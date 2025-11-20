ETV Bharat / state

পাথরপ্রতিমায় অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত তিনটি দোকান, পুড়ল বিডিও'র গাড়ি

রাতে হঠাৎ একটি বাড়ির সামনে রাখা স্কুটারে আগুন ধরে ৷ তারপর একে একে বাড়ির রান্নাঘর থেকে শুরু করে গোয়াল-সব জ্বলে ওঠে ৷

Patharpratima fire
পাথরপ্রতিমায় অগ্নিকাণ্ড (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read
পাথরপ্রতিমা, 20 নভেম্বর: রাতে পাথরপ্রতিমায় দুষ্কৃতী তাণ্ডব ! একের পর এক দোকান, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ৷ শুধু তাই নয়, খোদ পাথরপ্রতিমার বিডিওর গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি স্থানীয়দের ৷ ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা ৷ কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা এখনও জানা যায়নি ৷ ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পাথরপ্রতিমা থানার পুলিশ ৷

পুলিশের দাবি, এই ঘটনা একজন দুষ্কৃতীর পক্ষে করা সম্ভব নয় ৷ সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল বলে মনে করছে তারা ৷ তাই দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে ৷ এলাকার সব সিসিটিভি খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে ৷

পাথরপ্রতিমায় অগ্নিকাণ্ড (ইটিভি ভারত)

স্থানীয়দের দাবি, বুধবার ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত একটা ৷ হঠাৎ তাঁরা দেখতে পান, দুর্গা গোবিন্দপুর স্কুল মোড় এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকান একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলছে ৷ রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন ৷ একেবারে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ৷ ঘটনার খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ৷ আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷

এর মধ্যে স্থানীয় মানুষজন দেখতে পান কিছুটা দূরে বিডিওর গাড়িচালক অমরেশ গিরির বাড়ির সামনে থাকা বিডিওর গাড়িটিও জ্বলছে ৷ স্থানীয়রাই প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটির একাংশ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷

এখানেই শেষ নয়, ঘটনাস্থলে বেশ কিছুটা দূরে গ্রামের ভিতরে স্থানীয় মানুষজনের একাধিক বাড়িতেও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷ পুড়ে গিয়েছে একটি বাড়ির রান্নাঘর থেকে শুরু করে গোয়াল ৷ পুড়ে মৃত্যু হয়েছে গবাদি পশুর ৷ স্বভাবতই এমন ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন ৷

এদিকে গত 18 নভেম্বর রাতে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গুজরাতের আরাবল্লী জেলার অন্তর্গত মোদাসায় ৷ গভীর রাতে একটি চলন্ত অ্যাম্বুল্যান্স আচমকা আগুন ধরে যায় ৷ মুহূর্তে সেটি দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ৷ ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী পেট্রল পাম্পের সিসিটিভি ফুটেজে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ধরা পড়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই অ্যাম্বুলেন্সের ভিতরে ছিল একদিনের সদ্যোজাত, তার বাবা, চিকিৎসক, নার্স এবং আরও 2 জন ৷ আগুনে সকলেই ঝলসে যান ৷ মৃত্যু হয় সদ্যোজাত ও তার বাবা এবং চিকিৎসক ও নার্সের ৷

