রাজ্যে SIR'এর সময়সীমা বাড়ানোর দাবিতে হাইকোর্টে মামলা

রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর পরই হাইকোর্টের অনুমতি নিয়ে মামলা ৷ মূলত পাঁচটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে সেখানে ৷ শুনানির দিন জানাল হাইকোর্ট ৷

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 31 অক্টোবর: এসআইআর (SIR) নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়েরের অনুমতির আবেদন ৷ শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণের পর অনুমতি দেওয়া হয় ৷

গত মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) প্রক্রিয়া ৷ আর এদিন এসআইআর-এর সময়সীমা বাড়ানো নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা ৷ আবেদনকারী বাম শিবিরের আইনজীবী পিন্টু কারার।

আইনজীবীদের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

তাঁর পক্ষে এদিন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেন ৷ সেগুলি হল -
1. আদালতের নজরদারিতে হোক এসআইআর প্রক্রিয়া
2. এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হোক
3. কেন এসআইআর করা হচ্ছে, এর প্রয়োজন কী ? বিস্তারিতভাবে আদালতের কাছে জানাক নির্বাচন কমিশন ।
4. 2002-এর ভোটার তালিকা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন ।
5. 31 জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হোক ।

উপরোক্ত বিষয়গুলির পাশাপাশি আদালতের তত্ত্বাবধানে এসআইআর করার আবেদন জানিয়েছেন আইনজীবী । ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানির আশ্বাস দিয়েছেন ।

মামলার বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় বলেন," এখনও অনেকেই SIR কী তা পুরোপুরি জানেন না ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের মতো করে সাধারণ মানুষকে বোঝাচ্ছে ৷ যার জেরে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা তৈরি হচ্ছে মানুষের মনে ৷ সেই থেকে আতঙ্কিত হচ্ছেন একাংশ ৷ SIR এর নামে জায়গায় জায়গায় CAA ক্যাম্প করা হচ্ছে ৷ এটা কেন হবে ?"

তিনি আরও বলেন,"SIR টা কী তা হাইকোর্টকে বোঝাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে ৷ কেন এ রাজ্যে সেটা করা দরকার তা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে ৷ কেউ বলছেন ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করার জন্য আবার কেউ বলছেন অন্যকথা ৷ বিহার আর এ রাজ্যের পরিবেস এক নয় ৷ সেখানে যেমন সুষ্ঠুভাবে হয়েছে বাংলাতেও যে সেভাবেই হবে এমন তো কথা নেই ৷ তাই সবটা হাইকোর্টকে জানিয়ে তার নজরদারিতে করতে হবে যাতে একটাও ভুয়ো ভোটার না থাকে আবার একজন নিরীহ ভোটারও যেন বাদ না পড়েন ৷"

এছাড়াও আরেক আইনজীবী বলেন," 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে তা বাড়িয়ে জানুয়ারি পর্যন্ত করা হোক ৷ কারণ রাজ্যের বহু নাগরিক বাইরে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন ৷ তাদের অনেকেরই পক্ষে এত দ্রুত এ রাজ্যে ফেরা সম্ভব নয় ৷ তাদের কথা ভেবে অন্তত সময়সীমা বাড়ানো হোক ৷"

