প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় সিবিআই তদন্ত ও প্রতিবাদ মিছিলের আর্জি হাইকোর্টে

প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় সিবিআই তদন্ত ও প্রতিবাদ মিছিলের আর্জি হাইকোর্টে
পাশাপাশি বিজেপি এই ঘটনা নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করতে চায় ৷ অনুমতি চেয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে ৷
Published : October 27, 2025 at 5:15 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: কাকদ্বীপে দেবী মূর্তি ভাঙার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল ৷ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলা দায়ের করেছে বিশ্বহিন্দু পরিষদ । শীঘ্রই এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
অন্যদিকে, এই একই ঘটনায় প্রতিবাদ মিছিল করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি । আগামী 3 নভেম্বর প্রতিবাদ মিছিলের অনুমতি চেয়ে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিজেপি । বিচারপতি মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন । চলতি সপ্তাহেই এই মামলারও শুনানি হতে পারে ।
প্রসঙ্গত, গত বুধবার দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কাকদ্বীপের সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর চন্দননগর নস্করপাড়ায় দেবী মূর্তি ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে । এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা । উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় । ভাঙা প্রতিমা 117 নম্বর জাতীয় সড়কে রেখে অবরোধ করেন স্থানীয় লোকজন । তাতে যোগ দেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷
এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার পুলিশ । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে পুলিশ । বেশ কয়েক ঘণ্টা চলে অবরোধ ৷ অবশেষে পুলিশ কর্মীরা প্রতিমাটিকে উদ্ধার করে প্রিজন ভ্যানে ভরে থানায় নিয়ে যান । এরপর আরও ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসীরা ।
কাকদ্বীপের প্রতিমা-কাণ্ড নিয়ে নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্য পুলিশ জানায়, "কাকদ্বীপের একটি ঘটনা নিয়ে ভুল তথ্যপ্রচার করা হচ্ছে । আসল কথা, সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মন্দিরের কাছে একটি ভাঙা প্রতিমা পাওয়া গিয়েছে । কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, সেই খোঁজ নেওয়া হচ্ছে । যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে । ক্ষতিগ্রস্ত বিগ্রহটি নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে । তার ফলে অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে পড়ে । তাই তড়িঘড়ি পুলিশ অবরোধ তুলতে যায় । সেই সময় বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করে । তবে কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যায় । পরে ভাঙা প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়েছে ।"
এই ঘটনায় পরে রাজ্যের শাসকদল অভিযোগ করে, বিজেপির পক্ষ থেকে এই মূর্তি ভেঙে গ্রামে অশান্তি ছড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল । তাই বিশ্বহিন্দু পরিষদের তরফে এদিন ওই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানানো হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । পুলিশ ইতিমধ্যে মূর্তি ভাঙার ঘটনায় নারায়ণ হালদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে । তিনি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এই কাজ করেছিলেন বলে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে ।