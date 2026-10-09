দুর্গাপুজোর অনুদান: পুরনো মামলার ফের শুনানির দাবিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আবেদন
Durga Puja Grants Case: প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশিন বেঞ্চে মামলা ৷
Published : October 9, 2026 at 12:50 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর অনুদানের টাকার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার ফের শুনানির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন ৷ অভিযোগ, গতবছর কলকাতা হাইকোর্ট অনুদান সংক্রান্ত যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা ঠিক মতো পালন হয়নি ৷ তারপরেও নতুন সরকার এসে ক্লাবগুলিকে দুর্গাপুুজোয় অনুদান দিচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষের করের টাকা নয়ছয়ের অভিযোগে এই মামলার ফের জরুরি শুনানির আবেদন করা হয়েছে ৷
তবে, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ মামলার জরুরি শুনানির আবেদন খারিজ করে দিয়েছে ৷ রেগুলার বেঞ্চেই ক্রম অনুযায়ী মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ৷
এই আবেদনে মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেছেন, আগের বছরও জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ৷ সেই সময় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, যে ক্লাবগুলিকে দুর্গাপুজোর অনুদান দেওয়া হচ্ছে তাদের খরচের 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' দিতে হবে ৷ যারা খরচ সংক্রান্ত সেই সার্টিফিকেট দিতে পারবে না, তাদের অনুদানের টাকা ফেরত দিতে হবে । এরপর থেকে অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷
মামলাকারী আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, "কলকাতা হাইকোর্টের আগের নির্দেশ ঠিক মতো পালন করা হয়নি ৷ তারপরেও অনুদান দেওয়া হচ্ছে ৷ সাধারণ মানুষের করের টাকায় নতুন সরকারের আমলেও ক্লাবগুলিকে অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷" যদিও প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই মামলায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি ৷ বেঞ্চ জানিয়েছে, পুজোর ছুটির পর রেগুলার বেঞ্চেই এই মামলা শুনানির জন্য গ্রহণ করা হবে ৷
উল্লেখ্য, গতবছর দুর্গাপুজোয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া অনুদান নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ৷ যেখানে রাজ্যের তরফে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির জন্য 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করা হয় ৷ তার আগের বছর সেই অনুদানের পরিমাণ ছিল দুর্গাপুজো পিছু 85 হাজার টাকা ৷ পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলে 80 শতাংশ ছাড় এবং ফায়ার লাইসেন্স-সহ বিভিন্ন সরকারি ফি মকুব করেছিল বিগত তৃণমূল সরকার ৷
কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, "যে সকল পুজো কমিটি আগের বছরের অনুদানের খরচের হিসাব বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেয়নি, তারা চলতি বছর কোনও সরকারি অনুদান পাবে না ৷" তারপরেও এবছর রাজ্য সরকার ক্লাবগুলিকে অনুদান দিচ্ছে ৷ পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিলে ছাড়ও দেওয়া হচ্ছে ৷ তার বিরুদ্ধেই ফের পুরনো মামলার জরুরি শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবী ৷