটনায় মৃতার মায়ের বয়ান রেকর্ড করা হোক । শিয়ালদা আদালত সূত্রে খবর, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আবার এই মামলার শুনানি হবে ।
উল্লেখ্য, 2024 সালের 9 অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে উদ্ধার হয় সেখানকারই পড়ুয়া চিকিৎসকের দেহ । এই ঘটনার তথ্য সামনে আসার পর জানা যায়, ওই পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে । সেই ঘটনার তদন্তে নেমে সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করা হয় । আদালতের রায়ে বর্তমানে তিনি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ৷ যদিও নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, এই ঘটনার পেছনে আরও অনেক প্রভাবশালীর মাথা রয়েছে ৷ তদন্ত করে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানিয়েছে তারা ৷
এই ঘটনা নিয়ে উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি এবং পুলিশি নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে থাকে । কলকাতা পুলিশের তৎকালীন নগরপাল বিনীত গোয়েলকে অপসারণ করা হয় । পরে রাজ্যের পালাবদলের পর বিনীত গোয়েল এবং কলকাতা পুলিশের তৎকালীন ডিসি (উত্তর) অভিষেক গুপ্তা এবং পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা হয় । গতি বৃদ্ধি হয়েছে আরজি করের ঘটনার তদন্তে ৷