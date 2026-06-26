অভিষেক-সহ 11 জনের বিরুদ্ধে ফের মামলা ! সরকারি জমি দখল, মাটি-গাছ পাচারের অভিযোগ
অভিযোগ, প্রায় সাড়ে 400 বিঘা জমি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার মাটি বেআইনিভাবে বিক্রি ও কোটি কোটি টাকার মূল্যবান গাছ কেটে পাচার করা হয়েছে ৷
Published : June 26, 2026 at 2:26 PM IST
কৃষ্ণনগর, 26 জুন: রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে । সেই আবহেই এবার নদিয়ার নাকাশিপাড়ার সরকারি জমি নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মোট 11 জনের বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে । অভিযোগের প্রাথমিক ভিত্তিতে নাকাশিপাড়া থানাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে আদালত । আগামী 27 জুন মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা ।
মামলাকারীদের অভিযোগ, নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত প্রায় 1100 বিঘা সরকারি জমি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয় । জানা গিয়েছে, বাম আমলে একটি বেসরকারি সংস্থা ওই জমি লিজে পেলেও 2005 সালে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর জমিটি কার্যত সরকারি নিয়ন্ত্রণেই ফিরে আসে ।
অভিযোগ, 2016 সালে তৃণমূল দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর ওই জমির বড় অংশ স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের দখলে চলে যায় । মামলায় দাবি করা হয়েছে, প্রায় সাড়ে 400 বিঘা জমি থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার মাটি বেআইনিভাবে বিক্রি করা হয়েছে । পাশাপাশি কোটি কোটি টাকার মূল্যবান গাছ কেটে পাচারেরও অভিযোগ তোলা হয়েছে ।
মামলায় আরও গুরুতর অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকার কয়েকজন আদিবাসী মহিলা দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা যৌন হেনস্তা ও শোষণের শিকার হন এবং প্রশাসনের একাংশের মদতেই এই সব ঘটনা চলত । কৃষ্ণনগর জেলা আদালতের আইনজীবী শীর্ষেন্দু দাস জানান, নাকাশিপাড়ার বিজেপি নেতা অশোক সরকার, রঞ্জিত বিশ্বাস, নেতাই সাতরা-সহ একাধিক ব্যক্তি এই মামলা দায়ের করেছেন । তাঁদের অভিযোগ, সরকারি জমি থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়েছে এবং সেই অর্থের একটি অংশ তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও পৌঁছাত বলে তাঁদের দাবি ।
এই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ মোট 11 জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে । আদালত ইতিমধ্যেই নাকাশিপাড়া থানাকে অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে । তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে এবং আদালত পরবর্তী পর্যায়ে কী নির্দেশ দেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।
অন্যদিকে, এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় বা রাজ্য নেতৃত্বর পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ্যে আসেনি । তবে অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকার রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ৷