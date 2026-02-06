সিবিআই জালে হুইসল ব্লোয়ার ! আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে আখতার আলির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সিবিআই জালে হুইসল ব্লোয়ার ! আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে আখতার আলির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
একসময় আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তিনি সরব হয়েছিলেন ৷ এবার এই দুর্নীতিতেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল সিবিআই বিশেষ আদালত ৷
Published : February 6, 2026 at 3:27 PM IST
কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির মামলা নিয়ে সরব হওয়া হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলিকেই এবার গ্রেফতারের নির্দেশ দিল আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালত ৷ তাঁর নামে জামিন অযোগ্য ধারায় পরোয়ানা জারি হয়েছে ৷ গত ডিসেম্বর মসে এই সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি এড়িয়ে যান ৷ তখন আক্তার আলির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করেছে সিবিআই আদালত ৷
পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আর্জি জানালেও তা খারিজ হয়ে যায় ৷ এবার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত ৷ তাঁর পক্ষে আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন, আক্তার আলি অসুস্থ ৷ তিনি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ৷ কিন্তু বিচারকের মনে হয়েছে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হাজিরা এড়াতেই এসব করছেন ৷ তাই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ৷