ETV Bharat / state

ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি, এবার ডিভিশন বেঞ্চে মামলা শোভনদেবের

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃহস্পতিবার স্থগিতাদেশ দেয়নি কলকাতা হাইকোর্ট৷ এবার সেই নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করলেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়৷

RITABRATA BANERJEE LOP CASE
ডিভিশন বেঞ্চে মামলা শোভনদেবের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 4:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 জুন: বিধানসভায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা নিযুক্ত করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে এবার ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করলেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। গতকাল, বৃহস্পতিবারই বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছিলেন, আপাতত শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিধানসভার অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ চেয়ে যে আবেদন করেছেন, তার স্বপক্ষে উপযুক্ত কারণ নেই। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের 80 জন বিধায়কের মধ্যে 58 জন বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা ও সন্দীপন সাহাকে মুখ্য সচেতক হিসেবে নিযুক্ত করায় সম্মতি দিয়েছেন।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পাশাপাশি এই দুই বিধায়ককে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করার যে সিদ্ধান্ত পার্টির পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে, তা বিচারাধীন রয়েছে আলিপুর আদালতে। আলিপুর আদালত 30 জুন পর্যন্ত তার উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসুর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেননি বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। সবপক্ষকে তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। 28 জুলাই ফের শুনানি করবেন বলে জানান তিনি। এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

TAGGED:

RITABRATA BANERJEE
CALCUTTA HIGH COURT
শোভনদেব চট্টোপাধ্য়ায়
তৃণমূল
RITABRATA BANERJEE LOP CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.