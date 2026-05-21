চন্দ্রনাথ খুনে সিবিআই-পুলিশের যৌথ তল্লাশি অভিযান, বালিয়া থেকে গ্রেফতার আরও এক

চন্দ্রনাথ খুনে সিবিআই-পুলিশের যৌথ তল্লাশি অভিযান, বালিয়া থেকে গ্রেফতার আরও এক
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক খুনের ঘটনায় সিবিআই-এর হাতে দ্বিতীয় গ্রেফতারি ৷ উত্তরপ্রদেশের বালিয়া থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ ৷
Published : May 21, 2026 at 8:16 PM IST
বালিয়া, 21 মে: আরও একজনকে গ্রেফতার করল সিবিআই ৷ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে সিবিআই-এর হাতে গ্রেফতার আরেক অভিযুক্ত ৷ সরকারি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় ফেফনা থানা এলাকার থামহানপুরার বাসিন্দা 35 বছর বয়সি নবীন কুমার সিংকে গ্রেফতার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যৌথ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত নবীনকে গ্রেফতার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ও সিবিআই ৷ গত 6 মে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর দু'দিন পর খুন হন চন্দ্রনাথ রথ ৷
সিবিআই সূত্রে খবর, নবীন সিংয়ের কাছ থেকে যে অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, হয়তো সেই অস্ত্রই চন্দ্রনাথ খুনে ব্যবহার করা হয়েছিল ৷ ওই অস্ত্রগুলি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ৷ এদিকে এই হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে এর আগে রাজ সিং নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল ৷ তাকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷
গতকালই চন্দ্রনাথ রথের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগর থেকে রাজকুমার সিং নামের এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই ৷ এই খুনের মামলায় তদন্তভার নেওয়ার পর এই প্রথম কাউকে গ্রেফতার করল সিবিআই ৷ এর আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তদন্তে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷
সরকারি সূত্রের খবর, গত 19 মে বালিয়ায় পৌঁছয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স এবং তল্লাশি অভিযান শুরু করে ৷ এই অভিযানে নবীনের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয় ৷ এরপরই বুধবার অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় ফেফনা থানায় এফআইআর দায়ের করেন এসটিএফ ইনস্পেক্টর অনিল কুমার সিং ৷
জেরায় নবীন তদন্তাকারীদের জানিয়েছে, গত 7 মে বালিয়ার কুখ্যাত অপরাধী জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং ওরফে মন্নুর সঙ্গে দেখা হয় তার ৷ তাদের সঙ্গে রাজ কুমার সিং এবং গোলু সিং নামের দু'জন ছিল ৷ নবীনের দাবি, মন্নু তাকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ একটি ব্যাগ দেয় ৷
সরকারি সূত্রে খবর, নবীন এসটিএফ-এর দলটিকে জাতীয় সড়কের একটি শো-রুমে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে অস্ত্র ভর্তি ব্যাগটি উদ্ধার হয় ৷ এই ব্যাগে তিনটি পিস্তল, .32 বোরের 45টি কার্টিজ, পাওয়া গিয়েছে ৷ এছাড়া একটি মোবাইল ফোন এবং তিনটি খালি গুলির খোল পাওয়া গিয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এই তিনটি পিস্তলের মধ্যে একটি আমেরিকায় তৈরি ৷ রাজকুমার সিং গ্রেফতার হলেও তার সঙ্গে থাকা মন্নু ও গোলু সিং এখনও পলাতক ৷