ব্যাংক প্রতারণা মামলায় সিবিআই হানা, কলকাতা-সংলগ্ন এলাকায় একযোগে তল্লাশি
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলছে তল্লাশি অভিযান ৷ সিবিআইয়ের পাঁচটি পৃথক তদন্তকারী দলের অফিসাররা এই অভিযান করছেন ।
Published : January 15, 2026 at 1:20 PM IST
কলকাতা, 15 জানুয়ারি: ব্যাংক প্রতারণা সংক্রান্ত আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ৷ আর এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করল সিবিআই । আলিপুর নিউ রোড, নিউটাউন-সহ মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর ।
সিবিআই সূত্রের দাবি, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে সিবিআইয়ের পাঁচটি পৃথক তদন্তকারী দলের অফিসাররা নির্ধারিত এলাকাগুলিতে পৌঁছন । এরপরই সংশ্লিষ্ট বাড়ি ও দফতরগুলিতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয় । অভিযানের সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না-হয়, সেই কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখা হয়েছে ।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে বড় অঙ্কের আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণার অভিযোগ সামনে আসার পরই এই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেন, ঋণ জালিয়াতি এবং আর্থিক নথিতে গরমিলের অভিযোগ রয়েছে ৷ সেগুলিই অভিযানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তল্লাশি চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ নথি, ডিজিটাল তথ্য ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে বলে সিবিআই সূত্রের তরফে ইঙ্গিত মিলেছে ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে এই মামলায় বেশ কয়েকজন ব্যক্তি ও সংস্থার ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তল্লাশি শেষে প্রাপ্ত নথি ও তথ্য বিশ্লেষণ করে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ করা হবে । অভিযানের অগ্রগতি অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা গ্রেফতারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না ।
এদিকে, সকালে আচমকা সিবিআই অভিযানে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও সিবিআই আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে । তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে এবং তদন্তের স্বার্থে সিবিআই আপাতত বিস্তারিত মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ।
উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে কয়লা পাচার মামলায় আইপ্যাক-এর কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি ও সল্টলেকের অফিসে অভিযান চালিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ৷ সেই অভিযান চলাকালীন সেখানে হাজির হয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ইডি তাদের বাজেয়াপ্ত নথিপত্র জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসার অভিযোগ করেছে ৷ পালটা ইডি-সিআরপিএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীও ৷ আর এই ইডি-মমতা মামলার জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের গণ্ডি ছাড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টে ৷ বৃহস্পতিবার তথা 15 জানুয়ারি ওই মামলার শুনানি দেশের শীর্ষ আদালতে ৷ তাই এবার রাজ্যে ব্যাংক প্রতারণা সংক্রান্ত মামলার অভিযানে আরেক কেন্দ্রীয় এজেন্সি সিবিআই আরও সতর্ক বলে জানা গিয়েছে ৷