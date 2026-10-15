রামধনুতে 'নাকাল' জনজীবন ! চিংড়িঘাটা সেতুতে ক্যাটস আই, রাতারাতি বে-রং গড়িয়াহাট-আসানসোলে

রামধনুতে 'নাকাল' জনজীবন ! চিংড়িঘাটা সেতুতে ক্যাটস আই, রাতারাতি বে-রং গড়িয়াহাট-আসানসোলে
Rainbow colour on Flyover: অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, 'অ্যান্টি স্কিড' রং করা হয়েছিল । রঙের জন্য বাইক স্কিড করেছে, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই ।
Published : October 15, 2026 at 2:45 PM IST
কলকাতা/আসানসোল, 15 অক্টোবর: রামধনু রঙের জেরে সমস্যায় জনজীবন ৷ কলকাতার উড়ালপুলে বাইক স্কিড করে দুর্ঘটনার পরেই নড়চড়ে বসল প্রশাসন ৷ তড়িঘড়ি চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে বসল ক্যাটস আই বা রোড স্টাডস ৷ পাশাপাশি, রাতারাতি ঘষাঘষি করে রামধনু রং তোলার চেষ্টা করা হল গড়িয়াহাট সেতুতে ৷ কলকাতার মতো আসানসোলে রাতারাতি রাস্তা থেকে রং তুলে ফেলা হয়েছে ।
পুজোর আগে রাজ্যকে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ । শহরকে সুন্দর করতে রাস্তা থেকে উড়লপুলগুলিকে রাঙিয়ে তোলা হয়েছিল ৷ কলকাতার চিংড়িঘাটা, গড়িয়াহাট সেতু-সহ একাধিক জায়গায় রাস্তায় রামধনু রং করা হয় । পাশাপাশি, রাজ্যের একাধিক জায়গায় আলপনা দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু রাস্তায় রং করা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ট্রোলের ঝড় ওঠে । অনেকেই দাবি করেন, রাস্তায় এভাবে রং করা অবৈজ্ঞানিক কাজ ৷ গাড়ির চাকা পিছলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ।
এরই মাঝে ঘটে অঘটন । বুধবার হালকা বৃষ্টি হওয়ায় চিংড়িঘাটা সেতুতে দুই বাইক আরোহী গাড়ি পিছলে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হন । আর তারপরেই রাজ্যজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে । সরব হয়েছেন মমতা তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ ৷ তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, যদি রাস্তা থেকে রং তুলেই ফেলতে হয় ৷ রং করাই বা হল কেন? তিনি বলেন, "এ তো ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে ! দুর্ঘটনার দায় কে নেবে, আর কে জবাব দেবে? কাদের টাকার শ্রাদ্ধ হল?"
কলকাতার রাস্তায় রামধনু রংকে ঘিরে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসও । রাস্তার গর্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত না করে রং করার কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যের পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং কলকাতা পুরনিগমের কমিশনার তথা প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডেকে চিঠি দিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় । প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় হতে শুরু হতেই সেতু থেকে রং তোলার কাজ শুরু হয় । কলকাতার পাশাপাশি আসানসোলেও রাস্তা থেকে রং তুলে ফেলা হয়েছে । বুধবার রাতে আসানসোল ভগত সিং মোড়ে রাস্তা রামধনু রঙে রঙিন করা হয়েছিল । কিন্তু রাতারাতি সেই রং তুলে ফেলা হয়েছে ৷ যদিও যাঁর উদ্যোগে এই রঙের প্রলেপ রাস্তায়, সেই অগ্নিমিত্রা জানান, রাস্তায় 'অ্যান্টি স্কিড' রং করা হয়েছিল ।
রাজ্যের পুরমন্ত্রী বলেন, "রঙের কোম্পানি সিএসআর ফান্ড থেকে এই রং করে দিয়েছে । বুধবার যে দুটো মোটরসাইকেল স্কিড করেছে, সেটা কী কারণে হয়েছে বলতে পারছি না । স্কিড তো অনেকভাবেই হতে পারে । কলকাতা থেকে সন্ধ্যার দিকে কালকে যখন ফিরছিলাম, ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হল স্কিড করে। সেখানে তো রং ছিল না ।"
তাঁর কথায়, "রঙের জন্য স্কিড করেছে, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই । রঙের জন্য হতেও পারে, নাও হতে পারে । আমরা সতর্কতা হিসেবে বুধবার সন্ধ্যা থেকে কেএমডিএ-এর ইঞ্জিনিয়ার, দমকল, ডিজি, সিপি কলকাতা, ডিজি পুলিশ, সিপি বিধাননগর, সবাই বিষয়টা গিয়ে দেখে । ক্যাটস আই লাগানো হয়েছে চিংড়িঘাটা ব্রিজে । এছাড়া উপর থেকে স্ক্র্যাপ (ঘষা) করা হয়েছে, যাতেফ্রিকশনটা বাড়ে ।"
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, "রং করার জন্য দুর্ঘটনা হয় নাকি ! কতগুলি উড়ালপুলে দুর্ঘটনা হয়েছে ?" যদিও বিতর্কের পর বুধবার রাত থেকেই ক্যাটস আই বসানো থেকে রং তোলার প্রচেষ্টা দেখা গেল রাজ্যজুড়ে ৷