সেবকে ব্রিজ থেকে পড়ল গাড়ি, দুর্ঘটনায় মৃত 2, আহত 3
দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে মোট পাঁচ জন আরোহী ছিলেন। মৃত ও আহত সকলেই মাল ব্লকের দক্ষিণ ওদলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।
Published : July 22, 2026 at 6:28 PM IST
সেবক, 22 জুলাই: আবারও সেবকের রাস্তায় দুর্ঘটনা। তবে এবারে ধস নয়, কার্যত অতিরিক্ত গতি এবং অনিয়ন্ত্রিত ড্রাইভিং কেড়ে নিল দু'টি প্রাণ ৷ সেবক বাজার এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে এই ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন আরও তিন জন।
শিলিগুড়ি থেকে সেবক হয়ে উদলাবাড়ি ফেরার পথে সেবক পেট্রল পাম্প পেরিয়ে রাস্তায় বড় বাঁক রয়েছে ৷ সেই বাঁকেই কার্যত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টাল সামলাতে না-পেরে গাড়ি নন্দী সেতুর ডানদিকে পড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আনারুল হকের (49)। ঘটনার পরই স্থানীয়রা দ্রুত উদ্ধার কাজে হাত লাগায় ৷ আহতদের উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয় সুরুজ থাপার (36)। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে ৷
দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে মোট পাঁচ জন আরোহী ছিলেন। মৃত ও আহত সকলেই মাল ব্লকের দক্ষিণ ওদলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। আহতরা হলেন সিবান ওড়াওঁ, প্রেমা তামাং এবং আতাবুল রহমান। মৃত আনারুল হকের পরিবারের সদস্য মহিরুল হক বলেন, "মঙ্গলবার বিকেলে 5 জন শিলিগুড়িতে একটি কাজে গিয়েছিলেন ৷ রাত আনুমানিক সাড়ে 11টা নাগাদ ফেরার পথে সেবক বাজার এলাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নন্দী সেতুর নীচে পড়ে যায় ৷ ঘটনাস্থলেই আনারুল হকের মৃত্যু ঘটে বলে খবর পেয়েছি ৷"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে দেহ দক্ষিণ ওদলাবাড়িতে আনা হবে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ওদলাবাড়ি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ৷ প্রসঙ্গত, গত দুই সপ্তাহ ধরে ওদলাবাড়ির বুকে বারংবার পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ প্রথমে টোটোর সঙ্গে ছোট কেন্টার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'জনের মৃত্যু হয়। এরপর ওদলাবাড়ি ফ্লাইওভারের ওপর অ্যাম্বুল্যান্স এবং ইনোভা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় শিলিগুড়ির এক তরুণের। এবার সেবকের দুর্ঘটনায় আরও দু'জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। স্বভাবতই পরপর দুর্ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ওদলাবাড়ি এলাকায়।