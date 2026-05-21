ETV Bharat / state

শাহজাহানের মুখোমুখি বসিয়ে তৃণমূল নেত্রীদের জেরা করতে চায় সিবিআই

সন্দেশখালিকাণ্ডে শাহজাহানের মুখোমুখি বসিয়ে জেরার ছক, তৃণমূলের দুই নেত্রীকে হেফাজতে চেয়ে বসিরহাট আদালতে সিবিআই ৷

SANDESHKHALI SHEIKH SHAHJAHAN
শাহজাহানের মুখোমুখি বসিয়ে তৃণমূল নেত্রীদের জেরা করতে চাই সিবিআই (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 21, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 21 মে: সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় তদন্তের পরিধি আরও বাড়াল সিবিআই। 2024 সালের 5 জানুয়ারি ঘটনার মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রী ৷ সবিতা রায় এবং মিঠু সর্দারকে এবার নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য বসিরহাট মহকুমা আদালতে জোরদার আবেদন জানাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআইয়ের মূল লক্ষ্য, শেখ শাহজাহানের মুখোমুখি বসিয়ে এই দুই নেত্রীকে জেরা করা এবং হামলার পিছনের আসল ব্লু-প্রিন্ট ও ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস করা ৷

একদা বাম জমানার সামান্য এক মৎস্যজীবী ও বাস কন্ডাক্টর থেকে তৃণমূল জমানায় সন্দেশখালির 'বেতাজ বাদশা' হয়ে উঠেছিলেন শেখ শাহজাহান। দলীয় ক্ষমতার অলিন্দে জায়গা করে নিয়ে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লক সভাপতি থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ ৷ একের পর এক পদ আসে তাঁর ঝুলিতে ৷ অভিযোগ, ভেড়ি দখল, সাধারণ মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া এবং একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত এলাকায় নিজের এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তিনি। দীর্ঘদিন তাঁর কথাই ছিল সন্দেশখালির শেষ কথা।

কিন্তু শাহজাহানের এই দম্ভের পতনের সূচনা হয় 2024 সালের 5 জানুয়ারি। কোটি কোটি টাকার রেশন বণ্টন দুর্নীতির তদন্তে ইডি আধিকারিকরা যখন সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেন, তখন তাঁরই উস্কানিতে শয়ে শয়ে মানুষ লাঠিসোঁটা, ইট-পাটকেল নিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর চড়াও হয়। রক্তাক্ত হন ইডি অফিসাররা, ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। এই নজিরবিহীন হামলার পর প্রায় 55 দিন আত্মগোপন করে ছিলেন শাহজাহান।

সেই সুযোগে সন্দেশখালির মহিলারা শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে জমি দখল ও নির্যাতনের অভিযোগে গণবিক্ষোভে ফেটে পড়েন। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের কড়া নির্দেশে পুলিশ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় এবং পরে আদালতের নির্দেশে তদন্তের ভার যায় সিবিআই-এর হাতে।

বর্তমানে মূল অভিযুক্ত শেখ শাহজাহান জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ হামলার দিনের ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে সিবিআই জানতে পারে, বসিরহাট জেলা তৃণমূলের মহিলা সভানেত্রী সবিতা রায় এবং সন্দেশখালির তৃণমূল নেত্রী মিঠু সর্দার সেই দিন পরোক্ষভাবে জনতাকে হিংসায় উস্কানি দিচ্ছিলেন। তদন্তে অসহযোগিতা ও বারবার সিবিআই নোটিশ এড়িয়ে যাওয়ার পর মঙ্গলবার গভীর রাতে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকা থেকে পুলিশ এই দুই মহিলা নেত্রীকে গ্রেফতার করে।

গতকাল আদালত তাঁদের 14 দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিলে, সিবিআইয়ের আইনজীবী বসিরহাট মহকুমা আদালতে তাঁদের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন জানান। কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, হামলার দিন ঠিক কী ঘটেছিল এবং শাহজাহানের সঙ্গে এই দুই নেত্রীর কী কী গোপন যোগসূত্র রয়েছে, তা জানতে তিন জনকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করতে চায় সিবিআই।

TAGGED:

সন্দেশখালি কাণ্ডে শাহজাহান
তৃণমূল নেত্রী
CBI
SANDESHKHALI INCIDENT
SANDESHKHALI SHEIKH SHAHJAHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.