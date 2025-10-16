পার্ক করা গাড়ি সোজা গড়িয়ে গঙ্গার জলে, নিমতলা ঘাটে হাড়হিম ঘটনা

পার্ক করা গাড়ি সোজা গড়িয়ে গঙ্গার জলে, নিমতলা ঘাটে হাড়হিম ঘটনা
চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র নিমতলা ঘাট জুড়ে । গাড়িটি উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : October 16, 2025 at 5:54 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: ঘাটে পার্ক করা গাড়ি মুহূর্তের মধ্যে গড়িয়ে গিয়ে পড়ে গেল গঙ্গার জলে । ধীরে ধীরে ডুবতে থাকল গাড়িটি ৷ বৃহস্পতিবার সকালে এমনই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে নিমতলা ভূতনাথ মন্দির চত্বরে ৷ বরাত জোরে প্রাণে বেঁচেছেন মা ও ছেলে-সহ একটি পরিবার ৷ তবে ঘটনায় আহত হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থী মিলে তিনজন ৷
পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল । গাড়িটি জলের নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে । গোটা ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত চলছে । এদিন দুপুর 1টার পর যখন ভাটা আসে, সেই সময় ওই গাড়িটিকে ক্রেন দিয়ে উদ্ধার করে পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মানিকতলার বাসিন্দা অমিত আগরওয়াল তাঁর মা-সহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিমতলা ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে আসেন । গাড়িটি মন্দির সংলগ্ন ঘাটের পাশে দাঁড় করিয়ে অমিত মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন । ঠিক সেই সময় হঠাৎই গাড়িটি নড়তে শুরু করে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, "আমরা দেখলাম গাড়িটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে নামছে ৷ কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটি দ্রুত গতিতে ঢাল বেয়ে সোজা গঙ্গার দিকে ছুটে গেল । মুহূর্তের মধ্যেই সাদা রঙের চারচাকার গাড়িটি গঙ্গার জলে পড়ে যায় ।" সেই সময় ঘাটে উপস্থিত কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ও দর্শনার্থী গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন । তাঁদের মধ্যে তিনজনকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাড়িটি যখন গঙ্গার দিকে গড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন কেউ কেউ সেটি থামানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গাড়ির গতি এত দ্রুত ছিল যে, তা আর সম্ভব হয়নি । খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শ্যামপুকুর থানার পুলিশ । শুরু হয় গাড়িটি জল থেকে তোলার প্রক্রিয়া । স্থানীয়রা ও উদ্ধারকর্মীদের সহায়তায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টার পর গাড়িটি টেনে তোলা হয় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি মানিকতলার বাসিন্দা অমিত আগরওয়ালের নামেই নথিভুক্ত । তিনি ও তাঁর মা সুস্থ আছেন । প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, গাড়িতে হ্যান্ডব্রেক টানা ছিল না । ঢালু জায়গায় গাড়িটি দাঁড় করানো ছিল বলে ব্রেক ছেড়ে দেওয়ার পর সেটি গড়িয়ে পড়ে যায় গঙ্গায় । যদিও গাড়ির মেকানিক্যাল ত্রুটি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনায় এক তদন্তকারী আধিকারিক বলেন, "আমরা গাড়িটি পরীক্ষা করাচ্ছি । এতে প্রযুক্তিগত কোনও ত্রুটি ছিল কি না, তা-ও দেখা হবে ।"
ঘটনার পর নিমতলা ঘাট এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । সকালবেলা পুজো দিতে আসা বহু মানুষ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন । স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এমন দুর্ঘটনা তারা আগে কখনও দেখিনি । হঠাৎ গাড়ি গঙ্গায় পড়ে যেতে দেখে সবাই হতবাক হয়ে যায় ।