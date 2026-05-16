কুরবানির মুখে একের পর এক গরুর হাটে তালা ! প্রশাসনিক কড়াকড়িতে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের

শতবর্ষের ঐতিহ্য বহনকারী ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাটে কুরবানির মরসুমে ভিড়ে পা ফেলার জায়গা থাকত না, সেখানে এবার শুধু ধুলো উড়ছে ফাঁকা মাঠে !

এখন-তখন ! ইলামবাজারে গরুর হাট (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 16, 2026 at 7:49 PM IST

ইলামবাজার/বুনিয়াদপুর, 16 মে: কুরবানির মরসুমের ঠিক মুখে দক্ষিণবঙ্গের একের পর এক ঐতিহ্যবাহী গরুর হাটে নেমে এল কার্যত অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা । শতাধিক বছরের পুরনো বীরভূমের ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাট থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিনাজপুরের সরাইহাট গ্রামের গরুর হাট, থমকে গেল কেনাবেচা । ফলে মাথায় হাত ব্যবসায়ী, খামার মালিক থেকে শুরু করে ছোট দোকানদারদের ।

শনিবার ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাটে গিয়ে দেখা গেল সম্পূর্ণ উলটো ছবি । যে হাটে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার গবাদি পশুর কেনাবেচা হয়, সেখানে এদিন ধুলো উড়ছে ফাঁকা মাঠে । অনেক ব্যবসায়ী গরু নিয়ে পৌঁছেও হাটে ঢুকতে পারেননি । স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের অলিখিত নির্দেশেই আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে হাট ।

কুরবানির মুখে একের পর এক গরুর হাটে তালা ! প্রশাসনিক কড়াকড়িতে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের (ইটিভি ভারত)

নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবৈধ গরুর হাট এবং গরু পাচারের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর । সেই আবহেই ইলামবাজারের সুখবাজারে এই কড়াকড়ি শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা ।

সামনেই ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদ । এই সময় গরুর চাহিদা ও দাম, দু'টিই চড়া থাকে । বহু ব্যবসায়ী সারা বছরের সবচেয়ে বড় লাভের আশায় থাকেন এই মরসুমে । অথচ ঠিক সেই সময়েই হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তাঁরা ।

স্থানীয়দের একাংশের মতে, শুধু গরুর ব্যবসাই নয়, সুখবাজার হাটকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বিশাল অর্থনৈতিক বলয় । হাঁস-মুরগি, ডিম, সবজি, ফল, পোশাক-সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা চলত প্রতি শনিবার । ফলে হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দিনমজুরের উপরও ।

মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের (নিজস্ব চিত্র)

ব্যবসায়ী মুক্তার খাদি, শেখ মতিউর রহমান, শেখ হাসমত আলি, আবদুল করিম ও খোদা বক্স মোল্লাদের বক্তব্য, "কুরবানির আগে এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা হয় । নতুন সরকার আসার পর এই প্রথম হাট বন্ধ হল । প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, আপাতত হাট বন্ধ রাখতে । এতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল ।"

শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় ছিল কড়া নজরদারি । অনেক ব্যবসায়ী হাটের বাইরে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভিতরে ঢোকার অনুমতি পাননি বলে অভিযোগ ।

ইলামবাজারের এই সুখবাজার পশুহাট বহুদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রে । অভিযোগ, এখান থেকেই মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের বড় চক্র সক্রিয় ছিল । সেই অভিযোগের তদন্তে নেমেই 2021 সালে সক্রিয় হয়েছিল সিবিআই এবং ইডি । তদন্তে উঠে এসেছিল অনুব্রত মণ্ডলের নামও । পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্ত চলাকালীন একাধিকবার এই হাটে হানা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ।

ইলামবাজারের গরুর হাট (নিজস্ব চিত্র)

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া অবস্থান এবং মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে সহজ যোগাযোগের কারণেই দীর্ঘদিন ধরে পাচারকারীদের নজরে ছিল এই হাট । অভিযোগ, জঙ্গলপথ ব্যবহার করে নম্বরপ্লেটহীন ট্রাক ও কনটেনারে গরু পাচার হতো । সীমান্ত পেরোলেই কয়েকগুণ বেশি দামে সেই গরু বিক্রি করা যেত বলেও অভিযোগ ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ছোট গরুর দাম উঠত 30 হাজার থেকে 60 হাজার টাকা পর্যন্ত । বড় গরুর দাম 80 হাজার থেকে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যেত । সীমান্ত পেরোলেই সেই দাম আরও কয়েক গুণ বেড়ে যেত বলে অভিযোগ তদন্তকারীদের ।

এই হাটেই গরুর বেচাকেনা চলতো (নিজস্ব চিত্র)

তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, কয়েকজনের বেআইনি কাজের দায় গোটা হাটের উপর চাপানো ঠিক নয় । তাঁদের কথায়, "এই হাট শুধু ব্যবসা নয়, হাজার হাজার মানুষের রুজিরুটি । প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়ে নিয়ম মেনে ব্যবসা চালাতে দিতে পারে । কিন্তু পুরো হাট বন্ধ করে দিলে সাধারণ মানুষই বিপদে পড়বেন ।"

একসময় জোরদগার কেনাবেচা হত (নিজস্ব চিত্র)

একই ছবি দেখা গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও । বুনিয়াদপুর সংলগ্ন সরাইহাট গ্রামের ঐতিহ্যবাহী গরুর হাট গত মঙ্গলবার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল । প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার বসা এই হাটে সাধারণত জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকেও ব্যবসায়ীরা গরু নিয়ে আসেন । কিন্তু এ বার গোটা হাট চত্বর ছিল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ ।

বুনিয়াদপুরে খাঁ খাঁ করছে গরুর হাট (নিজস্ব চিত্র)

গরু না থাকায় হতাশ হয়ে ফিরে যান বহু ক্রেতা । হাটকে কেন্দ্র করে এলাকার যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছিল, তাতেও বড় ধাক্কা লাগে ।

একসময় জমজমাট ছিল এই হাট (নিজস্ব চিত্র)

বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ক্ষিতিশ মাহাতের দাবি, "এই হাটের কোনও বৈধ লাইসেন্স ছিল না । অবৈধভাবে গরু কেনাবেচা চলছিল । সরকার উদ্যোগ নিয়ে হাট বন্ধ করেছে । এতে গরু চুরির ঘটনাও কমবে ।" অন্যদিকে তৃণমূল নেতা বুবাই সরকারের বক্তব্য, "হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন । যদি সমস্ত কাগজপত্র ঠিক থাকে, তা হলে অবিলম্বে হাট চালু করা উচিত ।"

এখন খাঁ খাঁ করছে সেই গরুর হাট (নিজস্ব চিত্র)

কুরবানির মরসুমের মুখে দক্ষিণবঙ্গের একের পর এক গরুর হাটে এই কড়াকড়ি এখন বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । পাচার রুখতে প্রশাসনের কড়া অবস্থান যেমন সামনে আসছে, তেমনই জীবিকার সংকটে পড়া হাজার হাজার ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ নিয়েও বাড়ছে উদ্বেগ ।

