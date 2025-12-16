3 দিন ধরে আটকে রেখে স্বামীকে নির্যাতন ! পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতের নির্যাতিতের স্ত্রী
কালিয়াচক থানার তিন পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৷ আইসি-কে তদন্তের নির্দেশ আদালতের ৷
Published : December 16, 2025 at 8:26 PM IST
মালদা, 16 ডিসেম্বর: খুনের ঘটনার তদন্তে এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে তিনদিন ধরে আটকে রাখা ও মধ্যযুগীয় নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল কালিয়াচক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ যে ঘটনায় জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও সদুত্তর না-পেয়ে, মালদা জেলা আদালতের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিত ব্যক্তির স্ত্রী ৷ যেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং 26 নম্বর ধারায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে ৷
যদিও, এই ঘটনায় মালদা জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, তাঁর কাছে এমন কোনও অভিযোগই জমা পড়েনি ৷ তিনি বলেন, "এখনও এ নিয়ে কোনও অভিযোগ আমার হাতে আসেনি ৷ সেই অভিযোগ পেলে অবশ্যই ঘটনার তদন্ত করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে ৷" সত্যিই কি তাই ? নাকি নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য !
উল্লেখ্য, পেশায় রাজমিস্ত্রি মহম্মদ জিয়াউল হক পরিযায়ী শ্রমিক ৷ বেশির ভাগ সময় ভিনরাজ্যে থাকেন ৷ তাঁর বাড়ি কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের যদুপুর গ্রামে ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, গত 2 ডিসেম্বর কালিয়াচক থানায় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় ৷ পুলিশ আধিকারিকরা তাঁকে জানিয়েছিলেন, একটি খুনের ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে প্রয়োজন ৷ তিনি পুলিশকে জানিয়েছিলেন, খুনের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না ৷ তবুও, পুলিশি তদন্তে সহায়তার জন্য তিনি থানায় যান ৷ অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে টানা তিনদিন তাঁকে আটকে রাখা হয় থানায় ৷
তবে, শুধু আটকে রাখা নয়, চলে অমানুষিক নির্যাতন ৷ অভিযোগ, মারধর কিংবা বুটের লাথির সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সূচ ফোটানো হয়েছিল ৷ অফিসাররা জোর করে তাঁকে দিয়ে স্বীকার করাতে চেয়েছিলেন, তিনিই ওই খুনের ঘটনায় মূল আসামী ৷
কিন্তু, মহম্মদ জিয়াউল হক সেই স্বীকারক্তি দেননি ৷ শারীরিক নির্যাতন ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে তিনি পুলিশ অফিসারদের কাছে ওষুধ চেয়েছিলেন ৷ অভিযোগ, তাঁকে ওষুধ দেওয়া হয়নি ৷ এমনকি জল চাইলে, তাঁকে প্রস্রাব খাওয়ানোর হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ তাঁর যৌনাঙ্গ কেটে ফেলার হুমকিও দেন ওই অফিসাররা ৷ জিয়াউল অভিযোগ করেছেন, থানার পুলিশ অফিসাররা ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলছিলেন ৷ আর সেই মতো তাঁর উপর অত্যাচার চালাচ্ছিলেন ৷
4 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই অত্যাচার চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন জিয়াউলের স্ত্রী সাবেরা বিবি ৷ ঘটনার কথা জানতে পেরে স্থানীয়রা দল বেঁধে থানায় গেলে পুলিশ জিয়াউলকে ছেড়ে দেয় ৷ অভিযোগ, সেই সময় জিয়াউলের শারীরিক অবস্থা ছিল ভয়ঙ্কর ৷ তিনদিনের অত্যাচারে মৃত প্রায় অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তাঁর ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে প্রথমে স্থানীয় সিলামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় মহম্মদ জিয়াউল হককে ৷
