ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কোলিয়ারি কর্মীর বাড়িতে সিবিআই, আটক ছেলে

ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে কোলিয়ারি কর্মীর বাড়িতে সিবিআই, আটক ছেলে
অসুস্থ কর্মীকে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার নাম করে ঘুষ নিয়েছিলেন অভিযুক্ত ৷ সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই ইসিএল (ECL) কর্মীর অফিস ও বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি ৷
Published : September 10, 2026 at 12:05 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 10 সেপ্টেম্বর: ইসিএল কর্মীর বাড়ি ও অফিসে আচমকা সিবিআই অভিযান ৷ উদ্ধার বেশ কিছু নথি ৷ মূল অভিযুক্ত উধাও ৷ ঘটনায় আটক ছেলে পঙ্কজ হরিজন । অভিযুক্ত পাণ্ডবেশ্বরের সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারিতে কর্মরত বলে জানা গিয়েছে ৷
ইসিএল (ECL) কর্মীদের কাজের রদবদল এবং ঘুষ নেওয়ার চাঞ্চল্যকর অভিযোগে এবার সিবিআই (CBI)-এর স্ক্যানারে পাণ্ডবেশ্বর । পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারির ইসিএল কর্মী সংকর্ণন হরিজনের বাড়ি ও ইসিএল অফিসে হঠাৎই হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই । অভিযানের সময় অভিযুক্ত কর্মী বাড়িতে না-থাকায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর ছেলে পঙ্কজ হরিজনকে আটক করে নিয়ে যায় তদন্তকারীর ৷
কী ঘটেছিল ঠিক ?
পাণ্ডবেশ্বরের সাউথ শ্যামলা কোলিয়ারির কর্মীর বাড়িতে হঠাৎই সিবিআইয়ের ঝটিকা অভিযান ! সূত্রের খবর, কোলিয়ারির এক কর্মী শারীরিক অসুস্থতার কারণে তুলনামূলক হালকা কাজের (Light Duty) আবেদন জানিয়েছিলেন । অভিযোগ, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইসিএল কর্মী সংকর্ণন হরিজন ওই অসুস্থ কর্মীর কাছ থেকে কাজের বন্দোবস্ত করে দেওয়ার নামে ঘুষ চান ।
বিষয়টি জানাজানি হতেই তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে এবং তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে একযোগে হানা দেওয়া হয় দুই জায়গায়— সংকর্ণন হরিজনের আবাসন ও স্থানীয় ইসিএল অফিসে ।
দীর্ঘ সময় ধরে চলে তল্লাশি অভিযান । অফিস ও বাড়ি — এই দুই স্থান থেকেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা । তবে অভিযান চলাকালীন অভিযুক্ত সংকর্ণন হরিজনকে বাড়িতে পাওয়া যায়নি । কিন্তু তাঁর ছেলে পঙ্কজ হরিজনকে আটক করে নিয়ে যায় সিবিআই ।
এই বিষয়ে এক প্রত্যক্ষদর্শী বা স্থানীয় বাসিন্দা জানান সিবিআই এসে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালায় এবং কাগজপত্র খতিয়ে দেখে । সংকর্ণনবাবু বাড়িতে না থাকায় ওনার ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ।
কাজের সুযোগ করে দেওয়ার বিনিময়ে কি এভাবে আরও কোনও অসাধু লেনদেন চলত ? এই চক্রের পেছনে কি ইসিএল-এর আরও বড় কোনও অফিসার জড়িত রয়েছেন ? আপাতত অভিযুক্ত কর্মীর ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং উদ্ধার হওয়া নথি বিশ্লেষণ করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন সিবিআই কর্তারা ।