এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল ! হাইকোর্টে দায়ের মামলা

এসএসসি'র নিয়োগ পরীক্ষায় একাধিক প্রশ্ন ভুল ! হাইকোর্টে দায়ের মামলা
স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ-দ্বাদশ নতুন নিয়োগের পরীক্ষাতে একাধিক বিষয়ের প্রশ্ন ভুল ছিল বলে অভিযোগ ৷ সেই নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা ৷
কলকাতা, 11 নভেম্বর: এসএসসি'র একাদশ-দ্বাদশের নয়া নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর প্রশ্নপত্রে ভুল থাকার অভিযোগ ৷ যা নিয়ে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা ৷
স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগের পরীক্ষায় প্রশ্ন ভুল থাকায় এসএসসিকে সেগুলির নম্বর দিতে হবে পরীক্ষার্থীদের, এমনটাই দাবি করেছেন মামলাকারীরা ৷ আদালতে তাদের তরফে দাবি করা হয়েছে, উত্তরপত্র ফের যাচাই করে নম্বর বৃদ্ধি করতে হবে পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থাকে ৷ বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে দায়ের হয়েছে মামলা ।
মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী ফিরদৌস শামিম জানান, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে খতিয়ে দেখা হোক প্রশ্নপত্র, এমনটাই মামলাকারীদের দাবি । তিনি বলেন, "নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় মূলত একাদশ-দ্বাদশের বেশ কয়েকটি প্রশ্নে ভুল রয়েছে । ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি এবং এডুকেশন বিষয়ে যে প্রশ্নগুলো ভুল সেগুলো পুনরায় মূল্যায়ন করা হোক ।" আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, এসএসসির পরীক্ষায় এডুকেশনে দুটো প্রশ্ন ভুল, ইতিহাসে একটি প্রশ্ন ভুল, ভূগোলে তিনটি প্রশ্ন ভুলের অভিযোগ রয়েছে । চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনানি হতে পারে ।
উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের এই নতুন নিয়োগকে কেন্দ্র করে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছে। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অতিরিক্ত 10 নম্বর দেওয়ার বিরুদ্ধেও দায়ের হয়েছে মামলা । পাশাপাশি, ওবিসি সংরক্ষণ দেওয়াকে কেন্দ্র করেও একটি মামলা দায়ের হয়েছে । বিচারপতি অমৃতা সিনহা ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন, স্কুল সার্ভিস কমিশনের ফলাফল ঘোষণা করা হলেও মামলার ভবিষ্যতের উপরই আদতে পরীক্ষার যে ফলাফল প্রকাশ হয়েছে তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে । আগামী 12 ও 14 নভেম্বর মামলাগুলির শুনানি রয়েছে ।
প্রসঙ্গত, এক প্রার্থী পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অনুপস্থিত দেখানোয় তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন ৷ সেই খবর প্রকাশের কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুল সার্ভিস কমিশন ওই প্রার্থীর ফলপ্রকাশ করে দেয় ।
সুপ্রিম কোর্ট চলতি বছরের 3 এপ্রিল 2016 সালের নিয়োগ হওয়া 26 হাজার প্রার্থীর চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন পরীক্ষা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছিল। সেই মতো পরীক্ষা নেয় কমিশন । তার ফলপ্রকাশও হয়েছে । কিন্তু অভিজ্ঞতার জন্য কেন 10 নম্বর দেওয়া হবে সেই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক মামলা। যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই সেই ধরনের একাধিক প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা পরীক্ষা দেওয়ার আগেই 10 নম্বর পিছিয়ে থাকছেন । বিচারপতি সব পক্ষকে হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ।