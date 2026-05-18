চন্দ্রনাথ রথ খুনে বড় সাফল্য, সিবিআইয়ের জালে মূল অভিযুক্ত

চন্দ্রনাথ রথ খুনে বড় সাফল্য, সিবিআইয়ের জালে মূল অভিযুক্ত
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে প্রথম গ্রেফতার৷
Published : May 18, 2026 at 9:42 PM IST
কলকাতা, 18 মে: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হল মূল অভিযুক্ত৷ ধৃতের নাম রাজকুমার সিং৷ উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজকুমারকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই৷ এই খুনের মামলায় তদন্তভার নেওয়ার পর প্রথম কাউকে গ্রেফতার করল সিবিআই৷ এর আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তদন্তে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল৷
গত 4 মে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়৷ সেই ঘটনার দু’দিন পর, গত 6 মে রাতে খুন করা হয় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে৷ উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামের বাড়িতে ফেরার পথে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁকে৷
এই ঘটনা যখন ঘটে, তখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দুর নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি৷ তার দু’দিন পর 8 তারিখ বিকেলে শুভেন্দুর নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজেপির তরফে ঘোষণা করা হয়৷ তার পরদিন, 9 মে শপথ নেন শুভেন্দু৷ তবে শুভেন্দুর মতো একজন হেভিওয়েট নেতার আপ্তসহায়ক খুনের ঘটনা প্রথম থেকেই রাজ্য রাজনীতির চর্চার অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে৷
পুলিশ তদন্তে নেমে পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে করতে তিনজন অভিযুক্তের সন্ধান পায়৷ তাদের উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়৷ পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার এই মামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়৷ সিবিআই তদন্তে নামার পর সোমবার উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায়৷ গ্রেফতার করে অন্যতম মূল অভিযুক্ত রাজকুমার সিংকে।
তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিদ্বার থেকে দিল্লির দিকে পালানোর চেষ্টা করছিল অভিযুক্ত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এনএইচ-58 জাতীয় সড়কের ছাপার টোল প্লাজা এলাকায় নজরদারি চালায় সিবিআই ও স্থানীয় পুলিশ। সেখান থেকেই রাজকুমার সিংকে আটক করা হয়। ধৃতের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায় বলে জানা গিয়েছে।
সূত্রের খবর, রবিবারই দিল্লির স্বরূপনগর এলাকায় একটি বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশের যৌথ দল। তবে সেই সময় অভিযুক্তের কোনও খোঁজ মেলেনি। তদন্তকারীদের অনুমান, পুলিশের তৎপরতার খবর পেয়ে আগেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় রাজকুমার। এরপর হরিদ্বার হয়ে দিল্লির দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সে। শেষ পর্যন্ত টোল প্লাজার কাছে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হয় তদন্তকারী দল।
সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে এই খুনের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট মায়াঙ্ক, রাজ সিং-সহ মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল। ধৃতদের দীর্ঘ জেরাতেই উঠে আসে রাজকুমার সিংয়ের নাম। তারপর থেকেই তার খোঁজে একাধিক রাজ্যে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন তদন্তকারীরা।
অবশেষে মূল অভিযুক্তের গ্রেফতারে তদন্তে নতুন গতি এল বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ধৃতকে আদালতে পেশ করে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। তদন্তকারীরা এখন খতিয়ে দেখছেন, এই খুনের পিছনে আরও বড় কোনও ষড়যন্ত্র বা চক্র কাজ করেছিল কি না!