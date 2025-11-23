লিডলেস পেসমেকার: হৃদরোগের এই যুগান্তকারী চিকিৎসা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ
Published : November 23, 2025 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে হৃদরোগীদের জীবনরেখা হয়ে উঠছে 'লিডলেস পেসমেকার'। শরীরের ভেতরে কোনও তার ছাড়াই, ক্ষুদ্র এক যন্ত্র সরাসরি হৃদযন্ত্রে স্থাপন করা যায় - যা কমিয়ে দেয় জটিলতার সম্ভাবনা, বাড়ায় স্বস্তি ও নিরাপত্তা । হৃদস্পন্দনের ছন্দ ঠিক রাখার এই অভিনব প্রযুক্তি বিশেষত উপকার দেয় তাঁদের, যাঁদের প্রচলিত পেসমেকারের তারজনিত সমস্যায় ঝুঁকি বেশি থাকে । সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়ায় পেসমেকারের ইনফেকশন । তার থেকেও রেহাই দেয় এই তারবিহীন পেসমেকার ।
নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থার এই সাফল্য হৃদরোগীদের আরও নির্ভরযোগ্য জীবনের আশা দিচ্ছে । কী এই যন্ত্র, কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডা. দিলীপ কুমারের সঙ্গে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ৷
• পেসমেকার ইনফেকশন কেন হয় ?
পেসমেকার লাগানো ক্ষেত্রে সাবধানতা বজায় রাখতে হয় ৷ আমরা যখন পেসমেকারের সার্জারি করি, তখন প্রায় চার থেকে পাঁচবার নিজেদের হাত পরিষ্কার করে নিই । কিন্তু পেসমেকার একটি যন্ত্র । সেখান থেকেই ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । তার অনেকগুলি কারণ আছে । যদি কারও হেমাটোমা (রক্তনালীর বাইরে জমাট বাঁধা রক্তের একটি সমষ্টি) থাকে, যদি কারও অতিরিক্ত রক্তপাত হয়, আবার অনেকের ক্ষেত্রে টেম্পোরারি পেসমেকার বসানো হয় - সেসব ক্ষেত্রে ইনফেকশন হওয়া সম্ভাবনা থাকে । আবার কিছু ক্ষেত্রে টেম্পোরারি কিংবা হেমাটোমা কিছুই নেই, তাও ইনফেকশন হতে পারে ।
• কাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?
যে কোনও মানুষেরই এই পেসমেকার ইনফেকশন হতে পারে । কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটার সম্ভাবনা বেশি থাকে । যেমন যাঁদের হেমাটোমা রয়েছে, যাঁদের পেসমেকার অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে, পেসমেকার বসানোর পরেও স্টেবিলিটি আসেনি, তাঁদের ক্ষেত্রে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । যাঁদের অনেকবার অ্যানজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে বা যাঁদের করোনারি আটারির সমস্যা রয়েছে, তাঁদেরও হতে পারে ইনফেকশন ।
• কখন বুঝব ইনফেকশন হচ্ছে ?
পেসমেকার বসানো হয় কলারবোনের নীচে । যখন দেখা যাবে ওই জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে, অথবা পুঁজ বেরোচ্ছে, কিংবা অনেক সময় পেসমেকারও বেরিয়ে আসে, অনেক সময় জ্বরও আসে - তখন বুঝতে হবে পেসমেকার ইনফেকশন হয়েছে ।
• সেইক্ষেত্রে কী করা হয় ?
এক্ষেত্রে পেসমেকার বের করে আবার অস্ত্রোপচার করা হয় । সেই সময় পেসমেকারটি শরীরের ডানদিক থেকে বের করতে হয় ।
• নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা
যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার হল, লিডলেস পেসমেকার । শুধুমাত্র পেসমেকার ইনফেকশন নয়, লিড অর্থাৎ তার থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায় । সেখানেই লিডলেস পেসমেকার বিশেষ সাহায্য করে । এই লিডলেস পেসমেকার বা তারবিহীন পেসমেকার থাকার ফলে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অংশে কমে যায় । এটা খুবই ছোট্ট একটা যন্ত্র যেটা মানব শরীরে প্রবেশ করানো হয় । এমনকি আগে সিঙ্গল চেম্বার ছিল, এখন ডুয়েল চেম্বার লিডলেস পেসমেকার ব্যবহার করা হয় ।
• এর সাইজ কত ?
একটি সাধারণ লিডলেস পেসমেকার প্রায় 3 সেমি–4 সেমি.(≈ 1-1.5 ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যের হয় ।
• অনন্য সুবিধা
তার থেকে সংক্রমণ, হেমাটোমা (রক্ত জমাট বাঁধা) বা লিড সংক্রান্ত জটিলতা হয়ে থাকে । লিডলেস পেসমেকারে এসব ঝুঁকি অনেক কম । যাঁরা পূর্বে লিড-সংক্রান্ত জটিলতা ভোগ করেছেন বা যাঁদের বড় ভেনাস প্রবেশপথ সীমিত - তাঁদের জন্য এটি বিশেষভাবে সুবিধাজনক । ইনভেসিভিটি কম হওয়ায় হাসপাতালে কম সময় থাকতে হতে পারে ও দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা সম্ভব । অনেক লিডলেস পেসমেকার আবার MRI-মেশিনেও নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য হয় ।