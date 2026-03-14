মায়ের পরিচয়েও দেওয়া হোক সন্তানের জাতি শংসাপত্র, প্রস্তাব জমা পড়ল কলকাতা কর্পোরেশনে

এতদিন আবেদনকারী ব্যক্তির পরিবারের বাবার (পুরুষ সদস্যের) সঙ্গে লিঙ্কের ভিত্তিতে এই শংসাপত্র দেওয়া হতো। অরূপ চক্রবর্তীর প্রস্তাব, এইটা কর্পোরেশনে বাস্তবায়ন দরকার।

Caste Certificate By KMC
মায়ের পরিচয়ে সন্তানের জাতি শংসাপত্র দেওয়ার প্রস্তাব জমা পড়ল কলকাতা কর্পোরেশনে
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 7:59 PM IST

কলকাতা, 14 মার্চ: শুধু বাবা নয়, এবার থেকে মায়ের জাতি পরিচয়ে ইস্যু করা হোক সন্তানদের জাতি শংসাপত্র। এই প্রস্তাব জানালেন কলকাতা কর্পোরেশনের তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের কাছে এই বিষয়টি জানতে চাওয়া হচ্ছে বলে জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত মানুষরা যাতে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে নির্দিষ্ট জাতি শংসাপত্র পেতে পারে তারজন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা আবেদনকারীর পরিবারের তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত ব্যক্তির নামের সঙ্গে সংযোগকারী বংশতলিকার (ফ্যমিলি ট্রি) নথি দেখে প্রাথমিক শংসাপত্র দিয়ে থাকে। এর ভিত্তিতে পরবর্তীকালে সরকারের পক্ষে এই তপশিলি জাতি, উপজাতি সার্টিফিকেট ইস্যু করে। এত দিন কেবলমাত্র আবেদনকারী ব্যক্তির পরিবারের বাবার বা পুরুষ সদস্যের সঙ্গে লিঙ্কের ভিত্তিতে এই শংসাপত্র দেওয়া হতো।

এই সিদ্ধান্তকে তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী পুরুষতান্ত্রিক প্রথা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছে। সেটা হল সন্তানের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত শংসাপত্র এখন থেকে মায়ের জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে দেওয়া যাবে, যদি সেই মায়ের দিকের পরিবার পিছিয়ে পড়া তপশিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত মানুষ হয়ে থাকেন। তাঁর কথায়, দলিত মা আবেদন করেছিলেন সন্তাদের বড় করছেন কেন তাঁর লড়াই স্বীকৃতি পাবে না? সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন মায়ের উপর নির্ভর করে দেওয়া যাবে সন্তানের এই সার্টিফিকেট। অরূপ চক্রবর্তী প্রস্তাব দেয় এইটা কর্পোরেশনে বাস্তবায়ন দরকার বলে।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, "এটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। আমার এটা ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় যে সমস্ত বাবা, মা সম্পর্ক নেই তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই বিষয়টি আরও বিস্তারিত কি নিয়ম আছে বা এমনটা করা যায় কিনা সেই বিষয় রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ বিভাগের কাছে জানতে চাইব।"

এত দিন পর্যন্ত বাবা কিংবা পরিবারের পুরুষদের জাতি যা তার ভিত্তিতেই ফ্যমিলি ট্রি সার্টিফিকেট ইস্যু করে আসা হয়। তাই সুপ্রিম রায়ের পর যাতে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রতিটা কাউন্সিলর মায়ের জাতির পরিচয় ভিটিতেও এই সার্টিফিকেট দিতে পারে, সেই জন্য কলকাতা কর্পোরেশন যাতে একটা নির্দিষ্ট গাইড লাইন তৈরি করে তেমনটাই চাইছেন কাউন্সিলররা।

