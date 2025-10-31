ETV Bharat / state

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 150 ফুট খাদে যাত্রীবোঝাই গাড়ি, দার্জিলিংয়ে মৃত 2

দু'সপ্তাহের মধ্যে তিনবার ৷ দার্জিলিংয়ে ফের খাদে পড়ল গাড়ি ৷ চালক-সহ 2 জনের মৃত্যু ৷ আহত আরও 6 জন ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ৷

ROAD ACCIDENT IN DARJEELING
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে গাড়ি দার্জিলিংয়ে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 7:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দার্জিলিং, 31 অক্টোবর: পাহাড়ি পথে ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা । নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ল গাড়ি ৷ ঘটনায় মৃত্যু হল গাড়ির চালক-সহ দু'জনের । আহত আরও 6 জন । বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিংয়ে ৷ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শৈলশহরে ৷

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, এদিন রাতে দার্জিলিংয়ের সোনাদা ব্লকের গোরাবাড়ির গুড্ডিরোডের 110 নম্বর জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে । যাত্রীদের নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাচ্ছিল গাড়িটি ৷ চালক-সহ মোট 8 জন যাত্রী ছিলেন তাতে । রাতের অন্ধকারে আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় 150 ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি । ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির চালক ও এক যাত্রীর ৷ জানা গিয়েছে, চালক গুড্ডিরোডে বাসিন্দা ৷ নাম অরুণ মুখিয়া ৷ যাত্রী জেপি শর্মা রোডের বাসিন্দা অভিমন্যু প্রসাদ । আহতরা হলেন সৌরভ প্রসাদ, অরুণ প্রসাদ, চন্দন শাহ, শরণ মুখিয়া ও মীনা মুখিয়া । প্রত্যেকেই সোনাদার বাসিন্দা ।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করেন স্থানীয়রা । এরপর পুলিশে খবর দেন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জোরবাংলো ও সোনাদা থানার পুলিশ । পৌঁছন দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরাও ৷ নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে সোনাদা ব্লক হাসপাতালে পাঠানো হয় । সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় 3 জন যাত্রী অর্থাৎ সৌরভ, অরুণ ও অমিত প্রসাদকে দার্জিলিং সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ।

ঘটনাপ্রসঙ্গে পুলিশ সুপার প্রবীন প্রকাশ বলেন, "নিহত ও আহতরা প্রত্যেকেই নিত্যযাত্রী । গাড়িতে কোনও পর্যটক ছিলেন না । প্রাথমিকভাবে অনুমান, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীদের নিয়ে গাড়িটি খাদে পড়ে যায় । কী করে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জিটিএ'র ডেপুটি চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহান ও কর্মাধ্যক্ষ বাবিন্দ্র রাই । রাজেশ চৌহান বলেন, "সোনাদার কাছে 110 নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে । দু'জনের মৃত্যু হয়েছে । বাকি 6 জন আহত রয়েছেন । তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা । তিনজনের পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ।"

উল্লেখ্য, গত 15 দিনে এই নিয়ে মোট তিনটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল পাহাড়ের সড়কে । গত 22 অক্টোবর মিরিকের পুটুংয়ে একইভাবে গাড়ি খাদে পড়ে মৃত্যু হয় 4 জনের । মৃতদের মধ্যে 3 জন নেপালের নাগরিক ছিলেন । তার আগে 18 অক্টোবর পাঙখাবাড়ির তিনঘুমটিতে খাদে পড়ে মৃত্যু হয় নকশালবাড়ির দুই যুবকের । গত 15 দিনে সব মিলিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 8 জনের । আহত কমপক্ষে 21 জন । বারবার খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে পর্যটনমহলের মধ্যে ৷ আতঙ্কিত এলাকার নিত্যযাত্রীরাও । প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ।

পড়ুন: সেতু তৈরি হতেই ফের শিলিগুড়ি-মিরিক রুটে চালু NBSTC, দেওয়া হল অতিরিক্ত বাস

TAGGED:

2 DIED IN DARJEELING ROAD ACCIDENT
CAR PLUNGED INTO GORGE DARJEELING
দার্জিলিংয়ে খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু
দার্জিলিংয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা
ROAD ACCIDENT IN DARJEELING

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.