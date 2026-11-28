পাহাড় চিরে ঐতিহাসিক ছোঁয়া ! 5.3 কিমি টানেলে ব্রেক-থ্রু, সিকিমের দুয়ারে রেলপথ
Sikkim Rail Project: সেবক-রংপো প্রকল্পে 14টি টানেলের খননপর্ব সম্পূর্ণ ৷ যা সিকিমে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ।
Published : November 28, 2026 at 9:26 PM IST
কালিম্পং, 28 নভেম্বর: পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নতুন ইতিহাস লিখল ভারতীয় রেল। শুক্রবার রাতে সেবক-রংপো নতুন ব্রডগেজ রেলপথের সবচেয়ে দীর্ঘ 5.3 কিলোমিটার 10 নম্বর টানেলের খননকাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রকল্পের সবকটি অর্থাৎ 14টি টানেলের খননপর্ব সম্পূর্ণ হল।
বহু প্রতীক্ষিত এই অগ্রগতি সিকিমকে প্রথমবার দেশের মূল রেল মানচিত্রে জুড়ে দেওয়ার পথে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রকল্পের সবচেয়ে বড় এই টানেলটির খননকাজ একসঙ্গে দুই প্রান্ত এবং দু'টি অ্যাক্সেস টানেলের মাধ্যমে চালানো হয়েছিল। দুই দিকের খননমুখ নির্বিঘ্নে মিলিত হওয়ায় দীর্ঘ পরিশ্রমের পর সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শেষ হয়েছে। এখন এই সুড়ঙ্গগুলির ভিতরে কংক্রিটের লাইনিং, রেলট্র্যাক পাতানো এবং অত্যাধুনিক রেল সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপনের পরবর্তী ধাপের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।
দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পার্বত্য ভূখণ্ড পেরিয়ে সিকিমের পাকইয়ং জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত 45 কিলোমিটার দীর্ঘ এই ব্রডগেজ রেলপথটি প্রকৃতির কঠিন পরীক্ষায় তৈরি হচ্ছে। দুর্গম পাহাড়ের কারণে এই লাইনের প্রায় 86 শতাংশ অংশই টানেলের ভিতর দিয়ে যাবে, যার সংখ্যা মোট 14টি ৷
পাশাপাশি, পথের নানা বাঁক ও খাদের ওপর তৈরি হচ্ছে 23টি সেতু। পুরো রুটে সেবক, রিয়াং, মেল্লি এবং রংপো স্টেশনের পাশাপাশি তিস্তা বাজারে থাকছে একটি ভূগর্ভস্থ হল্ট স্টেশন। সেবকের কাছে বিদ্যমান নিউ জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার লাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই পথ সিকিমকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের অংশ করে তুলবে।
নির্মাণকাজের অগ্রগতি ও কারিগরি চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রজেক্ট ইনচার্জ তথা ইরকনের উপদেষ্টা মহিন্দর সিং জানান, পাহাড়ের খামখেয়ালি আবহাওয়া, আচমকা ভূমিধস এবং তিস্তার মতো খরস্রোতা নদীর প্রভাব মোকাবিলা করেই কাজ এগোচ্ছে।
মহিন্দর সিং বলেন, "দুর্গম পাহাড়ি পথে নিরাপদ ও সারা বছর সচল রাখার মতো বিকল্প যোগাযোগ গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, যেখানে তিস্তা বাজারের ভূগর্ভস্থ স্টেশন ও আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বড় ভরসা হয়ে উঠবে।"
তিনি আরও বলেন, "বর্ষা বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় পাহাড়ি সড়কে ধস নামলে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পণ্য পরিবহণে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়, এই রেলপথ চালু হলে সীমান্তবর্তী এলাকায় সেই সমস্যা অনেকটাই কেটে যাবে।"
এই রেললাইন চালু হলে সিকিমের সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের যাতায়াতে 10 নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চাপ ও অনিশ্চয়তা কমবে এবং অনেক দ্রুত ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে।
এর ফলে সিকিমের পর্যটন, কৃষি ও স্থানীয় ব্যবসা যেমন নতুন গতি পাবে, তেমনই শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গের বাণিজ্য, পরিবহণ ও লজিস্টিকস পরিকাঠামো আরও মজবুত হবে।
ভবিষ্যতে গ্যাংটক ও নাথুলা পর্যন্ত এই রেল সংযোগ সম্প্রসারণের সম্ভাবনার কথা মাথায় রাখলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক সংযোগ ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম।
পাশাপাশি, চীন সীমান্ত সংলগ্ন কৌশলগতভাবে স্পর্শকাতর এই অঞ্চলে দ্রুত সেনা যাতায়াত, রসদ সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও সেবক-রংপো রেলপথ সীমান্ত নিরাপত্তাকে আরও শক্ত ভিত্তি দেবে।