উল্লেখ্য, কালিয়াচক থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অপকীর্তির অভিযোগে সরব হয়েছিলেন কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল শেখ ৷ সেই খবর ইটিভি ভারতে প্রকাশিত হয়েছিল ৷ সেই সময় জেলার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছিলেন, পুলিশের তরফে ঘটনার তদন্ত করা হবে ৷ কিন্তু, সেই আশ্বাসই সার ৷ এখনও পর্যন্ত এ নিয়ে কোনও তদন্ত শুরুই হয়নি বলে পুলিশ সূত্রেই খবর ৷ এমনকি এ নিয়ে জিয়াউলের স্ত্রী সাবেরা বিবি গত 5 ডিসেম্বর কালিয়াচক থানার আইসি এবং জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কোনও সদুত্তর পাননি বলে অভিযোগ করেছেন ৷ তাই শেষ পর্যন্ত পুলিশের বিরুদ্ধে মালদা জেলা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতের স্ত্রী ৷
সাবেরা বলেন, "পুলিশ আমার স্বামীকে খুঁজতে দু’দিন বাড়িতে এসেছিল ৷ কিন্তু, কেন ওরা স্বামীকে খুঁজছে, সেই ব্যাপারে কিছু বলেনি ৷ শুধু বলেছিল, আমার স্বামীকে গ্রেফতার করা হবে ৷ 2 ডিসেম্বর এসে পুলিশ জানায়, আমার স্বামী যেন থানায় দেখা করে ৷ তাঁকে দু’ঘণ্টা পর ছেড়ে দেওয়া হবে ৷ আমার স্বামী থানায় গেলে ওকে তিনদিন আটকে রাখা হয় ৷ ওর উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয় ৷ আমরা থানায় গেলেও ওর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি ৷ তিনদিন পর গ্রামের লোকজন বাধ্য হয়ে থানা ঘেরাও করে ৷ তখন ওরা আমার স্বামীকে ছেড়ে দেয় ৷ মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করতে হয়েছিল ৷ একটু সুস্থ হলে ওকে বাড়ি নিয়ে গেছি ৷ এখনও ও ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারে না ৷ আমরা এই ঘটনার বিচার চাই ৷ তাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি ৷"
এ নিয়ে আইনজীবী মহম্মদ মইদুল ইসলাম বলেন, "পুলিশ কোনও সমন ছাড়াই গত 2 ডিসেম্বর আমার মক্কেলের স্বামীকে থানায় ডেকে নিয়ে যায় ৷ চার তারিখ পর্যন্ত তাঁকে থানায় আটক করে রাখা হয় ৷ অথচ তাঁর সঙ্গে ওই মামলার কোনও সম্পর্ক ছিল না ৷ আমরা বহুবার জানার চেষ্টা করেছি, পরিবারের লোকজনও থানায় গিয়েছেন ৷ কিন্তু, পুলিশ মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও কিছু জানাতে পারেনি ৷ পরবর্তীতে আমার মক্কেল জানতে পারেন, থানায় তাঁর স্বামীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছে ৷ 4 তারিখ উত্তেজিত মানুষজন থানায় গেলে পুলিশ আমার মক্কেলের স্বামীকে ছেড়ে দেয় ৷"
তিনি এও বলেন, "পরবর্তীতেও তাঁকে (জিয়াউল) থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আমরা জানতে চাইলে, কোন মামলা, কেন তা নিয়ে কিছু জানতে পারিনি ৷ পরবর্তীতে আমরা গোটা ঘটনা কালিয়াচক থানার আইসি এবং পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে জানাই ৷ কিন্তু, কোথাও কোনও পদক্ষেপ না-হওয়ায় আমার মক্কেল আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ বিচারক পুরো ঘটনার তদন্ত করার জন্য কালিয়াচক থানার আইসি-কে নির্দেশ দিয়েছেন ৷ কালিয়াচক থানার তিন অফিসারের বিরুদ্ধেই এই মামলা ৷ মানবাধিকার আইনের 26 নম্বর ধারা এখানে লঙ্ঘিত হয়েছে ৷ পুলিশ এখানে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে ৷"