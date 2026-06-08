যাদবপুরের হকার উচ্ছেদ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা

যাদবপুরের হকার উচ্ছেদ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা
হকার উচ্ছেদে বুলডোজার চালানো নিয়ে রবিবার রাত থেকে উত্তাল যাদবপুর ৷ এর মধ্য়েই পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করায় হাইকোর্টে দোকানদাররা ৷
Published : June 8, 2026 at 2:21 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: যাদবপুরের হকার উচ্ছেদের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ দোকানদাররা । সোমবার মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানানো হল বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের এজলাসে ।
মামলাকারীদের পক্ষের আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, গ্রীষ্মকালীন ছুটির বিশেষ বেঞ্চে মামলা করা হয়েছিল ৷ কিন্তু সেই মামলার এখনও শুনানি হয়নি । এদিকে রবিবার সন্ধ্যায় বেশ কিছু দোকান ইতিমধ্যেই ভেঙে দেওয়া হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতি বিষয়টির শুনানি করার আর্জি জানান আইনজীবী শামিম আহমেদ । বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য জানিয়েছেন আগামিকাল মঙ্গলবার মামলাটির শুনানি করা হবে ।
গতকাল সন্ধ্যায় বুলডোজার দিয়ে হকার উচ্ছেদকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় যাদবপুর এলাকা । সাধারণ মানুষ, বাম, কংগ্রেস নেতৃত্ব-সহ ছাত্র যুবরা রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ৷ তাতে পুলিশের লাঠিচার্জে রক্তাক্ত হন একাধিক বামপন্থী নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা ৷
পাশাপাশি সৃজন ভট্টাচার্যকে আটক গ্রেফতার করে পুলিশ । রাজ্যজুড়ে যে হকার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে তার বিরুদ্ধে বাম-সমর্থিত একাধিক সংগঠন, ছাত্র যুবদের রাস্তায় বুক চিতিয়ে প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা গিয়েছে ৷ এদিনের পুলিশি লাঠিচার্জে বাম নেতা-কর্মী-সহ প্রায় 15 জন আহত হওয়ায় ভোররাত থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ৷ ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার দিনভর গণ জমায়েত কর্মসূচি পালন করবে SFI ৷
সোমবার সকালে যাদবপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, উচ্ছেদ হওয়া দোকানগুলির ভাঙা কাঠামো এখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে । বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও হকারকে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখা যায় । তাঁদের দাবি, কোনও বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়াই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, ফলে জীবিকা নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তাঁরা ৷
এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে । যাদবপুর ও সংলগ্ন এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী । পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন । উচ্ছেদ অভিযান এবং বিক্ষোভে গ্রেফতারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক ।