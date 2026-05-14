অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, মহুয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

নদিয়ার কৃষ্ণনগর আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে৷ মামলাটি দায়ের করেছেন গৌরাঙ্গ দে নামে নদিয়ার ভীমপুরের এক বাসিন্দা৷

কৃষ্ণনগরের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের (নিজস্ব ছবি)
Published : May 14, 2026 at 4:35 PM IST

কৃষ্ণনগর (নদিয়া), 14 মে: মামলা দায়ের হল কৃষ্ণনগরের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে৷ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অপমান করার অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে৷ মঙ্গলবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর আদালতে এই মামলা দায়ের হয়৷ মামলাকারীর নাম গৌরাঙ্গ দে৷ তিনি নদিয়ার ভীমপুরের বাসিন্দা৷

গৌরাঙ্গ দে’র অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন গত এপ্রিলে এক সাংবাদিককে সাক্ষাৎকার দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র৷ সেখানে তিনি অপারেশন সিঁদুরকে সো-কলড বলে আখ্যা দেন৷ ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন৷ অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ভারতীয় সেনার তরফে যে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়, সেটাকে নস্যাৎ করে মহুয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবির উপর আস্থা রাখেন৷ অপারেশন সিঁদুরকে সংঘর্ষবিরতি হিসেবে উল্লেখ করেন৷

গৌরাঙ্গ দে বলেন, ‘‘এহেন মন্তব্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী অপমানিত৷ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবল তলানিতে চলে যাচ্ছে৷ একজন সাংসদ হিসেবে মহুয়া মৈত্র তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে দেশবিরোধী, সমাজবিরোধী, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মনোবল চাঙ্গা করে দিয়েছেন৷ সেনাবাহিনীর এই অপমানের প্রতিবাদে আমি সিজেএম-এর কাছে মামলা দায়ের করেছি৷’’

উল্লেখ্য, 2025 সালের এপ্রিলে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের উপর হামলা৷ সেখানে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে জঙ্গিরা 26 জনকে হত্যা করে৷ সেই ঘটনার পর ভারতের তরফে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে পালটা অভিযান চালানো হয়৷ সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর৷ কয়েকদিন ধরে অভিযান চালানোর পর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়৷ যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন যে তাঁর মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি হয়েছে৷

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই দাবি ভারত কখনও মানেনি৷ বরং ভারত সরকার জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এদেশে যেকোনও জঙ্গি কার্যকলাপকেই যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে৷ যদিও মার্কিন দাবিকে সামনে রেখে বিরোধীরা বরাবর কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে৷ সেভাবেই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন৷ যা নিয়ে মামলা দায়ের করলেন গৌরাঙ্গ দে৷

কৃষ্ণনগরের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের মহুয়া মৈত্র (ফাইল ছবি)

নদিয়ার ভীমপুরের বাসিন্দা গৌরাঙ্গ দে’র দাবি, ‘‘আমি চাই ওঁর শাস্তি হোক এবং মাননীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্র জনসমক্ষে ভারতবাসীর কাছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাক৷’’ একই সঙ্গে ভারতীয় সেনা নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ভারতীয় সেনাবাহিনী বীরত্ব ও পরাক্রমের প্রতীক৷ আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল৷ আপনারা সকলেই জানেন যে পাকিস্তানি জঙ্গিরা আমাদের 26 জন হিন্দু পর্যটককে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল৷ তার বদলা নিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী চারদিন ব্যাপী যে বীরত্ব ও পরাক্রম দেখিয়েছে, তার জন্য আমরা ভারতবাসী হিসেবে ভারতীয় সেনার প্রতি গর্বিত৷’’

গৌরাঙ্গ দে’র তরফে নেওয়া এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক বিজেপির তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি তাঁর (গৌরাঙ্গ দে) এই সাহসী পদক্ষেপকে। কীভাবে একজন সাংসদ হয়ে দেশের অসম্মান করতে পারেন (মহুয়া)? আশা করি আদালত সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।’’

এদিকে তৃণমূল নেতা কল্লোল খাঁ বলেন, ‘‘মহুয়া মৈত্র কী মন্তব্য করেছেন, তা সঠিক জানা নেই। তবে তিনি যে সাহস নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেন, তা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। এক্ষেত্রে যদি তাঁর মন্তব্য সত্যিই দেশবিরোধী হয়, আইন আইনের পথে চলবে। এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।’’

