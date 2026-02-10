আরজি কর আর্থিক দুর্নীতিতে গ্রেফতার আখতার আলি, 7 দিনের সিবিআই হেফাজত
আত্মসমর্পণ করেও রেহাই মিলল না ৷ শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হলেন আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি ৷
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: শেষরক্ষা হল না ! গ্রেফতার হলেন আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত আখতার আলি ৷ তাঁকে সাত দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত ৷ মঙ্গলবার দুপুরে আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন হাসপাতালেরই প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি ৷
এদিন আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দর্শিয়ে জামিনের আবেদনও জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু বিচারক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন ৷ আগামী 17 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁর সিবিআই হেফজাতের নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই আদালত ৷
গত 6 ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার সিবিআই আদালতের বিচারক আখতার আলির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷ তারপর তড়িঘড়ি শনিবার আদালতে আত্মসমর্পণ করতে গিয়েছিলেন আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত আখতার ৷ কিন্তু শনিবার বিচারক না-থাকায় সেদিন তাঁকে ফিরে আসতে হয় ৷ এরপর এদিন বেলা 12টা নাগাদ আলিপুর সিবিআই বিশেষ আদালতে হাজির হন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার ।
আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সিবিআই-এর চার্জশিটে আখতার আলির নাম উঠে আসার পরই চাপের মুখে পড়েন তিনি ৷ ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আবেদন বাতিল করে দিয়েছে ৷ গত ডিসেম্বরে সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক তাঁকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও কেন তিনি হাজিরা দেননি, সে নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে ৷
আখতার আলির আইনজীবী অবশ্য জানান, তাঁর মক্কেল শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাজির হতে পারেননি । হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন ৷ যদিও গ্রেফতারির নির্দেশ জারি হতেই শনিবার তড়িঘড়ি আদালতে ছুটেছিলেন আক্তার ৷
2024 সালের 9 অগস্ট, সকালে আরজি কর হাসপাতালের চারতলার সেমিনার রুমে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷ পরে জানা যায়, কর্তব্যরত ওই চিকিৎসককে হাসপাতালে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় রাজ্য তথা সারা দেশে শোরগোল পড়ে যায় ৷ ডাক্তার থেকে সাধারণ মানুষ- আন্দোলনে রাস্তায় নামে ৷
তিনি প্রথম আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন ৷ হাসপাতালের কর্তব্যরত তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের মৃত্যুর পর উত্তপ্ত আবহে হাসপাতালের দুর্নীতি নিয়ে ফের সরব হন ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রচারের আলোয় আসেন হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার (নন-মেডিক্যাল) আখতার আলি ৷ হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে নিশানা করেন তিনি ৷ শুরুতে সেভাবে বিষয়টি নিয়ে হইচই না-হলেও 9 অগস্টের পর খবরের শিরোনামে জায়গা করে নেয় এই দুর্নীতির অভিযোগ ৷
এই পরিস্থিতিতে আখতার আলি নিজে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ৷ তাঁরই করা মামলায় ওই বছরের 23 অগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ আরজি কর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার সিবিআই-কে দেন ৷ এই মামলায় গত 1 ডিসেম্বর দ্বিতীয় চার্জশিট পেশ করে সিবিআই ৷
এই চার্জশিটে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে নাম রয়েছে আখতার আলির ৷ আর জি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় নিজেকে হুইসল ব্লোয়ার বলে উল্লেখ করা আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার নিজে আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত, চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই ৷ এদিকে তিনিই এই দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং তদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন ৷
সিবিআই-এর পেশ করা চার্জশিটে নাম থাকায় আখতার আলিকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ ডিসেম্বর মাসে বিচারক হুঁশিয়ারি দিলেও তিনি হাজিরা এড়িয়ে যান ৷ এরপর চলতি মাসের প্রথম দিকে গত 4 ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে যায় ৷
সিবিআইয়ের বক্তব্য ছিল, প্রাক্তন সুপার সন্দীপ ঘোষের মতো আখতার আলিও আর্থিক দুর্নীতিতে সমানভাবে যুক্ত ছিলেন ৷ আর্থিক অনিময়ের বরাত পেতেন আখতার আলিও ৷ দুর্নীতি থেকে প্রাপ্ত টাকা ভাগে কম হওয়ার কারণে আক্তার আলি আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের মামলায় সিবিআই-এর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে হাইকোর্ট ৷