জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সেতুর রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ল গাড়ি

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সেতুর রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ল গাড়ি
মঙ্গলবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে৷ মৃত্যু হয়েছে একজনের৷
Published : April 7, 2026 at 3:40 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 7 এপ্রিল: শিলিগুড়ি থেকে অসমের মধ্যে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম 31/সি জাতীয় সড়ক৷ ওই সড়কের উপরই রয়েছে তোর্সা সেতু৷ যা অবস্থিত আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা এলাকায় তোর্সা নদীর উপর৷ ওই সেতুর উপর থেকেই মঙ্গলবার সকালে একটি গাড়ি নিচে পড়ে যায়৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে গাড়িটি পড়ে যায় নদীতে, সেটি যাত্রীবাহী গাড়ি ছিল না৷ পণ্যবাহী কন্টেনার ছিল৷ গাড়িটি শিলিগুড়ির দিক থেকে অসমের দিকে যাচ্ছিল৷ হাসিমারা সেতুর উপর দিয়ে গাড়িটি যখন যাচ্ছে, সেই সময় সামনে চলে আসে অন্য একটি লরি৷ দু’টি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা মারে৷
মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে সেতুর রেলিং ভেঙে পণ্যবাহী কন্টেনারটি নদীতে পড়ে যায়৷ গরমের সময় হওয়ায় এখন তোর্সা নদীতে জল নেই৷ চারিদিকে শুধু বালি৷ প্রায় 40 ফুট নিচে গিয়ে পণ্যবাহী কন্টেনারটি বালির মধ্যে আটকে যায়৷ গাড়িটির সামনের অংশটি একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে৷ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই পণ্যবাহী কন্টেনারের চালকের৷
শিলিগুড়ি ও অসমের মধ্যে যোগাযোগের মূল মাধ্যম হওয়ায় 31/সি জাতীয় সড়ক দিয়ে সারাক্ষণই গাড়ি চলাচল করে৷ তবে সকালের দিকে গাড়ির সংখ্যা কম থাকে৷ সেই কারণে এই দুর্ঘটনা খুব বেশি ভয়াবহ হয়নি৷ তবে ব্যস্ত সময়ে এই ধরনের দুর্ঘটনা হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত৷
এদিকে এই দুর্ঘটনা ঘটনার কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে আসে হাসিমারা আউটপোস্টের পুলিশ৷ তাদের সঙ্গে ছিল উদ্ধারকারী দল৷ তারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত যে লরিটি সেতুর উপরই দাঁড়িয়ে যায়, সেটিকে রাস্তার পাশে সরিয়ে দেয়৷ পাশাপাশি নদী থেকে তোলা হয় পণ্যবাহী কন্টেনারটি৷ উদ্ধার করা হয় চালককে৷ সেই সময় তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক৷ পরে ওই চালকের মৃত্যু হয়৷
পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে৷ পণ্যবাহী কন্টেনারের চালক মারা গিয়েছেন৷ তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে৷ তাঁর নাম ও সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও জানা যায়নি৷ সেই বিষয়টি খোঁজ করার চেষ্টা চলছে৷ তা মিললে পরিবারকে খবর দেওয়া হবে৷
এদিকে এই দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য 31/সি জাতীয় সড়কে যানজট হয়৷ উদ্ধার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর গাড়ি চলাচল শুরু হয়৷ পুলিশের তরফে আরও একবার সমস্ত চালকের কাছে সুরক্ষার বিষয়টি যথাযথভাবে পালনের আর্জি জানানো হয়েছে৷ বিশেষ করে যাঁরা রাতভর পণ্যবাহী গাড়ি চালান, তাঁদের বিশেষ সতর্কতা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে৷