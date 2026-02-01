বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতেও অটুট গরুপাচার, উলটে বাড়ছে লাভের অঙ্ক
দুই দেশের গরুপাচার চক্রের কারবারীদের সম্পর্কে চির দেখা দেয়নি ৷ বরং দিন দিন লাফিয়ে বাড়ছে পাচারকারীদের রেট ৷
Published : February 1, 2026 at 7:50 PM IST
মালদা, 1 ফেব্রুয়ারি: প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে দিন দিন সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে । বাংলাদেশের আসন্ন টি-20 বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্তের পর সোশাল মিডিয়ায় হইচই পড়েছে । অভিযোগ, এমন পরিস্থিতির মধ্যেও সম্পর্কে চিড় ধরেনি দুই দেশের অবৈধ কারবারীদের । বরং এই পরিস্থিতির সুযোগে লাভের পরিমাণে অঙ্ক আরও বাড়িয়ে নিয়েছে অবৈধ কারবারীরা ।
মালদা জেলার বিস্তীর্ণ অংশে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত । তার মধ্যে এখনও বেশ কিছু অংশে কাঁটাতারের ঘেরা নেই । অভিযোগ, সেই অসংরক্ষিত এলাকা দিয়েই বেশিরভাগ সময়ে গরুপাচার হয়ে থাকে । গরুপাচার চক্রের সঙ্গে বাংলাদেশিদের পাশাপাশি ভারতবর্ষের একটি চক্রও সক্রিয় রয়েছে । গত কয়েকবছরে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের ফাটল দেখা দিলেও দুই দেশের গরুপাচার চক্রের কারবারীদের মধ্যে চিড় দেখা দেয়নি ।
বিএসএফ সূত্রে খবর, চাহিদা যোগানের উপর গরুর দাম ওঠানামা করলেও গত দু-তিন বছরে রেট অনেকটা বেড়ে গিয়েছে । 2023 সালে ভারতীয় কারবারীরা মাঝারি সাইজের গরু 20 হাজার টাকায় কিনে 60 হাজারে বিক্রি করত । বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 80 হাজার টাকায় । একটু বড় সাইজের গরু হলে তা বিকোচ্ছে এক লক্ষ টাকাতেও । 2023 সালে সেই গরু বাংলাদেশে গিয়ে ভারতীয় দুই লক্ষ টাকায় বিক্রি হতো । বর্তমানে তা আড়াই-তিন লক্ষ ছুঁয়েছে । সময়ের সঙ্গে যেমন গরুর দাম বেড়েছে, তেমনই রেট বেড়েছে পাচারকারীদেরও ।
বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় অতি সতর্ক রয়েছে বিএসএফ । সাম্প্রতিক সময়ে সম্পর্কের আরও অবনতির ফলে গরুপাচারকারীদের আরও বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । আগে যেখানে প্রতি গরুপাচারের জন্য পাচারকারীদের 500 টাকা করে দেওয়া হতো, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে হাজারে । নিরাপত্তা একটু কঠোর থাকলে, তা পৌঁছে যাচ্ছে দুই হাজার টাকাতেও ।
সাম্প্রতিক সময়ে জেলা জুড়ে একাধিক বাংলাদেশি গ্রেফতারির ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে গরুপাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে অবৈধভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশের গল্প । মালদা জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গরুপাচার রুখতে পুলিশ সতর্ক রয়েছে । পুলিশি সতর্কতার কারণে এই বেআইনি কারবার অনেকটা আটকানো গিয়েছে ।"
উল্লেখ্য, মালদা জেলা দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটছে রাজ্যে বলে অভিযোগ ৷ গত একমাসে ভারত ও বাংলাদেশে যাতায়াতের পথে শুধুমাত্র হবিবপুর থানা এলাকায় ধরা পড়েছে 15 জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ৷