আরজি কর কাণ্ডে তদন্তকারী অফিসার বদল, ভরসা রাখছে নির্যাতিতার পরিবার
আরজি করের ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে আগেই অসন্তে৷ষ প্রকাশ করেছিল নির্যাতিতার পরিবার ৷ এবার তদন্তকারী অফিসার বদলে দিল সিবিআই ৷
Published : July 31, 2026 at 6:54 AM IST
কলকাতা, 31 জুলাই: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। দীর্ঘদিন ধরে তদন্তের দায়িত্বে থাকা সিবিআই আধিকারিক সীমা পহুজাকে সরিয়ে নতুন তদন্তকারী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সন্দীপনী গর্গকে। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে নির্যাতিতার মায়ের ৷ পরিবার যে তাঁর উপর ভরসা রাখছে সে কথাও জানিয়েছেন তিনি ৷
সূত্রের খবর, মৃত চিকিৎসকের বাবা-মা দীর্ঘদিন ধরেই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তদন্তে গতি আনা এবং নতুনভাবে মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার দাবিতে তাঁরা তদন্তকারী অফিসার পরিবর্তনের আবেদনও করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই দাবি মেনেই তদন্তকারী অফিসার বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিআই।
জানা গিয়েছে, নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর ইতিমধ্যেই সন্দীপনী মামলার নথিপত্র খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন। তদন্তের বিভিন্ন পর্যায় কী কী হয়েছিল তা থেকে শুরু করে সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ফরেন্সিক রিপোর্টও খতিয়ে দেখেছেন তিনি ৷ এর পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে এতদিন অগ্রগতির বিস্তারিত পর্যালোচনাও করবেন তিনি। প্রয়োজনে নতুন করে কয়েকজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ বা প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপও নেওয়া হতে পারে বলে তদন্তকারী মহলের ইঙ্গিত ৷
এদিকে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে নির্যাতিতার পরিবারের সাক্ষাতের সময় আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। সূত্রের খবর, অভয়ার মা নতুন তদন্তকারী অফিসারের হাত ধরে বলেন, "আপনার উপর ভরসা রাখছি।" তাঁদের একটাই প্রত্যাশা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত সত্য সামনে আসুক এবং দোষীরা আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি পাক।
তদন্তকারী অফিসার বদলের ঘটনাকে মামলার তদন্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখছেন অনেকেই। যদিও সিবিআইয়ের তরফে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷ তবে তদন্তের স্বচ্ছতা ও গতি বাড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ড গোটা দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ঘটনার পর থেকে চিকিৎসক মহল, সাধারণ মানুষ এবং মৃতার পরিবার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছেন।
সেই আবহেই তদন্তকারী অফিসার বদলের সিদ্ধান্ত মামলার পরবর্তী তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সম্প্রতি রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের ক্ষেত্রেও আরজি করের ঘটনার ভূমিকা আছে বলে মনে করেন অনেকেই ৷ ধর্ষণ-খুন পরবর্তী পরিস্থিতি সামাল দিতে তৃণমূল সরকার ব্যর্থ হয়েছিল বলেও তাঁদের অভিমত ৷
দিনটা ছিল 2024 সালে 9 আগস্ট ৷ আরজি কর হাসপাতালের 4 তলার সেমিনার হল থেকে উদ্ধার হয় ওই পড়ুয়া চিকিৎসকের দেহ। পরবর্তী সময়ে তদন্তের সূত্র ধরে উঠে আসে তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়। সেই ঘটনার তদন্তে কলকাতা পুলিশ তাদের এক সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে। এরপরে রাজ্য রাজনীতির পারদ চড়তে থাকে। আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে কলকাতা পুলিশের তৎকালীন নগরপাল বিনীত গোয়েলকে অপসারণ করা হয়।
পরবর্তী সময়ে এই ঘটনা তদন্তকার চলে যায় সিবিআই এর হাতে। আরও পরে শিয়ালদা আদালত সঞ্জয়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় ৷ তবে পরিবার থেকে শুরু করে আরজি করে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকরই দাবি, একা সঞ্জয় এত বড় ঘটনা ঘটাননি ৷ অন্যদিকে, রাজ্যে পালাবদলের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা পুলিশের তৎকালীন নগরপাল বিনীত গোয়েল-সহ এই ঘটনার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে জড়িত মোট তিন আইপিএস আধিকারিক কে সাসপেন্ড করেন। একইসঙ্গে নতুন সরকার যে আরজি কর নিয়ে তৎপর হবে সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