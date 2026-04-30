গণনাকেন্দ্রে সুপারভাইজার হিসাবে কেন শুধু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, মামলা হাইকোর্টে

গণনাকেন্দ্রে সুপারভাইজার হিসাবে কেন শুধু কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, মামলা হাইকোর্টে
মামলা দায়ের করলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, গণনাকে কেন্দ্রে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী থাকবে, এই নির্দেশ জারি করার কোনও এক্তিয়ার নেই ৷
Published : April 30, 2026 at 1:07 PM IST
কলকাতা, 30 এপ্রিল: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে জোড়া মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে । বৃহস্পতিবার মামলা দুটি দায়ের করলেন আইনজীবী ও তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য ।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "ভোট গণনাকেন্দ্রে সুপারভাইজার হিসাবে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের নিয়োগ করছে নির্বাচন কমিশন ৷" আর নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছেন তিনি । পাশাপাশি হঠাৎ করে ভোট গণনা কেন্দ্রের স্থান বদল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে আরেকটি মামলা করেছেন আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য ।
চিফ ইলেক্টোরাল অফিসার নির্দেশ জারি করেছেন কাউন্টিং সুপারভাইজার যিনি হবেন, তিনি হবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী । আর এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়েছেন তিনি ।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরও দাবি, চিফ ইলেক্টোরাল অফিসারের এ ধরনের নির্দেশ জারি করার কোনও এক্তিয়ার নেই । শুধু তাই নয়, এধরনের নির্দেশ কেন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই জারি করা হয়েছে তাই নিয়েও বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এই আইনজীবী । মামলার দ্রুত শুনানির অনুমতি দেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও । এদিন দুপুর দুটোর সময় মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
গত 23 এপ্রিল ও 29 এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজ্যে ৷ প্রথম দফায় 16টি জেলার 152 আসনে ভোট হয়েছে ৷ দ্বিতীয় দফায় সাতটি জেলার 142টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে । দুই দফার এই বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা হবে আগামী 4 মে ।
উল্লেখ্য, এর আগে ভোটের সময় 'ট্রাবল মেকার'দের নামের তালিকা প্রকাশ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুনানিতে মামলাকারীর পক্ষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন, "আমাকেও যে কোনও সময় গ্রেফতার করা হতে পারে ৷ তৃণমূলের নির্বাচনী এজেন্টকে নিয়ে কালীঘাট থানায় গিয়েছিলাম ৷ ওসি বলছে কী করতে এসেছেন ? আমি একজন সাংসদ ৷ ওসি চেয়ারে বসে এসব বলছে । নিয়ম আছে সাংসদ এলে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারী কর্মীদের উঠে দাঁড়াতে হয় ৷ কাল রাত ন'টায় ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে গিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ কাদের হয়ে কাজ করছে কমিশন ?"