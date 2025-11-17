ETV Bharat / state

'সুপ্রিম' রায় অমান্য করে SSC-র ইন্টারভিউ তালিকায় অযোগ্যরা ! একাধিক মামলা হাইকোর্টে

আগামী বুধবার এই সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি হতে পারে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিচারপতি ।

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 17, 2025 at 12:30 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 17 নভেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশন 2016 সালের নতুন পরীক্ষার ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করেছে । এই তালিকায় বেশকিছু গলদের অভিযোগ উঠেছে ৷ অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অমান্য করে ইন্টারভিউয়ের তালিকায় রয়েছেন 'অযোগ্য' প্রার্থীরা ৷ এমনই নানা অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা ৷ সেগুলির শুনানি হতে পারে আগামী বুধবার ৷

আগামিকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও একাধিক টেন্টেড (অযোগ্য) প্রার্থী ডাক পেয়েছেন । পাশাপাশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য যে নম্বর দেওয়ার কথা ছিল, সেই নম্বর স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীও পেয়েছেন ৷ আবার প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে চাকরি করেছেন এমন প্রার্থী উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষা দিয়ে অভিজ্ঞতার জন্য কী ভাবে নম্বর পেলেন ? প্রশ্ন আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের ।

আইনজীবীর আরও দাবি, একাধিক গলদ রয়েছে এই ইন্টারভিউয়ের তালিকায় । বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত মামলাগুলির শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে । আগামী বুধবার এই সংক্রান্ত মামলাগুলির আবেদনের শুনানি করার আশ্বাস দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।

পাশাপাশি পার্টটাইম টিচার (আংশিক সময়ের শিক্ষকদের)-কে অভিজ্ঞতার জন্য কেন নম্বর দেওয়া হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন আর এক আইনজীবী । এতে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন বলে দাবি তাঁর । এই আবেদনেরও আগামী বুধবার শুনানি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি সিনহা ।

উল্লেখ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রার্থীদের অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়াকে কেন্দ্র করে আগেই কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে । তবে সুপ্রিম কোর্টে যেহেতু এই সংক্রান্ত একাধিক মামলা বিচারাধীন রয়েছে, সেই জন্য এদিন এই মামলার শুনানি করেননি বিচারপতি অমৃতা সিনহা ।সুপ্রিম কোর্টে আগামী 24 নভেম্বরের শুনানিতে কী নির্দেশ আসে, সেটা দেখার পর তিনি সেই আবেদনগুলির শুনানি করবেন বলে জানিয়েছেন ।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় ইন্টারভিউ তালিকা প্রকাশ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন । প্রকাশিত ইন্টারভিউয়ের তালিকায় রয়েছে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 10 নম্বরও । এই তালিকা অনুযায়ী ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছেন প্রায় 20,500 জন ৷ 18 তারিখ থেকে শুরু হবে নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়া । বিষয়ভিত্তিক করে প্রকাশিত হয়েছে ইন্টারভিউয়ের তালিকা । তবে বহু চাকরিহারা শিক্ষকই একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করেননি । তাঁদের নজরে রয়েছে নবম ও দশম শ্রেণি । চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের প্রথম থেকেই দাবি ছিল, একজন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকেরও যাতে চাকরি না-যায় । তাঁদের কথায়, এই চাকরি চলে গেলে তার দায় নিতে হবে সরকারকে ।

