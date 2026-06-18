আরজি কর-কাণ্ডে এবার সিবিআই দফতরে নির্মল ঘোষ, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ
তাঁর বিরুদ্ধেই আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল ।
Published : June 18, 2026 at 12:45 PM IST
কলকাতা, 18 জুন: পানিহাটি শ্মশানে দীর্ঘক্ষণ ধরে অনুসন্ধান চালানোর পর আরজি কর কাণ্ডে এবার পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই ৷ বৃহস্পতিবার সিবিআই দফতরে হাজির হন নির্মল ঘোষ । তাঁর বিরুদ্ধেই আরজি কর কাণ্ডের নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছিল । একাধিক জায়গা থেকে অভিযোগ সংগ্রহের পর এদিন সিবিআই দফতরে নির্মল ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন বিশেষ তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা ।
আজ বেলা 12টা নাগাদ নিউটাউনের সিবিআই অফিসে আচমকাই হাজির হন নির্মল ঘোষ । তবে তিনি ক্যামেরার সামনে কোনও মন্তব্য করতে চাননি । গতকালই দেখা গিয়েছিল সিবিআই আধিকারিকরা উত্তর 24 পরগনার পানিহাটি শ্মশানে পৌঁছেছিলেন । 2024 সালের 9 আগস্ট রাতে ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল, সেদিন পানিহাটি শ্মশানের প্রশাসনিক দায়িত্বে কোন আধিকারিকরা ছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা যাবতীয় বিষয়ে খুঁটিয়ে দেখে সিবিআই ৷
ইতিমধ্যেই আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে একাধিকবার সিবিআইয়ের কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, এই প্রাক্তন বিধায়ক এবং তাঁর ছেলে তৎকালীন পুলিশের সাহায্য নিয়ে নির্যাতিতার দেহ তড়িঘড়ি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে সোজা পানিহাটি শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলেন । সেখানেই দেহটি দাহ করে দেওয়া হয়েছিল । অভিযোগ উঠেছিল পরিবারের সদস্যদের সম্মতি ছাড়াই নির্যাতিতার দেহ দাহ করা হয়েছিল । একাধিকবার নির্মল ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেও, তাঁকে সেভাবে কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করেননি তদন্তকারীরা ।
গতকালই তাঁকে সিবিআই আধিকারিকরা নোটিশ দিয়েছিলেন । আজ তাঁকে বেলা বারোটার মধ্যে সিবিআইয়ের নিউটাউনের অফিসে হাজিরা দিতে বলা হয় । নির্ধারিত সময়ের খানিকটা আগেই তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরে উপস্থিত হন । নিউটাউনের সিবিআই দফতরের 10 তলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ।
মূলত নির্মল ঘোষের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা যে সকল প্রশ্নগুলির উত্তর চান সেগুলি হল, কেন তিনি পরিবারের সম্মতি ছাড়াই নির্যাতিতা দেহ তড়িঘড়ি আরজি কর হাসপাতাল থেকে বের করে পানিহাটি শ্মশানের উদ্দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন ? কোন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাঁকে এই কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ? একটি দেহ দাহ করার আগে যে সকল আইনি কার্যকলাপ করতে হয়, সেই সকল প্রক্রিয়া কি করা হয়েছিল ? কার নির্দেশে তিনি এই সমস্ত ঘটনা ঘটালেন ? 2024 সালের 9 আগস্ট তাঁর কাদের কাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল ? তিনি কি ক্রাইম সিনে একবারও প্রবেশ করেছিলেন ? যদি তিনি ঘটনার পর আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছান, তাহলে তাঁকে কে পৌঁছাতে বলেছিল ?
ইতিমধ্যেই তদন্ত নেমে সংশ্লিষ্ট শ্মশানের আধিকারিকদের বক্তব্য রেকর্ড করেছেন তদন্তকারীরা । সিবিআই সূত্রে খবর, মূলত তাঁদের সেই বক্তব্যের ভিত্তিতেই নির্মল ঘোষকে আজ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ।