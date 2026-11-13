কেএমসি-র পর হাওড়া পুরনিগমেও বেআইনিভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ! কলকাতা হাইকোর্টে মামলা

কেএমসি-র পর হাওড়া পুরনিগমেও বেআইনিভাবে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস ! কলকাতা হাইকোর্টে মামলা
Illegal Ward Delimitation in HMC: পুর-ভোট ঘোষণার আগে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দারির আবেদন ৷ আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানি ৷
Published : November 13, 2026 at 3:37 PM IST
কলকাতা, 13 নভেম্বর: কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে আগেই মামলা চলছিল ৷ এবার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগে আইনি জটিলতায় জড়াল হাওড়া পুরনিগমও ৷ ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় একাধিক আইনি ত্রুটি এবং জনসংখ্যার চরম অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন হাওড়া পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ ইমতিয়াজ আহমেদ ৷
পাশাপাশি, মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত রাজ্য নির্বাচন কমিশন যাতে হাওড়া পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে না-পারে, সেই মর্মে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের আবেদন জানানো হয়েছে ৷ আগামী সপ্তাহে বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে ৷
আইন বহির্ভূত সুপারিশ: হাওড়া পুরনিগম আইন, 1980-র 219(1) ধারা অনুযায়ী, ওয়ার্ড সংখ্যা বা সীমানা পরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত 'কর্পোরেশন'-এর সুপারিশ বাধ্যতামূলক ৷ কিন্তু, 2018 সাল থেকে হাওড়া পুরনিগমে কোনও নির্বাচিত বোর্ড নেই ৷ প্রশাসকের মাধ্যমে পুরনিগমের কাজ পরিচালিত হচ্ছে ৷ মামলাকারীর অভিযোগ, নির্বাচিত বোর্ডের বদলে পুর-কমিশনার এবং প্রশাসকের সুপারিশের ভিত্তিতে গত 11 সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে হাওড়ার ওয়ার্ড সংখ্যা 66 থেকে বাড়িয়ে 68 করা হয়েছে ৷ যা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷
কলকাতা পুরনিগম মামলার রায়ের উল্লেখ: পিটিশনে গত 6 নভেম্বর কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ প্রাক্তন কাউন্সিলর দীপু দাসের দায়ের করা মামলায় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছিল, প্রশাসক নিজেকে 'কর্পোরেশন' হিসেবে গণ্য করে ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের সুপারিশ করতে পারেন না ৷ সেই মামলায় নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগমের ভোট বিজ্ঞপ্তি জারিতে স্থগিতাদেশ দেয় আদালত ৷ হাওড়ার ক্ষেত্রেও একই আইনি ত্রুটি ঘটেছে বলে দাবি করা হয়েছে ৷
জনসংখ্যা ও সীমানায় চরম অসঙ্গতি: অভিযোগ উঠেছে, প্রকৃত জনসংখ্যার পরিবর্তে ভোটার তালিকার অংশ ধরে ওয়ার্ড ভাগ করা হয়েছে ৷ এর ফলে কোনও ওয়ার্ডের জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র 2 হাজার 785 জন ৷ আবার কোনও ওয়ার্ডে তা বেড়ে হয়েছে 41 হাজার 32 জন ৷ এছাড়া, গত 11 সেপ্টেম্বর ডিলিমিটেশনের চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারির চারদিন পরে অর্থাৎ, 15 সেপ্টেম্বর নির্বাচন কমিশনকে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার হিসাব পাঠানো হয়েছে বলেও নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে ৷
মামলাকারীর বক্তব্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে কোনও মুহূর্তে হাওড়া পুরনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারে ৷ একবার ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে, তা আর রোখা সম্ভব হবে না ৷ তাই অবিলম্বে 11 সেপ্টেম্বরের ডিলিমিটেশন বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা এবং ভোট ঘোষণার উপর স্থগিতাদেশ জারির আর্জি জানানো হয়েছে ৷ কলকাতা পুরনিগমের মতো হাওড়ার ক্ষেত্রেও কলকাতা হাইকোর্ট একই পথে হেঁটে ভোটের বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিতাদেশ দেয় কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ৷ বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানি রয়েছে ৷