রাজ্য বাজেটে কুশমণ্ডি টেক্সটাইল হাব ঘোষণায় আশার আলো ধাপাতলার কার্পেট শিল্পীদের

রাজ্য বাজেটে কুশমণ্ডি টেক্সটাইল হাব ঘোষণায় আশার আলো ধাপাতলার কার্পেট শিল্পীদের
15 বছরের পুরনো কুশমণ্ডি ব্লকের ধাপাতলার কার্পেট শিল্প ৷ আর্থিক উন্নতির আশায় শিল্পীরা ৷
Published : June 30, 2026 at 3:50 PM IST
কুশমণ্ডি, 28 জুন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডি ব্লকের মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাপাতলা ৷ এখনকার বহু মহিলা দীর্ঘ 15 বছর ধরে যুক্ত রয়েছেন কার্পেট শিল্পের সঙ্গে ৷ আর এই শিল্পের উপর নির্ভর করেই জীবনজীবিকা নির্বাহ করেন ধাপাতলার অধিকাংশ মানুষজন ৷ তবে, দীর্ঘদিন ধরে উপযুক্ত বাজার ও ন্যায্য পারিশ্রমিকের অভাবে ধুঁকছে এই কার্পেট শিল্প ৷ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত গ্রামবাসীরা ৷ তবে, এবার আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা ৷
আর এর নেপথ্যে রয়েছে বিজেপি শাসিত রাজ্য রাজ্য সরকারের নয়া বাজেট ৷ যেখানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমণ্ডিতে টেক্সটাইল হাব গড়ে তোলার কথা ঘো৷ষণা করেছে সরকার ৷ 22 জুন রাজ্য বাজেট পেশের সময় কুশমণ্ডির কার্পেট ও হস্তশিল্পের উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে টেক্সটাইল হাব তৈরির ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷
এই ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই শিল্পীদের মধ্যে খুশির হাওয়া ৷ তাঁদের আশা এর ফলে কার্পেট শিল্পের প্রসার ঘটবে, নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং শিল্পীরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রীর ন্যায্য দাম পাবেন ৷ এ নিয়ে কার্পেট প্রস্তুতকারী হস্তশিল্পীরা রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তাঁদের কথায়, দীর্ঘদিন পর সরকার কার্পেট শিল্পীদের কথা ভেবেছে ৷ এই উদ্যোগ শিল্পের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করবে বলে তাঁরা আশাবাদী ৷"
এ নিয়ে হস্তশিল্পী সজনী মণ্ডল বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে কার্পেট তৈরির কাজ করছি ৷ কিন্তু, সেই তুলনায় সঠিক পারিশ্রমিক পাই না ৷ এই শিল্পের উপর নির্ভর করেই সংসার চলে, ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা হয় ৷ টেক্সটাইল হাব গড়ে উঠলে আমাদের কাজের সুযোগ বাড়বে এবং আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে ৷ তাই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ৷"
এ প্রসঙ্গে কুশমণ্ডির বিধায়ক তাপসচন্দ্র রায় বলেন, "একসময় কুশমণ্ডির ঐতিহ্যবাহী কার্পেট শিল্প প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে চলে গিয়েছিল ৷ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কুশমণ্ডিতে টেক্সটাইল হাব গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে শুধু কার্পেট শিল্পই নয়, গোটা এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে ৷"
স্থানীয়দের মতে, টেক্সটাইল হাব বাস্তবায়িত হলে কুশমণ্ডির কার্পেট শিল্প নতুন পরিচিতি লাভ করবে ৷ পাশাপাশি, বহু মহিলা স্বনির্ভর হয়ে উঠবেন এবং এলাকার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বেশি করে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে ৷ রাজ্য বাজেটের এই ঘোষণা তাই ধাপাতলা তথা কুশমণ্ডির কার্পেট শিল্পীদের কাছে এক নতুন স্বপ্ন, আশা এবং উন্নয়নের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে ৷