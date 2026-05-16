কুরবানির মুখে একের পর এক গরুর হাটে তালা ! প্রশাসনিক কড়াকড়িতে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের

কুরবানির মুখে একের পর এক গরুর হাটে তালা ! প্রশাসনিক কড়াকড়িতে মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের
শতবর্ষের ঐতিহ্য বহনকারী ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাটে কুরবানির মরসুমে ভিড়ে পা ফেলার জায়গা থাকত না, সেখানে এবার শুধু ধুলো উড়ছে ফাঁকা মাঠে !
Published : May 16, 2026 at 7:49 PM IST
ইলামবাজার/বুনিয়াদপুর, 16 মে: কুরবানির মরসুমের ঠিক মুখে দক্ষিণবঙ্গের একের পর এক ঐতিহ্যবাহী গরুর হাটে নেমে এল কার্যত অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা । শতাধিক বছরের পুরনো বীরভূমের ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাট থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিনাজপুরের সরাইহাট গ্রামের গরুর হাট, থমকে গেল কেনাবেচা । ফলে মাথায় হাত ব্যবসায়ী, খামার মালিক থেকে শুরু করে ছোট দোকানদারদের ।
শনিবার ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাটে গিয়ে দেখা গেল সম্পূর্ণ উলটো ছবি । যে হাটে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার গবাদি পশুর কেনাবেচা হয়, সেখানে এদিন ধুলো উড়ছে ফাঁকা মাঠে । অনেক ব্যবসায়ী গরু নিয়ে পৌঁছেও হাটে ঢুকতে পারেননি । স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনের অলিখিত নির্দেশেই আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে হাট ।
নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অবৈধ গরুর হাট এবং গরু পাচারের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর । সেই আবহেই ইলামবাজারের সুখবাজারে এই কড়াকড়ি শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা ।
সামনেই ঈদুল আজহা বা কুরবানির ঈদ । এই সময় গরুর চাহিদা ও দাম, দু'টিই চড়া থাকে । বহু ব্যবসায়ী সারা বছরের সবচেয়ে বড় লাভের আশায় থাকেন এই মরসুমে । অথচ ঠিক সেই সময়েই হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তাঁরা ।
স্থানীয়দের একাংশের মতে, শুধু গরুর ব্যবসাই নয়, সুখবাজার হাটকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বিশাল অর্থনৈতিক বলয় । হাঁস-মুরগি, ডিম, সবজি, ফল, পোশাক-সহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা চলত প্রতি শনিবার । ফলে হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাব পড়েছে বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দিনমজুরের উপরও ।
ব্যবসায়ী মুক্তার খাদি, শেখ মতিউর রহমান, শেখ হাসমত আলি, আবদুল করিম ও খোদা বক্স মোল্লাদের বক্তব্য, "কুরবানির আগে এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি বেচাকেনা হয় । নতুন সরকার আসার পর এই প্রথম হাট বন্ধ হল । প্রশাসন থেকে বলা হয়েছে, আপাতত হাট বন্ধ রাখতে । এতে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল ।"
শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় ছিল কড়া নজরদারি । অনেক ব্যবসায়ী হাটের বাইরে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভিতরে ঢোকার অনুমতি পাননি বলে অভিযোগ ।
ইলামবাজারের এই সুখবাজার পশুহাট বহুদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রে । অভিযোগ, এখান থেকেই মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের বড় চক্র সক্রিয় ছিল । সেই অভিযোগের তদন্তে নেমেই 2021 সালে সক্রিয় হয়েছিল সিবিআই এবং ইডি । তদন্তে উঠে এসেছিল অনুব্রত মণ্ডলের নামও । পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্ত চলাকালীন একাধিকবার এই হাটে হানা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা ।
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া অবস্থান এবং মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে সহজ যোগাযোগের কারণেই দীর্ঘদিন ধরে পাচারকারীদের নজরে ছিল এই হাট । অভিযোগ, জঙ্গলপথ ব্যবহার করে নম্বরপ্লেটহীন ট্রাক ও কনটেনারে গরু পাচার হতো । সীমান্ত পেরোলেই কয়েকগুণ বেশি দামে সেই গরু বিক্রি করা যেত বলেও অভিযোগ ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ছোট গরুর দাম উঠত 30 হাজার থেকে 60 হাজার টাকা পর্যন্ত । বড় গরুর দাম 80 হাজার থেকে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা পর্যন্ত পৌঁছে যেত । সীমান্ত পেরোলেই সেই দাম আরও কয়েক গুণ বেড়ে যেত বলে অভিযোগ তদন্তকারীদের ।
তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, কয়েকজনের বেআইনি কাজের দায় গোটা হাটের উপর চাপানো ঠিক নয় । তাঁদের কথায়, "এই হাট শুধু ব্যবসা নয়, হাজার হাজার মানুষের রুজিরুটি । প্রশাসন নজরদারি বাড়িয়ে নিয়ম মেনে ব্যবসা চালাতে দিতে পারে । কিন্তু পুরো হাট বন্ধ করে দিলে সাধারণ মানুষই বিপদে পড়বেন ।"
একই ছবি দেখা গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও । বুনিয়াদপুর সংলগ্ন সরাইহাট গ্রামের ঐতিহ্যবাহী গরুর হাট গত মঙ্গলবার সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল । প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবার বসা এই হাটে সাধারণত জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকেও ব্যবসায়ীরা গরু নিয়ে আসেন । কিন্তু এ বার গোটা হাট চত্বর ছিল অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ ।
গরু না থাকায় হতাশ হয়ে ফিরে যান বহু ক্রেতা । হাটকে কেন্দ্র করে এলাকার যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠেছিল, তাতেও বড় ধাক্কা লাগে ।
বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য ক্ষিতিশ মাহাতের দাবি, "এই হাটের কোনও বৈধ লাইসেন্স ছিল না । অবৈধভাবে গরু কেনাবেচা চলছিল । সরকার উদ্যোগ নিয়ে হাট বন্ধ করেছে । এতে গরু চুরির ঘটনাও কমবে ।" অন্যদিকে তৃণমূল নেতা বুবাই সরকারের বক্তব্য, "হাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছেন । যদি সমস্ত কাগজপত্র ঠিক থাকে, তা হলে অবিলম্বে হাট চালু করা উচিত ।"
কুরবানির মরসুমের মুখে দক্ষিণবঙ্গের একের পর এক গরুর হাটে এই কড়াকড়ি এখন বড় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে । পাচার রুখতে প্রশাসনের কড়া অবস্থান যেমন সামনে আসছে, তেমনই জীবিকার সংকটে পড়া হাজার হাজার ব্যবসায়ীর ভবিষ্যৎ নিয়েও বাড়ছে উদ্বেগ ।