নগর নিগমের গ্যারেজে দুষ্কৃতী তাণ্ডব ! লক্ষাধিক টাকার গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি

রয়েছে প্রায় 300 গাড়ি । রাতে সেই গাড়িগুলির পাহারার জন্য রয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা । তা সত্ত্বেও চুরির ঘটনায় প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা ৷

Durgapur Municipal Corporation
দুর্গাপুর নগর নিগম (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 24, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
দুর্গাপুর, 24 নভেম্বর: দুর্গাপুর নগর নিগমের গ্যারেজে ঢুকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । চুরি গেল একাধিক গাড়ির ব্যাটারি-সহ যন্ত্রাংশ । নজরে এল না কোনও নিরাপত্তারক্ষীর ? এই চুরির পিছনে কোনও কর্মীর হাত নেই তো ? প্রশ্ন বিরোধীদের ৷

দুর্গাপুরের ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গণের পেছনে রয়েছে নগর নিগমের এই গ্যারাজ । সেখানেই নগর নিগমের বর্জ্যবাহী গাড়ি, রক্ষণাবেক্ষণের একাধিক গাড়ি এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের গাড়ি রয়েছে । সব মিলিয়ে প্রায় 300 গাড়ি রয়েছে । সেই গ্যারেজের নজরদারির জন্য বেশ কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন ।

দুর্গাপুর নগর নিগমের গ্যারেজে দুষ্কৃতী তাণ্ডব ! লক্ষাধিক টাকার গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি (ইটিভি ভারত)

কিন্তু রবিবার সকালে নগর নিগমের কর্মীরা দেখেন, দুটি ট্রাক্টর এবং দুটি ডাম্পারের ব্যাটারি উধাও । চিন্তিত হয়ে পড়েন তাঁরা । খবর দেন নগর নিগমের আধিকারিকদের । তারপরেই রবিবার রাতে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নগর নিগমের তরফ থেকে ।

এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "সিটি সেন্টার ফাঁড়ির ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে । আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নিরাপত্তারক্ষী থাকতেও কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল তা জানতে নিরাপত্তাক্ষীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে ।"

Durgapur Municipal Corporation
দুর্গাপুর নগর নিগমের গ্যারেজে চুরি (নিজস্ব ছবি)

কিন্তু দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন পুরপিতা তথা বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, "বড় দরজা রয়েছে গ্যারেজের । কিন্তু নেই পাঁচিল ৷ নেই সিসি ক্যামেরা । সরকারি সম্পত্তি চুরি হয়ে যাচ্ছে তো সাধারণ মানুষকে কী করে নিরাপত্তা দেবে এই রাজ্যের সরকার । এই চুরির পিছনে নগর নিগমেরই কোনও কর্মীর হাত নেই তো ? আমরা সঠিক তদন্ত চাইছি ।"

পালটা দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান তৃণমূলের ধর্মেন্দ্র যাদব বলেন, "এখনও এই গ্যারেজের কিছু কাজ বাকি রয়েছে । কিছুটা পাঁচিল নির্মাণের কাজও বাকি রয়েছে । আমরা নিরাপত্তারক্ষীদের নজরদারি বাড়ানোর কথা আগেই জানিয়েছিলাম । তারপরেও এই ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে বেশি কিছু চুরি যায়নি । আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি । পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ।"

দুর্গাপুর নগর নিগমের গাড়ির চালক প্রণব মাইতি বলেন, "গ্যারেজের প্রাচীরগুলো এখনও অসমাপ্ত । তবে নিরাপত্তারক্ষী এবং গানম্যান আছে । চার-পাঁচটা গাড়ির ব্যাটারি চুরি হয়ে গিয়েছে । গাড়ি চালাতে এসে আজ এই ঘটনা শুনে হতবাক আমরা ।"

