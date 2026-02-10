কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শ্লীলতাহানির হুমকি ! তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শ্লীলতাহানির হুমকি ! তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে মামলা হাইকোর্টে
অভিযোগ, 6 ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ ক্যাম্পাসে ছাত্রীর সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে ।
Published : February 10, 2026 at 5:02 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্রনেতা আয়ুব মোল্লার বিরুদ্ধে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির হুমকি দেওয়ার অভিযোগ । এর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অভিযোগ করেন আইনজীবী রীতঙ্কর দাস । মামলা দায়ের করা হলে শুনানি করার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ।
আইনজীবী রীতঙ্কর দাস অভিযোগ করে জানিয়েছেন, গত শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ ক্যাম্পাসের এক ছাত্রীকে হেনস্তা করেছেন 'বাহিরাগত' তৃণমূল ছাত্রনেতা আয়ুব মোল্লা । থানায় ও সোমবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে অভিযোগ জানাতে গেলে ফের বহিরাগত তৃণমূল ছাত্রনেতার হুমকির মুখে পড়েন ওই ছাত্রী ।
সরকারি স্কুল কলেজে বহিরাগত প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে । ওই মামলায় দাবি করা হয়, স্কুল কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করুক আদালত । সেই মামলাতেই অতিরিক্ত আবেদন জানিয়ে আয়ুব মোল্লার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির হুমকি দেওয়ার অভিযোগের বিচার চান ছাত্রীটি । সেই আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেন তিনি ৷ আদালত মামলা দায়ের করার অনুমতিও দিয়েছে ।
উল্লেখ্য, এর আগে হাজরা আইন কলেজে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দিষ্ট রেজিস্টার রাখার নির্দেশ দিয়েছিল । কোনও বহিরাগত ঢোকার আগে রেজিস্টারে নাম ও সময় নথিভুক্ত করে কোথায় কার সঙ্গে দেখা করতে চান, তা স্পষ্ট উল্লেখ করতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত ।
পাশাপাশি কসবার ল-কলেজে গণধর্ষণের অভিযোগে গত বছর উত্তাল হয়েছিল রাজ্য । ওই কলেজে তৃণমূল ছাত্রনেতা মনোজিৎ মিশ্র-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছিল ৷ ধৃতরা জেল হেফাজতে রয়েছেন ৷ এখনও অভিযুক্তদের বিচার চলছে আলিপুর আদালতে ।
সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্লীলতাহানির হুমকি দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এখন দেখার কবে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয় ৷