নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 150 ফুট খাদে যাত্রীবোঝাই গাড়ি, দার্জিলিংয়ে মৃত 2

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 150 ফুট খাদে যাত্রীবোঝাই গাড়ি, দার্জিলিংয়ে মৃত 2
দু'সপ্তাহের মধ্যে তিনবার ৷ দার্জিলিংয়ে ফের খাদে পড়ল গাড়ি ৷ চালক-সহ 2 জনের মৃত্যু ৷ আহত আরও 6 জন ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ৷
Published : October 31, 2025 at 7:37 AM IST
দার্জিলিং, 31 অক্টোবর: পাহাড়ি পথে ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি ৷ ঘটনায় মৃত্যু হল গাড়ির চালক-সহ দু'জনের । আহত আরও 6 জন । বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহরে ৷
স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিন রাতে দার্জিলিংয়ের সোনাদা ব্লকের গোরাবাড়ির গুড্ডিরোডের 110 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে । যাত্রীদের নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাচ্ছিল গাড়িটি ৷ চালক-সহ মোট 8 জন যাত্রী ছিলেন তাতে । রাতের অন্ধকারে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় 150 ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির চালক ও এক যাত্রীর ৷ জানা গিয়েছে, চালক গুড্ডিরোডে বাসিন্দা ৷ নাম অরুণ মুখিয়া ৷ যাত্রী জেপি শর্মা রোডের বাসিন্দা অভিমন্যু প্রসাদ । আহতরা হলেন সৌরভ প্রসাদ, অরুণ প্রসাদ, চন্দন শাহ, শরণ মুখিয়া ও মীনা মুখিয়া । প্রত্যেকেই সোনাদার বাসিন্দা ।
দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করেন স্থানীয়রা । এরপর পুলিশে খবর দেন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জোরবাংলো ও সোনাদা থানার পুলিশ । পৌঁছন দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরাও ৷ নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সোনাদা ব্লক হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় 3 জন যাত্রী অর্থাৎ সৌরভ, অরুণ ও অমিত প্রসাদকে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।
ঘটনাপ্রসঙ্গে পুলিশ সুপার প্রবীন প্রকাশ বলেন, "নিহত ও আহতরা প্রত্যেকেই নিত্যযাত্রী । গাড়িতে কোনও পর্যটক ছিলেন না । প্রাথমিকভাবে অনুমান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীদের নিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ে যায় । কী করে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জিটিএ'র ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান ও কর্মাধ্যক্ষ বাবিন্দ্র রাই । রাজেশ চৌহান বলেন, "সোনাদার কাছে 110 নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । বাকি 6 জন আহত রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা । তিনজনের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।"
উল্লেখ্য, গত 15 দিনে এই নিয়ে মোট তিনটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল পাহাড়ের সড়কে । গত 22 অক্টোবর মিরিকের পুটুংয়ে একইভাবে গাড়ি খাদে পড়ে মৃত্যু হয় 4 জনের । মৃতদের মধ্যে 3 জন নেপালের নাগরিক ছিলেন । তার আগে 18 অক্টোবর পাঙখাবাড়ির তিনঘুমটিতে খাদে পড়ে মৃত্যু হয় নকশালবাড়ির দুই যুবকের । গত 15 দিনে সব মিলিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 8 জনের । আহত কমপক্ষে 21 জন । বারবার খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে পর্যটনমহলের মধ্যে ৷ আতঙ্কিত এলাকার নিত্যযাত্রীরাও । প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ।