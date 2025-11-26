সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা: 324 দিন পর সিবিআইয়ের জালে শাহজাহানের 'ছায়াসঙ্গী'

সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলা: 324 দিন পর সিবিআইয়ের জালে শাহজাহানের 'ছায়াসঙ্গী'
মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের একটি গোপন ডেরা থেকে তাঁকে পাকড়াও করা হয়েছে ৷ ধৃতকে বুধবার তোলা হবে আদালতে ।
Published : November 26, 2025 at 2:20 PM IST
সন্দেশখালি, 26 নভেম্বর: সন্দেশখালিতে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার ঘটনায় এবার সিবিআইয়ের জালে জেলবন্দি শেখ শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল কর্মী । ধৃতের নাম দুরন্ত মোল্লা ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, হামলার ঘটনার 324 দিন পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । মঙ্গলবার গভীর রাতে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের একটি গোপন ডেরা থেকে ধৃত শাহজাহানের 'ছায়াসঙ্গী' দুরন্ত মোল্লাকে হাতেনাতে পাকড়াও করেছে সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল । বুধবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে চাইবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ।
2024 সালের 5 জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় গিয়েছিলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর আধিকারিকরা । তৎকালীন তৃণমূলের দাপুটে নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তদন্তে যাওয়ার পর ইডির আধিকারিকদের ঘিরে ধরে শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' শাসকদলের নেতা-কর্মীরা । তাদের হামলায় সেদিন প্রহৃত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা ।
রক্তাক্ত হন ইডি আধিকারিকদের সুরক্ষায় মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও । গাড়ি ভাঙচুর, হামলা, মারধর কিছুই বাদ যায়নি সেদিন । এমনকি, ইডি আধিকারিকদের জিনিসপত্রও কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে শাহজাহান-ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে । ওই হামলাকারীদের মধ্যে শাহজাহানের অন্যতম 'ঘনিষ্ঠ' দুরন্ত মোল্লাও ছিলেন বলে অভিযোগ ।
সন্দেশখালিতে ইডির উপর হামলায় যাঁদের নাম এবং ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল, তাঁদের মধ্যে ওই তৃণমূল কর্মীকেও দেখা গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে । এর পরেই হামলার ঘটনার তদন্তে নামে সিবিআই । সেই ঘটনায় শাহজাহান ছাড়াও তাঁর ঘনিষ্ঠ বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী এর আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন সিবিআইয়ের হাতে । কিন্তু, ধৃত শাহজাহানের 'ডান হাত' হিসেবে পরিচিত দুরন্ত মোল্লার হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না । কয়েক মাস ধরেই দুরন্তকে খুঁজছিল সিবিআই ।
এমনকি, তাঁর বিষয়ে তথ্য পেতে দুরন্ত'র সরবেড়িয়ার দুগলিপাড়ার বাড়িতে নোটিশও দিয়ে আসেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা । তার পরেও খোঁজ মিলছিল না ওই তৃণমূল কর্মীর । মঙ্গলবার রাতে তাঁর গ্রামে ফেরার খবর পৌঁছে যায় সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের কাছে । শেষমেশ সেখান থেকেই প্রথমে তাঁকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় । জিজ্ঞাসাবাদে অসংগতি মেলায় পরে দুরন্ত মোল্লাকে গ্রেফতার করে সিবিআই ।
এদিকে, সিবিআই কেন গ্রেফতার করল তা বুঝে উঠতে পারছেন না দুরন্ত মোল্লার পরিবারের লোকজন । পরিবারের এক বয়স্ক সদস্য বলেন, "ও খুব ভালো ছেলে । রাজনীতি সেভাবে করত না । কাজকর্ম নিয়েই শুধু থাকত । গ্রামের সকলেই সেটা জানে । মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দুরন্তকে । আমরা চাই, ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসুক । ও'কে ছেড়ে দেওয়া হোক ।"
যদিও নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' দুরন্ত মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে সিবিআই সূত্রে ।