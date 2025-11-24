নগর নিগমের গ্যারেজে দুষ্কৃতী তাণ্ডব ! লক্ষাধিক টাকার গাড়ির যন্ত্রাংশ চুরি
রয়েছে প্রায় 300 গাড়ি । রাতে সেই গাড়িগুলির পাহারার জন্য রয়েছেন নিরাপত্তারক্ষীরা । তা সত্ত্বেও চুরির ঘটনায় প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা ৷
Published : November 24, 2025 at 6:25 PM IST
দুর্গাপুর, 24 নভেম্বর: দুর্গাপুর নগর নিগমের গ্যারেজে ঢুকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে । চুরি গেল একাধিক গাড়ির ব্যাটারি-সহ যন্ত্রাংশ । নজরে এল না কোনও নিরাপত্তারক্ষীর ? এই চুরির পিছনে কোনও কর্মীর হাত নেই তো ? প্রশ্ন বিরোধীদের ৷
দুর্গাপুরের ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গণের পেছনে রয়েছে নগর নিগমের এই গ্যারাজ । সেখানেই নগর নিগমের বর্জ্যবাহী গাড়ি, রক্ষণাবেক্ষণের একাধিক গাড়ি এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের গাড়ি রয়েছে । সব মিলিয়ে প্রায় 300 গাড়ি রয়েছে । সেই গ্যারেজের নজরদারির জন্য বেশ কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন ।
কিন্তু রবিবার সকালে নগর নিগমের কর্মীরা দেখেন, দুটি ট্রাক্টর এবং দুটি ডাম্পারের ব্যাটারি উধাও । চিন্তিত হয়ে পড়েন তাঁরা । খবর দেন নগর নিগমের আধিকারিকদের । তারপরেই রবিবার রাতে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নগর নিগমের তরফ থেকে ।
এসিপি দুর্গাপুর সুবীর রায় বলেন, "সিটি সেন্টার ফাঁড়ির ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে । আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । নিরাপত্তারক্ষী থাকতেও কীভাবে চুরির ঘটনা ঘটল তা জানতে নিরাপত্তাক্ষীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে ।"
কিন্তু দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রাক্তন পুরপিতা তথা বিজেপি নেতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তোলেন, "বড় দরজা রয়েছে গ্যারেজের । কিন্তু নেই পাঁচিল ৷ নেই সিসি ক্যামেরা । সরকারি সম্পত্তি চুরি হয়ে যাচ্ছে তো সাধারণ মানুষকে কী করে নিরাপত্তা দেবে এই রাজ্যের সরকার । এই চুরির পিছনে নগর নিগমেরই কোনও কর্মীর হাত নেই তো ? আমরা সঠিক তদন্ত চাইছি ।"
পালটা দুর্গাপুর নগর নিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যান তৃণমূলের ধর্মেন্দ্র যাদব বলেন, "এখনও এই গ্যারেজের কিছু কাজ বাকি রয়েছে । কিছুটা পাঁচিল নির্মাণের কাজও বাকি রয়েছে । আমরা নিরাপত্তারক্ষীদের নজরদারি বাড়ানোর কথা আগেই জানিয়েছিলাম । তারপরেও এই ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে বেশি কিছু চুরি যায়নি । আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছি । পুলিশ তদন্ত করে দেখছে ।"
দুর্গাপুর নগর নিগমের গাড়ির চালক প্রণব মাইতি বলেন, "গ্যারেজের প্রাচীরগুলো এখনও অসমাপ্ত । তবে নিরাপত্তারক্ষী এবং গানম্যান আছে । চার-পাঁচটা গাড়ির ব্যাটারি চুরি হয়ে গিয়েছে । গাড়ি চালাতে এসে আজ এই ঘটনা শুনে হতবাক আমরা ।"