ETV Bharat / state

লিডলেস পেসমেকার: হৃদরোগের এই যুগান্তকারী চিকিৎসা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

লিডলেস পেসমেকার যন্ত্রটি ঠিক কী, কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ, এই নিয়ে বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডা. দিলীপ কুমারের সঙ্গে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ৷

ETV BHARAT
হৃদরোগ চিকিৎসায় যুগান্তকারী আবিষ্কার লিডলেস পেসমেকার (নিজস্ব ভিডিয়ো)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 23, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 23 নভেম্বর: অত্যাধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে হৃদরোগীদের জীবনরেখা হয়ে উঠছে 'লিডলেস পেসমেকার'। শরীরের ভেতরে কোনও তার ছাড়াই, ক্ষুদ্র এক যন্ত্র সরাসরি হৃদযন্ত্রে স্থাপন করা যায় - যা কমিয়ে দেয় জটিলতার সম্ভাবনা, বাড়ায় স্বস্তি ও নিরাপত্তা । হৃদস্পন্দনের ছন্দ ঠিক রাখার এই অভিনব প্রযুক্তি বিশেষত উপকার দেয় তাঁদের, যাঁদের প্রচলিত পেসমেকারের তারজনিত সমস্যায় ঝুঁকি বেশি থাকে । সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়ায় পেসমেকারের ইনফেকশন । তার থেকেও রেহাই দেয় এই তারবিহীন পেসমেকার ।

নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থার এই সাফল্য হৃদরোগীদের আরও নির্ভরযোগ্য জীবনের আশা দিচ্ছে । কী এই যন্ত্র, কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডা. দিলীপ কুমারের সঙ্গে কথা বলেছে ইটিভি ভারত ৷

বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ডা. দিলীপ কুমার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

• পেসমেকার ইনফেকশন কেন হয় ?

পেসমেকার লাগানো ক্ষেত্রে সাবধানতা বজায় রাখতে হয় ৷ আমরা যখন পেসমেকারের সার্জারি করি, তখন প্রায় চার থেকে পাঁচবার নিজেদের হাত পরিষ্কার করে নিই । কিন্তু পেসমেকার একটি যন্ত্র । সেখান থেকেই ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । তার অনেকগুলি কারণ আছে । যদি কারও হেমাটোমা (রক্তনালীর বাইরে জমাট বাঁধা রক্তের একটি সমষ্টি) থাকে, যদি কারও অতিরিক্ত রক্তপাত হয়, আবার অনেকের ক্ষেত্রে টেম্পোরারি পেসমেকার বসানো হয় - সেসব ক্ষেত্রে ইনফেকশন হওয়া সম্ভাবনা থাকে । আবার কিছু ক্ষেত্রে টেম্পোরারি কিংবা হেমাটোমা কিছুই নেই, তাও ইনফেকশন হতে পারে ।

• কাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

যে কোনও মানুষেরই এই পেসমেকার ইনফেকশন হতে পারে । কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটার সম্ভাবনা বেশি থাকে । যেমন যাঁদের হেমাটোমা রয়েছে, যাঁদের পেসমেকার অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে, পেসমেকার বসানোর পরেও স্টেবিলিটি আসেনি, তাঁদের ক্ষেত্রে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । যাঁদের অনেকবার অ্যানজিওপ্লাস্টি করা হয়েছে বা যাঁদের করোনারি আটারির সমস্যা রয়েছে, তাঁদেরও হতে পারে ইনফেকশন ।

• কখন বুঝব ইনফেকশন হচ্ছে ?

পেসমেকার বসানো হয় কলারবোনের নীচে । যখন দেখা যাবে ওই জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে, অথবা পুঁজ বেরোচ্ছে, কিংবা অনেক সময় পেসমেকারও বেরিয়ে আসে, অনেক সময় জ্বরও আসে - তখন বুঝতে হবে পেসমেকার ইনফেকশন হয়েছে ।

• সেইক্ষেত্রে কী করা হয় ?

এক্ষেত্রে পেসমেকার বের করে আবার অস্ত্রোপচার করা হয় । সেই সময় পেসমেকারটি শরীরের ডানদিক থেকে বের করতে হয় ।

• নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা

যুগান্তকারী একটি আবিষ্কার হল, লিডলেস পেসমেকার । শুধুমাত্র পেসমেকার ইনফেকশন নয়, লিড অর্থাৎ তার থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায় । সেখানেই লিডলেস পেসমেকার বিশেষ সাহায্য করে । এই লিডলেস পেসমেকার বা তারবিহীন পেসমেকার থাকার ফলে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অংশে কমে যায় । এটা খুবই ছোট্ট একটা যন্ত্র যেটা মানব শরীরে প্রবেশ করানো হয় । এমনকি আগে সিঙ্গল চেম্বার ছিল, এখন ডুয়েল চেম্বার লিডলেস পেসমেকার ব্যবহার করা হয় ।

• এর সাইজ কত ?

একটি সাধারণ লিডলেস পেসমেকার প্রায় 3 সেমি–4 সেমি.(≈ 1-1.5 ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যের হয় ।

• অনন্য সুবিধা

তার থেকে সংক্রমণ, হেমাটোমা (রক্ত জমাট বাঁধা) বা লিড সংক্রান্ত জটিলতা হয়ে থাকে । লিডলেস পেসমেকারে এসব ঝুঁকি অনেক কম । যাঁরা পূর্বে লিড-সংক্রান্ত জটিলতা ভোগ করেছেন বা যাঁদের বড় ভেনাস প্রবেশপথ সীমিত - তাঁদের জন্য এটি বিশেষভাবে সুবিধাজনক । ইনভেসিভিটি কম হওয়ায় হাসপাতালে কম সময় থাকতে হতে পারে ও দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা সম্ভব । অনেক লিডলেস পেসমেকার আবার MRI-মেশিনেও নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য হয় ।

TAGGED:

CARDIOLOGIST DILIP KUMAR
HEART TREATMENT
লিডলেস পেসমেকার
PACEMAKER
LEADLESS PACEMAKER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.