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ধানজমিতে 2 শাবক-সহ 3 হাতির দেহ ! ঝুলন্ত বিদ্যুতের তার ঘিরে প্রশ্ন

Elephant's death in Midnapore: প্রাথমিক অনুমান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই দুর্ঘটনা, ধানজমির উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ সংযোগ বৈধ কি না, খতিয়ে দেখছে মেদিনীপুর বন দফতর ৷

pirakata
পিড়াকাটায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 4:35 PM IST

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পিড়াকাটা, 26 সেপ্টেম্বর: রাতভর জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির গর্জন । ভোর হতেই ধানজমিতে গিয়ে দেখা গেল পাশাপাশি পড়ে রয়েছে তিনটি হাতির দেহ । তার মধ্যে দু'টি শাবক । পশ্চিম মেদিনীপুরের পিড়াকাটা রেঞ্জের রঞ্জা বিটের হাড়তড়া এলাকায় রবিবার সকালের এই দৃশ্য ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় । খবর ছড়াতেই দূর-দূরান্ত থেকে স্থানীয়েরা ছুটে আসেন । প্রাথমিক ভাবে বন দফতরের অনুমান, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই তিন হাতির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে । তবে ময়নাতদন্তের আগে মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে না বলে জানিয়েছেন জেলার বনকর্তারা ।

ঘটনাস্থলে গিয়ে বন দফতরের আধিকারিকেরা দেখতে পান, যে ধানজমিতে হাতিগুলির দেহ পড়ে রয়েছে, তার উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক তার গিয়েছে । স্থানীয়দের দাবি, চাষের কাজে পাম্প চালানোর জন্য ওই সংযোগ নেওয়া হয়েছিল । সেই তার থেকেই হাতিগুলি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল কি না, এখন সেটাই তদন্তের অন্যতম বিষয় ।

ধানজমিতে 2 শাবক-সহ 3 হাতির দেহ ! ঝুলন্ত বিদ্যুতের তার ঘিরে প্রশ্ন (ইটিভি ভারত)

মেদিনীপুর বনবিভাগের DFO জোন্স জাস্টিন বলেন, "প্রাথমিক ভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েই তিনটি হাতির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ।" তাঁর কথায়, ওই এলাকায় যে বৈদ্যুতিক লাইন গিয়েছে, সেটি অবৈধ ভাবে নেওয়া হয়ে থাকলে তা পিড়াকাটা বন বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত নয় । তবু হাতিগুলির মৃত্যুর সঙ্গে ওই বিদ্যুৎ সংযোগের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত হাতিগুলিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট হওয়া যাবে ।

স্থানীয়দের বক্তব্য, শনিবার রাতেও এলাকায় হাতির দল ছিল । স্থানীয় বাসিন্দা বামাপদ দাস বলেন, রাতে দীর্ঘ সময় হাতির গর্জন শুনেছিলেন তাঁরা । তখন মনে হয়েছিল, হয়তো হাতির দল ধানজমিতে ঢুকে পড়েছে । সকালে গিয়ে দেখা যায়, পর পর পড়ে রয়েছে তিনটি হাতি । তাঁর কথায়, এলাকায় প্রায় 30-40টি হাতির একটি দল রয়েছে । হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বন দফতরের আরও নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি । একইসঙ্গে ধানজমির উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ সংযোগগুলিও পরীক্ষা করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়েরা ।

আর এক বাসিন্দা কার্তিক দেবসিংহের বক্তব্য, বর্ষার সময়ে জমিতে বিদ্যুতের সংযোগ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন । তিন হাতির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর প্রায় 10-15 কিলোমিটার দূরের গ্রাম থেকেও মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বলে তাঁর দাবি । তাঁর কথায়, ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না-ঘটে, তার জন্য বন দফতর ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক হওয়ার আবেদন জানাবেন তাঁরা ।

জঙ্গলমহলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যুর ঘটনা অবশ্য নতুন নয় । লোকালয়ে হাতির আনাগোনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফসলের জমির উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার এবং হাতির চলাচলের পথের নিরাপত্তা নিয়ে বার বার প্রশ্ন উঠেছে । এ বারও সেই প্রশ্নই সামনে এসেছে পিড়াকাটায় ।

তবে এই ঘটনায় বিদ্যুৎ সংযোগটি বৈধ ছিল না অবৈধ ভাবে নেওয়া হয়েছিল, হাতিগুলি ঠিক কোন পরিস্থিতিতে তারের সংস্পর্শে এসেছিল এবং মৃত্যুর সঙ্গে বিদ্যুতের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে কি না, কোনও বিষয়ই এখনও নিশ্চিত নয় । বন দফতরের তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরেই ছবিটা স্পষ্ট হবে ।

একসঙ্গে তিনটি হাতির মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই শোকের ছায়া নেমেছে হাড়তড়া ও সংলগ্ন এলাকায় । বিশেষ করে দু'টি শাবকের মৃত্যুতে আরও ভারী হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি । এখন তদন্তের কেন্দ্রে সেই ঝুলন্ত বিদ্যুতের তার, হাতির মৃত্যুর নেপথ্যে সেটিই কি ? উত্তর খুঁজছে বন দফতর ।

TAGGED:

DANGLING POWER LINES
THREE ELEPHANTS FOUND PADDY FIELD
মেদিনীপুরে হাতির মৃত্যু
ঝুলন্ত বিদ্যুতের তার ঘিরে প্রশ্ন
ELEPHANTS DEATH

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