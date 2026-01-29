ব্যাঙ্ক ঋণে 1000 কোটির প্রতারণা, ব্যবসায়ীর খোঁজে কলকাতায় সিবিআই হানা

ব্যাঙ্ক ঋণে 1000 কোটির প্রতারণা, ব্যবসায়ীর খোঁজে কলকাতায় সিবিআই হানা
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে প্রথম ধাপে 730 কোটি এবং পরবর্তীতে 260 কোটি টাকা ঋণ নিয়ে নয়ছয় করার অভিযোগ উঠেছে ।
Published : January 29, 2026 at 11:52 AM IST
কলকাতা, 29 জানুয়ারি: ফের শহরে সিবিআই হানা । প্রায় হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ ৷ সেই মামলার তদন্তেই বৃহস্পতিবার সকাল সাতটার দিকে দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে হানা দেয় সিবিআই ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, প্রথমে আলিপুরের নিউ রোডে এক অভিযুক্ত ব্যবসায়ীর বাসভবন এবং অফিসে ঢুকে তল্লাশি শুরু করলেও সেখানে তাঁকে পাওয়া যায়নি । এরপরই আলিপুর অ্যাভিনিউয়ের একটি বাড়িতে গিয়ে তদন্তকারীরা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন । কলকাতার আরও একাধিক স্থানে সমান্তরালভাবে তল্লাশি চলছে বলে জানা গিয়েছে ।
সিবিআইয়ের সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, এই অভিযানটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া প্রায় 1000 কোটি টাকার ঋণ প্রতারণার মামলার সঙ্গে জড়িত । 2014 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত ছয় বছর ধরে দফায় দফায় কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে নয়ছয় করার অভিযোগ উঠেছে । প্রথম ধাপে 730 কোটি এবং পরবর্তীতে 260 কোটি টাকা নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে । অভিযোগ, সব মিলিয়ে প্রায় হাজার কোটি টাকার এই বিশাল প্রতারণার জালে জড়িয়ে রয়েছেন দুই ব্যবসায়ী, দুটি সংস্থা এবং অজ্ঞাত পরিচয়ের এক সরকারি কর্মচারী ।
আইপিসি-র 120(বি) ধারা এবং দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে মামলা দায়ের হয়েছে । এই মামলায় আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্ত করে । আদালতে দীর্ঘ মামলা চলার পর কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই-কে তদন্তের নির্দেশ দেয় । সেই নির্দেশ মেনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সিবিআইয়ের অভিযান শুরু হয়েছে । তদন্তকারীদের মতে, ঋণের নামে জাল দলিল এবং মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে ব্যাঙ্কের অর্থ তুলে নেওয়া হয়েছে, যা দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে বড় ধাক্কা দিয়েছে ।
এদিন আলিপুরের নিউ রোডে প্রথম হানা দেয় সিবিআই ৷ কিন্তু অভিযুক্ত ব্যবসায়ীকে না পাওয়ায় তদন্তকারীরা দ্রুত তাঁর আলিপুর অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে পৌঁছে যান । সেখানে কাগজপত্র, ডকুমেন্টস এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলো তল্লাশি করা হচ্ছে । একইসঙ্গে কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান চলছে, যাতে প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় । স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় অভিযানটি পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।
প্রসঙ্গত, এর আগেও ব্যাঙ্ক প্রতারণা সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছিল সিবিআই ৷ চলতি মাসের 15 জানুয়ারি কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় একযোগে তল্লাশি অভিযান করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । আলিপুর নিউ রোড, নিউটাউন-সহ মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই অভিযান চালানো হয় ।