শুভেন্দুর নামে কুরুচিকর মন্তব্য, হুমায়ুনের বিরুদ্ধে মামলা কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে
এদিনই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুমায়ুন কবীরকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এনাফ ইজ এনাফ ৷ হুমায়ুন কবীরদের মতো ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে ৷"
Published : June 29, 2026 at 10:15 PM IST
কলকাতা, 29 জুলাই: একই দিনে বিধানসভায় দুটি আলাদা বিষয় নিয়ে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে একাধিকবার নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্য়ের মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বিধায়ককে শবক শেখাতে জানেন বলেও জানান ৷ খবর দেন, হুমায়ুনের নামে দুটি এফআইআর হয়েছে ৷ এবার নওদার বিধায়কের নামে মামলা দায়ের হল কৃষ্ণনগরের আদালতে ৷
শুভেন্দুর নামে 'কুরুচিকর' মন্তব্য করায় কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন নদিয়ার বাসিন্দা দেবব্রত চক্রবর্তী ৷ তাঁর হয়ে সওয়াল করবেন আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস। 27 জুন জনতা উন্নয়ন পার্টির সুপ্রিমো একটি জনসভা থেকে এমন বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেন যাকে ঘিরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে ৷ শুধু মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করাই নয়, বিধায়কের মন্তব্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হেনেছে বলেও মনে করেন মামলার আবেদনকারী ৷
তাঁর আইনজীবী বলেন, "আমরা এই দেশের সাধারণ এবং সচেতন নাগরিক। হুমায়ুন কবীর যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত কুরুচির পরিচায়ক । সেই কারণেই আমি বেথুয়া ডহরীর বাসিন্দা দেবব্রত চক্রবর্তীর হয়ে মামলাটি দায়ের করেছি ৷ আমরা মনে করি তাঁর ওই মন্তব্যের প্রভাব বৃহত্তর সমাজেও প্রভাব পড়তে পারে। একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে তিনি কীভাবে ওই ভাষা প্রয়োগ করতে পারেন সেটা আমরা জানতে চাই ৷ পাশাপাশি তিনি গণমাধ্যমকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে এদিন আদালতে মামলা দায়ের হল ৷ আদালতের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।"
এর আগে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুমায়ুন কবীরকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এনাফ ইজ এনাফ ৷ হুমায়ুন কবীরদের মতো ব্যক্তিদের শিক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে ৷ এই রকম কথা বলার আগে 25 বার ভাববেন, হুঁশিয়ারি দিচ্ছি ৷" দুপুরে আরও একবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, "নওদার বিধায়ক যে ভাষায় কথা বলেন সেটা মেনে নেওয়া যায় না ৷ আপনাকে কীভাবে শবক সেখাতে হয় সেটা এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জানে ৷"
এদিন শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যের পাল্টা বিধানসভা চত্বরে হুমায়ুন কবীর বলেন, "আইন আইনের পথে চলবে ৷ আইনের উর্ধ্বে কেউ না ৷ আমিও আইনের ঊর্ধ্বে নই ৷ আমার নামে সিপিএমের আমলে 27টি মামলা হয়েছে ৷ তৃণমূলের আমলেও 60টি মামলা হয়েছিল ৷ কোনও মামলাতেই প্রমাণ হয়নি হুমায়ুন কবীর গুন্ডাগিরি করে, তোলাবাজি করে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে ৷ এই সরকারও তা প্রমাণ করতে পারবে না বলেই মনে করি ৷ বিচার ব্য়বস্থার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে ৷"