পাহাড়ের এলাচ-আদা এবার বিশ্ববাজারে ! ভুটান সীমান্তের তোদেতে আন্তর্জাতিক কৃষিজ বিপণন সম্মেলন
Kalimpong: আশায় বুক বাঁধছেন পাহাড়ের কৃষকেরা। তাঁদের প্রত্যাশা, আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে কালিম্পংয়ের কৃষিজ পণ্য বিশ্ববাজারে নিজস্ব জায়গা করে নেবে।
Published : November 29, 2026 at 3:48 PM IST
কালিম্পং, 29 নভেম্বর: পাহাড়ে উৎপাদিত বড় এলাচ, আদা-সহ নানা কৃষিজ পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে । দেশীয় বাজার পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও এই পণ্যগুলির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে । কিন্তু উপযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা এবং বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের অভাবে সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারছেন না স্থানীয় কৃষকেরা ।
উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম না মেলায় চাষের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মও । এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ের কৃষিজ পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ভারত-ভুটান সীমান্তের শেষ গ্রাম তোদেতে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক কৃষিজ বিপণন সম্মেলন । উদ্যোক্তাদের আশা, এই উদ্যোগ পাহাড়ের কৃষিতে নতুন দিশা দেখাবে ।
এপিডা (APEDA) এবং আইসিএআর-এনআরসি মিথুনের (ICAR-NRC MITHUN) সহযোগিতায় আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষি সমবায়, কৃষি সংগঠন এবং সরকারি দফতরের প্রতিনিধিরা । শুধু ভারত নয়, দুবাই, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও ইংল্যান্ড-সহ বিভিন্ন দেশের কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং বিজ্ঞানীরাও যোগ দেন শনিবারের সম্মেলনে । স্থানীয় কৃষকেরা নিজেদের উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছিলেন । পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার কৃষি সংগঠনও তাদের উৎপাদিত পণ্য ও বিপণনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ।
সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল পাহাড়ের কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করা । পাশাপাশি, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষিপণ্যের সঠিক বিপণন ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হয় ।
স্থানীয় জিটিএ সদস্য লাখপা নামগে ভুটিয়া বলেন, "তরুণ প্রজন্মকে কৃষিকাজের প্রতি উৎসাহিত করা এবং আমাদের উৎপাদিত পণ্যকে আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য । বাইরে থেকে বহু বিজ্ঞানী এসেছেন । তাঁরা নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সচেতন করবেন । আশা করছি, এই সম্মেলন স্থানীয় কৃষকদের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হবে ।"
পাহাড়ের পণ্যে বিশ্ববাজারের সম্ভাবনা
দুবাই থেকে সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন শুভ্র চক্রবর্তী । গত কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কৃষি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি । তাঁর মতে, কালিম্পংয়ের মতো পাহাড়ি এলাকায় এমন কিছু কৃষিজ পণ্য উৎপাদিত হয়, যার আন্তর্জাতিক বাজারে যথেষ্ট চাহিদা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে সেই বাজারে পৌঁছতে গেলে উৎপাদন থেকে শুরু করে প্যাকেজিং, গুণমান বজায় রাখা এবং বিপণনের পদ্ধতিগত দিকগুলিতে বিশেষ নজর দিতে হবে ।
শুভ্র বলেন, "এমন কিছু জিনিস এই পাহাড়ে উৎপাদিত হয়, যা বিশ্ববাজারে পৌঁছলে তার চাহিদা অন্য মাত্রা পেতে পারে। তবে, পদ্ধতিগত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে ।"
বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু ভালো মানের ফসল উৎপাদন করলেই আন্তর্জাতিক বাজারে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব নয় । পণ্যের গুণমান, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাও উন্নত করতে হবে । কৃষকদের সেই বিষয়ে সচেতন করা এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই ধরনের সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ।
সমতলের আম পৌঁছবে পাহাড়ে
সম্মেলনে শুধু পাহাড়ের কৃষিজ পণ্যের বিপণন নিয়েই আলোচনা হয়নি । রাজ্য ও জাতীয় স্তরে কোথায় কী ধরনের কৃষিপণ্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং পাহাড়ি এলাকায় সেগুলির চাষের কতটা সম্ভাবনা রয়েছে, তা নিয়েও আলোচনা হয় ।
মালদা থেকে এসেছিলেন ইংলিশ বাজার ফার্মার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভের সিইও তথা জেলার সরকারি ব্র্যান্ডিং 'আমার মালদা'র সদস্য অনুপ প্রসাদ সাউ। তিনি বলেন, "আমরা এখানে এসেছি সমতলের আমকে পাহাড়ে পৌঁছে দিতে । সেই সঙ্গে সমতলের চাহিদাকে মাথায় রেখে আমাদের উৎপাদনের এই এলাকাতেও কতটা সম্ভাবনা রয়েছে, সেই দিকটাও খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছি ।"
অর্থাৎ, পাহাড়ের কৃষিপণ্যকে সমতল ও আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সমতলের কৃষিপণ্যের জন্যও পাহাড়ে নতুন বাজার তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুই এলাকার কৃষকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি হলে কৃষি বাণিজ্যের নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা।
ন্যায্য দামের আশায় স্থানীয় কৃষকেরা
তোদে ও সংলগ্ন এলাকার কৃষকদের কাছেও এই সম্মেলন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। স্থানীয় কৃষক প্রকাশ তামাংয়ের কথায়, পাহাড়ের উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বাজারজাত করার ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ কৃষকদের বড় সহযোগিতা করবে। উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত বাজার তৈরি হলে কৃষকেরা যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন, তেমনই নতুন প্রজন্মও কৃষিকাজে আগ্রহী হবে।
এতদিন বিপণনের অভাবে অনেক কৃষক উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পেতেন না । ফলে চাষাবাদ চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহও কমছিল । এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষজ্ঞ, কৃষি সংগঠন এবং সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি মত বিনিময়ের সুযোগকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন তাঁরা ।
কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস প্রশাসনের
এই উদ্যোগে জেলা প্রশাসনও কৃষকদের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন কালিম্পংয়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক শুভেন্দু রায় । তাঁর বক্তব্য, সরকারি এগ্রি মার্কেটিং দফতর কৃষকদের সহযোগিতা করবে । কৃষিজ পণ্যের বিপণনের বিভিন্ন সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে সরকারি স্তরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে ।
ফলে ভুটান সীমান্তের প্রত্যন্ত গ্রাম তোদেতে আন্তর্জাতিক কৃষক বিপণনী সম্মেলন ঘিরে নতুন আশায় বুক বাঁধছেন পাহাড়ের কৃষকেরা । তাঁদের প্রত্যাশা, এই উদ্যোগ শুধু কয়েক দিনের সম্মেলনে সীমাবদ্ধ থাকবে না । বরং সরকারি সহযোগিতা, আধুনিক প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে কালিম্পংয়ের বড় এলাচ, আদা-সহ বিভিন্ন কৃষিজ পণ্য একদিন বিশ্ববাজারে নিজস্ব জায়গা করে নেবে । আর তাতে পাহাড়ের কৃষিতে ফিরবে নতুন প্রাণ, চাষের প্রতি আগ্রহী হবে আগামী প্রজন্মও ।